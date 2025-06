Toyota Aygo X voortaan als hybrid

Om de Aygo X geschikt te maken voor de componenten van de hybride aandrijflijn, met behoud van dezelfde wielbasis en bagageruimte, waren innovatieve oplossingen nodig. Voor het eerst in een hybride van Toyota zijn de twee stapels batterijcellen in lengterichting naast elkaar onder de achterbank geplaatst. Andere Toyota hybrides gebruiken een parallelle configuratie, die meer ruimte in de lengte vereist. Door slim gebruik te maken van de beschikbare ruimte is de 12V-accu onder de bagageruimte geplaatst, zonder dat dit ten koste gaat van de opslagcapaciteit.

Om plaats te bieden aan de grotere hybride aandrijflijn heeft Toyota de overhang aan de voorkant met 76 mm verlengd. Dat is bereikt door de verpakking zorgvuldig te optimaliseren terwijl de proporties van de Aygo X behouden zijn gebleven.

Het vermogen van de nieuwe Aygo X is met 32 kW / 44 pk toegenomen ten opzichte van het huidige model. Met een vermogen van 85 kW / 116 pk is het mogelijk om in minder dan tien seconden van 0-100 km/u te accelereren. Tegelijkertijd is de auto efficiënter dan voorheen, met een CO2-uitstoot van 86 g/km.

Extra geluidsisolatie

De nieuwste Aygo X is nu ook stiller dankzij nieuwe geluidsisolatie. Geluiddempende materialen achter het dashboard, motorkapisolatie en een andere bodemcover zorgen in combinatie met een vernieuwd uitlaatsysteem voor een rustigere reis. In de hogere versies van de full hybrid Aygo X wordt de rit ook rustiger dankzij onder meer geluiddempend dikker glas voor de ruiten en extra geluidsisolatie in de hele carrosserie.

Nieuw frontdesign

Een nieuwe motorkap, nieuwe koplampen en een nieuwe grille geven de Aygo X een nieuwe uitstraling en een stoere houding. Die worden versterkt door 17- of 18-inch lichtmetalen velgen en zwarte wielkastranden. De sluitlijn van de motorkap is verder naar voren verplaatst en geeft meer raffinement, net als de nieuwe richtingaanwijzers, die nu verwerkt zijn in de behuizing van de buitenspiegels.

De optionele bi-tone kleurstelling versterkt de uitstraling van de Aygo X. De contrasterende zwarte kleur loopt van het dak door naar de achterzijde van de auto. De Aygo X biedt ook keuze uit nieuwe kleuren: Cinnamon, Jasmine Silver, Tarragon en Lavander. Optioneel is een stoffen cabriodak leverbaar, met voor de hogere uitrustingsniveaus een uniek patroon in de stof.

Modern interieur

Een vernieuwd, strak interieurdesign geeft de auto een luxere uitstraling. Een nieuwe 7-inch digitale combimeter en een nieuw paneel voor de bediening van de verwarming zorgen voor een meer verfijnde uitstraling. Een elektronische parkeerrem is standaard voor alle versies, net als twee USB-C oplaadpoorten. Een nieuwe draadloze smartphone-oplader, een digitale sleutel, elektrisch inklapbare spiegels en nanoe X-technologie voor een betere luchtkwaliteit zijn verkrijgbaar in de hogere uitvoeringen.

Aygo X GR SPORT

Voor het eerst introduceert Toyota een GR SPORT-variant van de Aygo X, met een sportiever rijgedrag en een opvallend uiterlijk.

De GR SPORT-uitvoering, die zijn naam en inspiratie ontleent aan de WK-winnende Toyota GAZOO Racing-teams in de autosport, valt extra op door de bi-tone kleurenstelling in combinatie met een opvallende zwarte motorkap voor een energieke en opvallende uitstraling.

De grille van de Aygo X GR SPORT krijgt het kenmerkende en exclusieve "G-pattern" gaas dat ook voor andere GR SPORT-modellen gebruikt wordt, evenals unieke lichtmetalen GR SPORT-velgen. In het interieur dragen zwarte en grijze accenten en het geborduurde GR logo bij aan een sportief gevoel.

De Aygo X GR SPORT is anders om mee te rijden door de speciale afstelling van de schokdempers en vering. Dat zorgt voor een betere wegligging en minder overhellen van de carrosserie, terwijl de getunede elektrische stuurbekrachtiging een scherpere respons geeft.

Begin 2026

Begin volgend jaar wordt de nieuwe Aygo X verwacht in Nederland. De definitieve specificaties en prijzen worden dichter bij de marktintroductie bekendgemaakt.