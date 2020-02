Autotest | SUV's werden ooit gekocht om anders te zijn. Sports Utility Vehicles zijn hoger, groter en daarom stoerder dan de gemiddelde personenauto. Echter, inmiddels rijdt bijna iedereen een SUV en daarom is het nu met de onderscheidende factor gedaan. Volkswagen biedt nu een alternatief in de vorm van de "T-Roc R".

Het idee van Volkswagen is niet meer dan logisch. Ooit was de Golf de meest populaire auto. Door daarvan een sportieve variant uit te brengen werd de gewone Golf begeerlijker en konden liefhebbers zich van de massa onderscheiden met een unieke versie. Omdat de SUV nu de norm is, vertaalt Volkswagen het concept van een sportieve uitvoering van een brave gezinsauto nu naar de T-Roc.

Ruimte en aankleding

En dat begint met de aankleding! De T-Roc R is herkenbaar aan een grote grille die extra grote luchtinlaten heeft waar gewone T-Roc breedstralers heeft. Bovendien is de grille van de R omlijst met een zwarte rand, zodat deze er nog meer uitspringt. De bodembescherming en stootstrips aan de zijkant, die bij de gewone T-Roc worden geaccentueerd, zijn bij de R juist afwezig om duidelijk te maken dat dit minder terreinwagen en meer racewagen is. Bij de gewone T-Roc zijn de uitlaten in het plaatwerk verwerkt, terwijl de R vier grote ronde uitlaatpijpen heeft die als kanonnen staan gericht op alles wat achterop komt.

De aanpassingen in het interieur zijn helaas gering. Hier geen kuipstoelen of zelfs maar stoelen met extra zijdelingse steun. De standaard stoelen zijn bekleed met leder en voorzien van grote R-logo's in de rugleuning, maar daar blijft het bij. Het dashboard is geheel standaard, er kon zelfs geen extra metertje of R-logootje van af. Wel is de T-Roc R standaard voorzien van een beeldscherm achter het stuurwiel, terwijl de basisversie het moet doen met traditionele analoge klokken. De R is daarom wel overduidelijk de top-uitvoering en dat blijkt ook uit het uitrustingsniveau.

Omdat de R slechts een sportieve uitvoering van de T-Roc is, is de ruimte gelijk aan die van de alledaagse versie. Terwijl de bestuurder van een traditionele sportwagen laag onderuit ligt, geeft de T-Roc R een compleet andere sensatie door een hoge zit. De ruimte voor- en achterin de T-Roc is gemiddeld voor een auto van deze omvang. Vier volwassenen zitten goed, maar ze hebben weinig ruimte over.

Aandrijving

De T-Roc R wordt aangedreven door een 2.0 liter viercilinder benzinemotor die goed is voor niet minder dan 300 pk / 400 Nm (eerder toegepast in de Cupra Ateca). Dat vermogen wordt noodzakelijkerwijs overgebracht op alle vier de wielen. Zoveel vermogen op alleen de voor- of alleen de achterwielen overbrengen is een recept voor meer wielspin dan acceleratie.

„De T-Roc R is sensationeel snel, geeft heel veel voldoening bij sportief rijden en is desondanks dagelijks bruikbaar als gezinsauto“

Toch is aanvankelijk weinig te merken van het overvloedige vermogen. De T-Roc start met een bescheiden geluid en reageert kalm op het gaspedaal. Hoogstens valt op dat slechts een kleine beweging van de rechtervoet voldoende is voor een daadkrachtige acceleratie, maar agressie of overdaad is ver te zoeken. Daarom leent deze R zich evengoed voor dagelijks gebruik of lange ritten als iedere andere T-Roc. Dat komt omdat met een knop op de middentunnel kan worden gekozen voor een economisch, neutraal of sportief karakter.

Prestaties

Wanneer wordt gekozen voor de sportieve stand, dan is direct merkbaar dat dit een bijzondere auto is! Dan reageert de auto meer dan gretig op het gaspedaal en is de T-Roc juist uitdagend en alert. Wanneer vol gas wordt gegeven heeft het mechaniek enige bedenktijd nodig. De automaat schakelt dan tot wel twee versnellingen terug. De motor zet zich schrap. Uit het kwartet titanium uitlaten van specialist Akrapovic klinkt een boos en sensationeel geluid. Vervolgens is het alsof de T-Roc alle 1.600 kg gewicht van zich afschudt en schiet deze SUV er vandoor als een lichtgewicht sportwagen!

Mede dankzij "launch control" wordt de sprint vanuit stilstand naar 100 km/u geklaard in 4.8 seconden. Toch is de T-Roc R veel meer dan een stoplichtsprinter. Ook op hoge snelheden is altijd een imposante hoeveelheid vermogen beschikbaar, want juist hier onderscheidt de T-Roc zich van zomaar een driftig autootje. Ten opzichte van even sterke SUV's met hybride-aandrijving is de T-Roc R nauwelijks sneller, maar vanwege het rauwe karakter wel sensationeler.

Om een auto van deze omvang, met dit gewicht en met deze stroomlijn tot zulke prestaties te brengen is logischerwijs heel veel energie nodig. Reken daarom bij kalm rijden op een gemiddeld verbruik van 1 op 12,5. Wanneer het volledige vermogen regelmatig wordt aangesproken is 1 op 10 het best haalbare.

Weggedrag

Om de T-Roc R een sportief karakter te geven, is meer aangepast dan alleen de motor. Het klinkt onlogisch voor een SUV, maar het onderstel is verlaagd (-15 mm). Dat gaat uiteraard ten koste van de capaciteiten in het terrein (alle elektronische hulpmiddelen waarmee terreinrijden makkelijker wordt gemaakt zijn nog steeds te vinden op de T-Roc R), maar het verlaagt het zwaartepunt en daarmee wordt de stabiliteit van de auto sterk verbeterd. Samen met de stuggere dempers, progressieve besturing en de bandenkeuze (215/50R18) maakt dat een wereld van verschil.

De standaard T-Roc heeft een weinig uitgesproken, maar vertrouwenwekkend weggedrag. De T-Roc R heeft juist een sterk karakter, dat het beste is te omschrijven als uitdagend. De bestuurder voelt dat de T-Roc R tot heel veel in staat is en wordt uitgedaagd om daar steeds gebruik van te maken. Daarbij stelt de R nooit teleur en bovendien geeft het heel veel voldoening om die capaciteiten maximaal te benutten.

Conclusie

Na de Volkswagen Golf en Polo is nu ook de T-Roc beschikbaar in een sportieve versie. In alle gevallen gaat het om een sportieve versie van een alledaagse auto, die alle functionaliteit behoudt. De T-Roc R is sensationeel snel, geeft heel veel voldoening bij sportief rijden en is desondanks dagelijks bruikbaar als gezinsauto.

Er is echter een groot verschil met snelle hatchbacks. Vanwege het hoge gewicht, het hoge zwaartepunt en de minder gunstige stroomlijn is er veel meer techniek nodig om een SUV tot sportieve prestaties te brengen. Bovendien moest de terreinwaardigheid zo veel mogelijk behouden blijven. De T-Roc R is daarom veel kostbaarder in aanschaf en gebruik. Maar wellicht is dat nadeel als een voordeel uit te leggen: wie zich wil onderscheiden van de massa, zal daarin met de T-Roc R zeker slagen.

plus Spectaculair

Even ruim en functioneel als een gewone T-Roc min Kostbaar in gebruik

Kostbaar in aanschaf

