Toyota start productie Aygo X Hybrid

De nieuwe hybride Aygo X wordt geproduceerd bij TMMCZ in Kolín, Tsjechië, waar nieuwe materialen, gestroomlijnde processen en logistiek de milieu-impact van de fabriek verminderen. TMMCZ, met ongeveer 3.200 medewerkers en 65% lokaal ingekochte onderdelen, heeft sinds de oprichting in 2002 meer dan 2,3 miljoen Toyota-voertuigen geproduceerd, waaronder Aygo, Aygo X en Yaris. De fabriek bereidt zich ook voor op de toekomstige productie van batterij-elektrische voertuigen (BEV), waarmee Toyota's multi-pathway-strategie richting koolstofneutraliteit wordt versterkt.

Toyota streeft ernaar om in Europa tegen 2040 CO2-neutraliteit te bereiken, en in alle Europese productiefaciliteiten tegen 2030. TMMCZ draagt bij aan dit doel door energie-efficiëntie, het gebruik van hernieuwbare energie en procesinnovatie.

Inmiddels is de Aygo X hybrid te bestellen in Nederland. De nieuwe Aygo X is leverbaar vanaf 23.750 euro of 319 euro per maand met Toyota Private Lease. Begin december 2025 worden de eerste exemplaren verwacht bij Nederlandse Toyota-dealers.