Toyota Aygo X nu bij de dealer

Ontworpen en ontwikkeld én geproduceerd in Europa. De Toyota Aygo X is Toyota's nieuwste model in het A-segment. Waar de naam verwijst naar zijn voorganger, de Aygo, is de Aygo X echter volledig nieuw ontwikkeld als compacte crossover. Met een lengte van 3.700 millimeter is de Aygo X 235 millimeter langer dan zijn voorganger en is de wielbasis 90 millimeter gegroeid. De Aygo X deelt zijn platform dan ook met zijn grote broer, de Toyota Yaris. Daardoor rijdt de Aygo X veel volwassener dan zijn voorganger en biedt hij meer ruimte in het interieur.

De nieuwe Aygo X is te bestellen vanaf 15.995 euro. Daarvoor levert Toyota de basisuitvoering van de Aygo X. Die staat op grote 17-inch wielen en is uitgerust met LED-dagrijverlichting alsook airconditioning en elektrisch bedienbare ramen voor, naast het veiligheidspakket Toyota Safety Sense 2. Voor extra gebruiksgemak kan de achterbank in twee gelijke delen neergeklapt worden. De Aygo X heeft een maximale kogeldruk van 50 kg.

De tweede uitvoering betreft de Aygo X Play, vanaf 17.595 euro. Boven op de basisuitvoering krijgt de koper onder meer een achteruitrijcamera en een 7-inch multimediasysteem met USB-aansluiting, DAB+ en vier speakers dat bovendien Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt. De buitenspiegels zijn uitgevoerd in de kleur van de carrosserie en elektrisch verstelbaar en te verwarmen. De bestuurdersstoel is in hoogte verstelbaar.

Voor snelle beslissers levert Toyota de Aygo X als 'First'. Deze uitvoering is voorzien van LED-koplampen en LED-knipperlichten, bovenop de LED-dagrijverlichting. Verder behoren ook mistlampen, automatische airconditioning, een regensensor en privacy glass achter tot dit uitrustingsniveau. De prijzen van de Aygo X First beginnen bij 18.995 euro. Het aanbod wordt gecomplementeerd door de Aygo X Envy (vanaf 20.795 euro) en Aygo X Limited (vanaf 22.595 euro), beide optioneel leverbaar met een cabriodak (995 euro). Beide uitvoeringen staan op grote 18-inch lichtmetalen wielen waarbij de 'Limited' altijd is uitgevoerd in de carrosseriekleur Cardemom Green met zwart dak en oranje designaccenten.

De marktintroductie van de nieuwe Aygo X gaat gepaard met een garantieprimeur: 10 jaar Toyota garantie. Na het verlopen van de reguliere garantie (5 jaar of 200.000 km) geeft de Toyota-dealer na onderhoud volgens de fabrieksvoorschriften een jaar of 15.000 kilometer garantie, oplopend tot een maximum van in totaal 10 jaar of 200.000 kilometer. Een garantietermijn van 10 jaar is uniek voor een volumemerk in Nederland.

Vanaf 16 april is de Aygo X te zien bij de Nederlandse Toyota-dealer.