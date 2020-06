Autotest | Volvo heeft zichzelf een duidelijk doel gesteld. Volvo wil de toekomst zo veilig en zo milieuvriendelijk mogelijk maken. De ideale Volvo is daarom een zelfrijdende auto, zodat de bestuurder geen fouten kan maken. Bovendien is dat voertuig elektrisch aangedreven om uitstoot te voorkomen. Zo ver is het echter nog niet, daarom wordt het bestaande aanbod steeds veiliger en milieuvriendelijker. Te beginnen met de XC40.

Om de gestelde doelen te bereiken, wil Volvo de drempel tot veilig en uitstootvrij rijden zo laag mogelijk leggen. Daarom zijn er (vooralsnog) geen futuristisch ogende modellen geïntroduceerd die zijn vormgegeven in de windtunnel of ingericht door futurologen. In plaats daarvan worden bestaande modellen gaandeweg voorzien van elektrische en half-elektrische aandrijving.

Er is een XC40 aangekondigd met geheel elektrische aandrijving, maar op het moment van schrijven is alleen een half-elektrische beschikbaar. Daarbij kiest Volvo voor plugin-hybride techniek (ook wel bekend als PHEV, voor Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Hierbij is de invloed van de elektromotor veel groter dan bij een standaard hybride, die alleen bijlaadt tijdens het rijden. De XC40 plug-inhybrid is verkrijgbaar in twee smaken: de T4 Twin Engine en T5 Twin Engine. De T4 levert 211 pk, de T5 is goed voor 262 pk. Voor deze test is gereden met de T5.

Ruimte

Zoals eerder aangegeven, wil Volvo de drempel tot (half) elektrisch rijden zo laag mogelijk houden, daarom ziet de plug-inhybrid er hetzelfde uit als iedere andere XC40. Ondanks het feit dat dit de kleinste SUV van het merk is, is de XC40 al fors bemeten. De hoekige vorm, stompe neus en norse blik versterken dat gevoel nog eens. Omdat deze hybride ook een verbrandingsmotor onder de kap heeft, zijn aan de uitlaatpijpen aan de achterwijze van de auto dik aangezet met chroom.

Ook binnenin is weinig verschil merkbaar met een XC40 met alleen een verbrandingsmotor. De bagageruimte van de Twin Engine is iets kleiner, maar heeft nog steeds een gemiddelde inhoud voor een auto van deze omvang. De ruimte achterin is meer dan voldoende. Voorin valt de hoge zit op, waarbij het zicht op de grote motorkap de sensatie versterkt een machtige SUV te rijden. De stoelen zijn, zoals gebruikelijk bij Volvo, van uitmuntende kwaliteit.

Uitrusting

De uitrusting is gelijk aan die van iedere andere XC40. Alle luxe die mag worden verwacht in deze prijsklasse is aanwezig. Als het gaat om veiligheid heeft Volvo een eenvoudig beleid: alle auto's zijn voorzien van alle veiligheidsvoorzieningen die het merk in huis heeft. De meeste functies worden bediend middels een centraal, staand beeldscherm. Een eervolle vermelding gaat naar het audiosysteem van Harman Kardon, dat een helder en rustig geluid heeft. Daardoor vormt het ook op de lange afstand bijzonder aangenaam gezelschap.

Om iedere vorm van drempelvrees weg te nemen, is de bediening van deze hybride zo veel mogelijk gelijk aan die van de conventionele modellen. Daartoe is de afstand tussen de bestuurder en techniek zo groot mogelijk gemaakt. Of dat goed of slecht is, ligt aan de voorkeur van de bestuurder. De testrijder wilde graag inzicht in de werking van de techniek. Dit om de auto naar eigen hand te kunnen zetten, maar ook uit nieuwsgierigheid. Hiertoe biedt de XC40 hoegenaamd geen mogelijkheden.

Net als in iedere andere moderne Volvo kan worden gekozen voor een standaard, zuinig of sportief karakter. Voor deze SUV komt daar een modus voor terreinrijden bij, maar daar blijft het bij. Hoe één en ander technisch geregeld wordt blijft in het midden. De bestuurder heeft geen invloed op de mate waarin energie wordt teruggewonnen bij het loslaten van het gaspedaal (uitrollen en geen energie terugwinnen, of juist inhouden en veel energie terugwinnen).

Volgens Volvo kan de computer door het ingeven van de bestemming in het navigatiesysteem de beschikbare elektriciteit zo efficiënt mogelijk over de rit verdelen. Echter, in de praktijk is daar niets van te merken. Op route die langer was dan het bereik van de accu, startende op de snelweg en eindigende in de stad, reed de testauto's eerst de accu's leeg om op de bestemming te arriveren met draaiende benzinemotor. Dat had precies andersom gemoeten!

Plug-inhybride

In theorie kan de XC40 T5 Twin Engine 54 km afleggen op een volle batterij (45 km voor de T4). In de praktijk is dit, onder gunstige weersomstandigheden, iets meer dan 40 km. Wanneer alleen op de benzinemotor wordt gereden en de bijdrage van de elektromotor nul is (lege accu), bedraagt het verbruik ongeveer 1 op 12. Dit verbruik halveert wanneer de accu is geladen en de elektromotor regelmatig kan bijspringen. Opladen kan thuis (9 uur) en aan een publiek laadpunt (3 tot 5 uur), maar niet aan een snellader. Dat laatste is ook niet gebruikelijk voor een PHEV vanwege de kleine accu en kostbare techniek om snelladen mogelijk te maken.

„Volvo kiest ervoor om de XC40 Twin Engine zich zo veel mogelijk het karakter van een conventionele auto te geven“

Tegen alle veiligheids-idealen van Volvo in zit de laad-aansluiting op de meest riskante plek: links voor. Tijdens laden langs de weg vergroot dit het risico dat fietsers of passerende (vracht)auto's de stekker raken. Bij haaks inparkeren is de bestuurder welhaast verplicht vooruit in te parkeren. Dat is minder exact dan achteruit inparkeren en gevaarlijker bij het uitparkeren. Als goedmakertje levert Volvo een fluorescerend gele laadkabel, dus dat valt goed op. Wanneer de kabel niet in gebruik is, kan deze worden opgeborgen in een zijvak van de bagageruimte.

Prestaties

Het gedrag van de XC40 Twin Engine is niet alleen afhankelijk van de gekozen modus, maar ook van de actieve motoren. De overgang van de ene motor naar de andere verloopt soepel en schokvrij. Echter, de beide motoren hebben een verschillend karakter en dat valt juist wel op.

Wanneer beide motoren hun krachten bundelen verandert het karakter wederom. Daarom kan de reactie op het gaspedaal op het ene moment loom en indirect zijn, terwijl de XC40 T5 in andere situaties ronduit giftig kan reageren. Dit vraagt enige gewenning en vereist dat de bestuurder goed onthoudt welke modus (hybride, zuinig of sportief) is geselecteerd.

Weggedrag

De XC40 was bij de introductie van het model in 2018 het eerste model dat op het nieuwe platform van Volvo stond. Dit platform is speciaal ontwikkeld voor compacte modellen en is voorbereid op elektrische aandrijving. Mede daarom is de invloed van de extra techniek en het gewicht van de accu's op het weggedrag minimaal.

In vergelijking met andere auto's in dit segment voelt de XC40 groter en statiger. Met name op de lange afstand is dit een belangrijk pluspunt. Tegelijkertijd is merkbaar dat dit de compacte SUV van Volvo is, want in de stad is de XC40 handelbaar en overzichtelijk.

Conclusie

De XC40 Twin Engine is een eerste voorzichtige stap naar uitstootvrije modellen. Daarbij was het doel van Volvo overduidelijk om de drempel tot elektrisch rijden zo veel mogelijk te verlagen. Door te kiezen voor plug-inhybride techniek combineert de XC40 Twin Engine de voordelen van een elektrische auto op de korte afstand, met de vrijheid van een conventionele auto op de lange afstand. Tegelijkertijd vraagt dit discipline van de bestuurder, want wie niet consequent oplaadt heeft aan de elektrische aandrijflijn alleen maar extra ballast (dit geldt voor alle plug-inhybrids).

Volvo kiest ervoor om de XC40 Twin Engine zich zo veel mogelijk het karakter van een conventionele auto te geven. Van de bijzondere techniek is vrijwel niets merkbaar in de bediening, de binnenruimte of het uiterlijk. Op die manier is Volvo, met minimale inspanning van de klant, op koers om zijn idealen te realiseren.

plus Vlot en zuinig

Ruim en praktisch

Heel veel aandacht voor veiligheid min Geeft weinig inzicht in techniek

Onhandige locatie laad-aansluiting

Iets minder bagageruimte dan conventionele XC40

