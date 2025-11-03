Toyota maakt prijs Aygo X Hybrid bekend

De hybride Aygo X wordt leverbaar in vier verschillende uitvoeringen: de Play, Pulse, Envy en het nieuwe topmodel, de GR SPORT. Alle versies beschikken over de hybride aandrijflijn met 85 kW / 116 pk, waarmee de Aygo X in staat is om in 9,2 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur te accelereren, ruim 5 seconden sneller dan voorheen. Vergeleken met de vorige Aygo X daalt het verbruik naar 3,7 liter tot 3,9 liter per 100 kilometer (WLTP gemengde cyclus), afhankelijk van de uitvoering.

Aygo X Play

Het startpunt van de hybride Aygo X wordt gevormd door de Play. Deze uitvoering biedt standaard onder meer automatische airconditioning (Climate Control), een 9-inch touchscreen voor multimedia met ondersteuning voor (draadoze) Apple CarPlay en Android Auto. Het systeem beschikt over 2 USB-C-aansluitingen en vier speakers. In het instrumentarium zit een 7-inch digitaal display.

Standaard beschikt de Aygo X over het Toyota Safety Sense pakket aan veiligheids- en assistentiesystemen met onder meer Full Range Adaptive Cruise Control, Emergency Driving Stop System en Proactive Driving Assist. Deze systemen helpen actief om afstand te houden, alert te blijven en veilig te reageren in onverwachte situaties. Het Pre-Collision System is nu slimmer dan voorheen, met acceleratieonderdrukking bij lage snelheid. Lane Trace Assist en Lane Departure Alert zijn verfijnd voor nauwkeuriger rijbaanherkenning. Road Sign Assist werkt nu samen met een snelheidsbegrenzer om automatisch binnen de geldende limieten te blijven.

De Aygo X play is leverbaar vanaf 23.750 euro (fiscale waarde van 22.832 euro). Met Toyota Private Lease is de Aygo X play te rijden vanaf 319 euro per maand.

Aygo X Pulse

Een trede hoger staat de Aygo X pulse. Deze uitvoering is te herkennen aan de bi-tone kleurstelling met een contrasterende zwarte achterkant, 17-inch zwarte en gepolijste lichtmetalen wielen en Privacy Glass voor de achterste zijruiten en achterruit. De Pulse beschikt standaard over LED-projector koplampen, LED-mistlampen voor en geïntegreerde LED-dagrijverlichting. De airconditioning is bij de Pulse op afstand bedienbaar en van binnen krijgt de auto een draadloze telefoonlader en een regensensor voor de bediening van de ruitenwissers.

De Pulse is te bestellen vanaf 26.550 euro (fiscale waarde van 25.632 euro). Optioneel is de Pulse uit te rusten met het Easy Pack, met daarin het Smart Entry & Start-systeem en parkeersensoren met remfunctie voor en achter voor 795 euro. Met Toyota Private Lease is de Aygo X pulse te rijden vanaf 345 euro per maand.

Aygo X Envy

Opvallender en luxueuzer wordt de Aygo X als Envy. Met 18-inch zwarte en gepolijste lichtmetalen velgen oogt de Aygo X vlotter. In het interieur wordt het 9-inch scherm voor de multimedia vervangen door een exemplaar van 10,5-inch. Voor de stoelbekleding wordt gebruikgemaakt van het nieuwe SakuraTouch en de voorstoelen zijn voorzien van stoelverwarming. Met 2-zone automatische airconditioning en nanoe X met zuivering van de interieurlucht is het klimaat comfortabeler.

De Envy is te bestellen vanaf 29.250 euro (fiscale waarde 28.332 euro). Optioneel is de Envy uit te rusten met het JBL Pack, waarmee de auto een JBL Premium Sound System met vijf speakers krijgt. Dit pakket kost 695 euro. Daarnaast is de envy uit te rusten met het Lounge Pack. Daarmee krijgt de Aygo X het JBL Premium Sound System en een cabriodak. Dit pakket kost 2.145 euro. Met Toyota Private Lease is de Aygo X envy te rijden vanaf 369 euro per maand.

Aygo X GR SPORT

Voor het eerst krijgt de Aygo X een sportief topmodel: de GR SPORT. Met een bi-tone+ kleurstelling, waarbij ook de motorkap een contrasterende zwarte kleur krijgt, een GR SPORT-grille met gaaspatroon en 18-inch GR SPORT zwarte en gepolijste lichtmetalen velgen oogt de GR SPORT sportiever. Hij maakt zijn sportieve uiterlijk ook waar, dankzij een speciale afstelling van het onderstel, een anti-roll bar, verstevigingen aan het chassis en een andere afstelling van de stuurbekrachtiging.

In het interieur gaan de aanpassingen door, met speciale GR SPORT stoelbekleding met SakuraTouch en Dinamica. De randen van de luchtroosters zijn pianozwart en in de rugleuning van de stoelen is een GR-logo aangebracht. Dat logo komt ook terug in de vloermatten. Standaard is de GR SPORT voorzien van het JBL Premium Sound System met 5 speakers.

De Aygo X GR SPORT is leverbaar vanaf 30.850 euro (fiscale waarde 29.932 euro). Optioneel is de Aygo X GR SPORT uit te rusten met een groot cabriodak. Deze optie kost 1.450 euro. Met Toyota Private Lease is de Aygo X GR SPORT te rijden vanaf 395 euro per maand.