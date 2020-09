Vooruitblik | Volkswagen heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2025 de grootste aanbieder van elektrische auto's te worden. Daarom experimenteert het merk niet met één model, zoals vele andere, maar bouwt het aan een compleet aanbod van modellen in alle segmenten van de markt. Dat begon in Europa met de middelgrote ID.3. Nu zet Volkswagen een volgende stap met het model dat wereldwijd het meest populair moet worden: een middelgrote SUV die luistert naar de naam ID.4. Tijd voor een eerste kennismaking in de fotostudio van Volkswagen in Wolfsburg (Duitsland).

Volkswagen is niet het enige merk dat de ambitie heeft om de grootste aanbieder te worden van elektrische auto's. Maar het heeft wel iets dat andere fabrikanten met eenzelfde ambitie niet hebben: heel veel ervaring met massaproductie.

Ervaring met massaproductie klinkt misschien abstract: het zorgt ervoor dat Volkswagen de prijs kan reduceren en daarmee kunnen elektrische auto's aantrekkelijker worden gemaakt dan auto's met een verbrandingsmotor. Zowel de ID.3 als deze ID.4 zijn nauwelijks duurder dan een soortgelijke auto met verbrandingsmotor, maar zoveel voordeliger in het gebruik dat het prijsverschil snel is terugverdiend (en dan hebben we het nog niet gehad over de superieure rijeigenschappen boven een auto met conventionele aandrijving).

Ruimte

Om massaal, en dus voordelig, te kunnen produceren heeft Volkswagen een platform ontwikkeld dat kan worden gebruikt als basis voor verschillende auto's. Zo staat de ID.4 op exact hetzelfde platform als de ID.3 en dat is de belangrijkste manier om de kosten te beperken. Uiteraard is het koetswerk dat bovenop het platform wordt geplaatst wel uniek. De ID.4 is bedoeld als SUV (Sports Utility Vehicle) en daarom is in de hoogte gebouwd en dat zorgt samen met extra overhang voor en achter voor meer ruimte. In vergelijking met andere modellen van Volkswagen is de ID.4 langer dan de Tiguan, maar korter dan de Tiguan AllSpace. De stoere uitstraling die bij een SUV hoort is ver te zoeken, de benaming "SUV" is vooral gekozen uit marketing-overwegingen. In feite is de ID.4 gewoon een ruime gezinsauto.

En als het gaat om ruimte weet de ID.4 tijdens deze eerste kennismaking in de fotostudio meteen te overtuigen! De ID.4 heeft een eenvoudige instap en een iets hogere zit dan gemiddeld (hoger dan de ID.3, gelijk aan de Tiguan). Voorin zijn lekker grote stoelen te vinden (een duidelijk verschil met de kleinere ID.3), waarbij opvalt dat men nadrukkelijk "in" en niet "op" de auto zit. Een punt van kritiek: de hoofdsteunen zijn net niet hoog genoeg om ook voor lange personen een bijdrage te leveren aan de veiligheid.

De ruimte achterin is riant. Ook grote volwassenen hebben enkele centimeters hoofd- en beenruimte over. Omdat de batterijen in de vloer zijn verwerkt, is de vloer iets hoger dan in een conventionele auto en daarom is de zit op de achterbank diep en onwennig.

Alle ruimte voor passagiers gaat niet ten koste van de bagageruimte. Die is niet zozeer groot, maar zelfs zo enorm dat bewegwijzering nodig is om te voorkomen dat men verdwaalt! De ID.4 heeft geen bagageruimte onder de voorklep. Om maximale ruimte in het interieur te kunnen bieden, moest alle techniek onder de voorklep worden ondergebracht. Als de ruimte toch tekort schiet: de ID.4 mag een aanhanger trekken (tot 1.200 kg geremd) en kan een daklast dragen.

Uitrusting

Voor de vormgeving heeft Volkswagen een balans gezocht tussen modern en vertrouwd. De ID-familie vertegenwoordigt overduidelijk de toekomst, maar is tegelijkertijd direct herkenbaar als een Volkswagen. Dat is gedaan door moderne en abstracte vormen te combineren met natuurlijke lijnen, hetgeen gevoelsmatig meteen vertrouwd is.

Het interieur is zeer ruim opgezet. Dat is onder andere te danken aan het feit dat het dashboard slechts weinig bedieningselementen kent en er daarom "opgeruimd" uitziet. Bovenop de stuurkolom is een klein beeldscherm te vinden waarop de belangrijkste informatie voor de bestuurder in een oogopslag is af te lezen. Midden op het dashboard bevindt zich een groter beeldscherm (groter dan van de ID.3 om het gevoel van een grotere auto te versterken) waarmee alle andere functies worden bediend. De "graphics" op de beeldschermen hebben dezelfde elegant-eenvoudige stijl als de rest van de auto.

Voor de meeste klanten zal de ID.4 hun eerste elektrische auto zijn en daarom wilde Volkwagen geen futuristisch speeltje, maar wel een moderne auto aanbieden. De meest vooruitstrevende functies zijn de slimme spraakgestuurde assistent en "augmented reality" weergave. Een "head-up display" toont informatie voor de bestuurder in zijn of haar blikveld. Met "augmented reality" gaat Volkswagen een stap verder dan gebruikelijk door die informatie exact op objecten in de omgeving te projecteren. Denk daarbij aan een balk die aangeeft wat de afstand tot de voorligger is of een zwevende pijl die aangeeft welke afslag moet worden genomen.

„De ID.4 overtuigt als moderne gezinsauto met heel veel ruimte en slimme gemaksfuncties“

Ook nieuw is het "ID light". Dit is een lichtbalk over de gehele breedte van het dashboard die met kleuren en patronen informatie geeft. Tijdens het opladen geven groene segmenten aan hoe ver de accu is geladen. Tijdens het rijden geeft een blauwe animatie de richting van een afslag aan. Bij het starten van de auto maakt een witte animatie duidelijk dat deze aan staat (een elektrische auto heeft immers geen motorgeluid). Wat op de optielijst ontbreekt is een hoogwaardig audiosysteem. En dat is jammer, want juist in een elektrische auto kan daar optimaal van worden genoten.

Elektrische auto

Bij elektrische auto's is de actieradius belangrijk en hierover hebben fabrikanten uiteenlopende ideeën. Sommige merken kiezen voor een beperkt bereik zodat hun elektrische auto's licht, wendbaar en voordelig zijn. Het idee daarbij is dat grote afstanden slechts enkele keren per jaar worden afgelegd en dat het onlogisch is om daar het hele jaar lang voor te betalen in de vorm van extra gewicht (minder goed weggedrag, hoger verbruik) en hogere aanschafkosten. Luxe merken kiezen juist voor een zeer grote batterij om te kunnen concurreren met de actieradius van luxe auto's en om prestaties neer te kunnen zetten waar de meeste sportwagens bij verbleken.

Volkswagen geeft de koper twee opties: de ID.4 is leverbaar met diverse batterijen, waardoor het bereik varieert van 340 tot 520 km. Bij sterkere batterijen horen ook sterkere motoren. Laden kan met 11 kW aan een publiek laadpunt of aan een snellader. Laden aan het stopcontact thuis kan ook, maar de kabel die hiervoor benodigd is wordt niet standaard meegeleverd.

Omdat de ID.4 is gericht op de beginnende elektrische rijder zijn er geen geavanceerde systemen om ieder laatste beetje energie terug te winnen tijdens het rijden. De "versnellingshendel" biedt twee opties: "D" of "B", waarbij de laatste iets meer inhoudt bij het loslaten van het stroompedaal en daarmee iets aan energie terugwint. Het is niet mogelijk om te rijden met één pedaal; iets wat de geoefende elektrische rijder graag doet, maar waar beginners moeilijk aan kunnen wennen. Wel zijn er een eco- en een sportstand, zodat het karakter van de ID.4 kan worden beïnvloed.

De ID.4 staat op een op maat gemaakt platform en daarom ligt het zwaartepunt laag en centraal. Bovendien is het mechaniek optimaal in de auto geplaatst, zodat het gewicht evenredig over de voor- en achterwielen is verdeeld. Tenslotte is gekozen voor achterwielaandrijving. Dat zorgt voor meer grip en een beter gevoel in het stuurwiel omdat aandrijfkrachten het gevoel in de besturing niet verstoren. Omdat de motor achterin ligt kunnen de voorwielen extra ver insturen en dat geeft de ID.4 een draaicirkel die vergelijkbaar is met die van een klein stadsautootje.

Conclusie

Een eerste kennismaking met de ID.4 in de fotostudio op het fabrieksterrein van Volkswagen geeft het gevoel dat de fabrikant goed op koers is om de ambities waar te maken. Daarvoor zijn twee redenen. De eerste is dat Volkwagen de klant goed kent en daardoor wellicht beter inspeelt op de wensen dan andere merken. Volkswagen realiseert zich dat de ID.4 voor velen de eerste elektrische auto zal zijn. De ID.4 benut daarom alle voordelen van elektrisch rijden (stil, snel, schoon, ruim, voordelig), maar laat zich niet verleiden om er een onnodig geavanceerd stuk technisch speelgoed van te maken.

De tweede reden waarom Volkswagen in de opzet kan slagen zit in de kwaliteit van het product. De ID.4 overtuigt als moderne gezinsauto met heel veel ruimte en slimme gemaksfuncties. Daarbij laat Volkswagen de klant kiezen welke batterij het beste bij het gebruik past. Op die manier concurreert de ID.4 ook op de prijs en maakt Volkswagen de verbrandingsmotor spoedig overbodig.