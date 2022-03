Ten Tonale brengen

Het was al enige tijd bekend dat de Tonale onderweg was, want op de Autosalon van Genève 2019 was de Tonale voor het eerst te zien als conceptcar. Dat was een bloedmooie driedeurs SUV met zo'n sensueel lijnspel dat menig liefhebber al een bestelling zou plaatsen zonder de prijs of specificaties te kennen.

Nu het definitieve productiemodel is onthuld, geeft dat gemengde gevoelens. Van de begeerlijke lijnen van de conceptcar is namelijk weinig over. Het productiemodel heeft geen verstopte achterdeuren, maar is een echte vijfdeurs. Het productiemodel heeft geen coupé-lijn maar is een traditionele SUV. En het productiemodel heeft geen scherpe, maar een stompe neus. Voor een merk waar alles draait om emotie en beleving is dat een tegenvaller. Echter: omdat Alfa Romeo heeft gekozen voor functionaliteit, zal de Tonale beter passen bij het wensenlijstje van het gemiddelde gezin.

Bovendien is de Tonale nog steeds onmiskenbaar de Alfa Romeo onder de SUV's. En dat is bijzonder, zeker omdat Alfa Romeo sinds kort deel uitmaakt van de "Stellantis Groep" waar ook Opel en Peugeot onder vallen. Mede omdat de Tonale ongeveer even groot is als de middelgrote SUV's van die merken, ligt het voor de hand dat ze dezelfde basis zouden hebben. Dat is echter niet het geval. De Tonale is de laatste Alfa Romeo die nog is gebaseerd op het platform van collegamerken Fiat en Jeep.

Ruimte en uitrusting

Binnenin weet de Tonale zich nog beter te onderscheiden van andere producten van het moederbedrijf. De stoelen zijn groot, maar ook stevig en sportief. Het stuurwiel priemt diep het interieur in, zoals bij sportwagens. De snelheidsmeter en toerenteller zijn weliswaar digitaal, maar de behuizing is rond waardoor ze toch het gevoel geven van klassieke analoge klokken. Samen met de weelderige aankleding heeft het interieur een onmiskenbaar Italiaanse uitstraling. De ruimte voor- en achterin is goed.

De Tonale is de eerste Alfa Romeo die gebruik maakt van een geheel nieuw audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Dit is wederom niet gebaseerd op techniek van Peugeot, Citroen of Opel, maar op die van Fiat en Jeep. Tijdens deze eerste kennismaking reageerde het systeem vlot en liet het zich eenvoudig bedienen. Dankzij een eigen internetverbinding kan dit "infotainmentsysteem" periodiek worden aangepast, zonder daarvoor de dealer te bezoeken. Voor het audiosysteem werkt Alfa Romeo samen met Harman Kardon. De Tonale is te voorzien van alle gangbare veiligheidssystemen.

Motor

Zoals eerder aangegeven, deelt de Tonale veel van de techniek met Fiat en Jeep en dat geldt zeker voor de motor. Op het programma staan een hybride en plug-inhybride aandrijflijn. De hybride wint energie terug tijdens remmen en uitrollen om daar vervolgens de elektromotor mee te voeden voor het afleggen van korte afstanden (1 a 2 km) bij lage snelheid. De hybride levert afhankelijk van de gekozen versie 130 of 160 pk.

De plug-inhybride heeft een grotere batterij en daarom volstaat het terugwinnen van energie tijdens uitrollen of remmen niet. Na opladen aan een stekker (stopcontact thuis of publiek laadpunt) kan deze stekkerhybride in theorie 60 km geheel elektrisch afleggen. De plug-inhybride kan niet alleen langer elektrisch rijden, de combinatie zorgt ook voor beduidend meer vermogen (275 pk). Bovendien betreft het hier een systeem met vierwielaandrijving, zodat de Tonale ook in licht terrein kan worden ingezet; het is immers een SUV!

Toch ligt de nadruk bij de Tonale op het gebruik op de openbare weg. Alfa Romeo heeft naar eigen zeggen gestreefd naar een dynamisch weggedrag. Echter, omdat het hier slechts een eerste kennismaking met een handgebouwd exemplaar betreft, was testrijden nog niet mogelijk. Dat kan naar verwachting pas eind 2022, want dan worden de eerste exemplaren afgeleverd.

Conclusie

Alfa Romeo viert feest, want na lange tijd van stilte introduceert het een nieuw model. De "Tonale" (genoemd naar een Italiaanse bergpas) is een middelgrote SUV en daarmee richt Alfa Romeo zich op het meest populaire segment van dit moment. De Tonale onderscheidt zich met typisch Italiaanse vormgeving, zowel van binnen als van buiten.

Alhoewel tijdens deze eerste kennismaking proefrijden nog niet mogelijk was, kon proefzitten wel. Dat leert dat vorm niet voor functie ging, want de ruimte voor- en achterin is prima. Bovendien is de uitrusting rijk en modern. De aandrijving is altijd deels elektrisch, waardoor de Tonale een even verstandige keuze is als minder uitgesproken modellen van andere merken.