Toyota Aygo X

Toyota lanceert Aygo X JBL

11 oktober 2024 - De Toyota Aygo X is leverbaar in een speciale JBL editie. Om het JBL-geluidssysteem te benadrukken, is de Aygo X JBL zowel van binnen als van buiten voorzien van JBL-details. Het JBL-logo siert de achterkant van de auto. In het interieur is de bekleding van de stoelen afgestemd op het JBL-logo door middel van Dark Jasmine stiksels. Die kleur komt ook terug op de omlijsting van het multimediascherm, de versnellingspook en voor een sierelement in het stuurwiel.