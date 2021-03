Toyota kondigt opvolger Aygo aan

3 maart 2021 | Toyota bevestigt dat het een nieuw model in het A-segment van de automarkt gaat introduceren. Hiermee blijft Toyota trouw aan deze klasse die vooral in Europa belangrijk is. Het nieuwe A-segmentmodel volgt te zijner tijd de Toyota AYGO op, wordt voorzien van een traditionele verbrandingsmotor en is het derde model dat op Toyota's GA-B-platform staat.

De nieuwe Toyota Yaris staat ook op het GA-B-platform dat ontwikkeld is onder de filosofie van Toyota New Global Architecture (TNGA). Dit heeft geresulteerd in meer rijplezier, meer (actieve) veiligheid en een sportiever design.

Het tweede model dat op het GA-B-platform staat, is de Toyota Yaris Cross, die in Nederland vanaf september 2021 leverbaar is. Samen met de Yaris en het nu aangekondigde A-segmentmodel zal de jaarproductie van de drie op het GA-B-platform gebaseerde Toyota modellen naar verwachting uit meer dan 500.000 modellen bestaan. Deze hoeveelheid biedt Toyota de schaalvoordelen die het nodig heeft om de opvolger van de AYGO concurrerend in de markt te kunnen zetten.

Ook belangrijk voor het slagen van het nieuwe A-segmentmodel is de keuze van de aandrijflijn. Hierin gaat Toyota tegen de trend in. Terwijl de meeste merken kiezen voor elektrische aandrijving, kiest Toyota voor een conventionele verbrandingsmotor. Dat betekent een hogere uitstoot en hogere kosten per kilometer, maar wel een lage aanschafprijs.

