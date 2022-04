Verzin een list!

De "list" van de meeste autofabrikanten is simpel: ze bieden compacte auto's aan zonder uitstoot en dus is de boete nul. Daarom zijn de meeste kleine auto's inmiddels elektrisch. Toyota zocht echter een andere oplossing en vond die in het delen van techniek met een groter model.

Bij het ontwerp van de Toyota Yaris zijn de componenten zo ontworpen, dat ze herbruikbaar zijn in een kleiner model. De Aygo X staat daarom op hetzelfde platform, maar dan ingekort. Ook veel van de onderhuidse structuren (zo'n 25%) konden worden gedeeld en dat scheelt flink in de ontwikkel- en productiekosten.

Om zich te onderscheiden van de concurrenten én om aan te sluiten bij de trend in de markt kiest Toyota voor een hoge bouw. De Aygo X is een zogenaamde "Crossover" (personenauto met invloeden van een terreinwagen) en dat verklaart de "X" in de naam. Door te kiezen voor grote wielen en een aangepast onderstel heeft de Aygo X een eenvoudige instap en een iets hogere zit (+55 mm t.o.v. vorige Aygo). Bovendien: dankzij deze constructie ziet de Aygo X er heel stoer uit en dat is natuurlijk ook mooi meegenomen!

Ruimte en uitrusting

Volgens onderzoek van Toyota wordt de achterbank van de Aygo weinig gebruikt en daarom ging bij de ontwikkeling van de Aygo X de meeste aandacht uit naar de ruimte voorin. De hoofdruimte voorin is goed en de voorstoelen kunnen zo ver naar achteren, dat zelfs lange bestuurders nauwelijks bij de pedalen kunnen! De "prijs" hiervan laat zich raden: de ruimte achterin is gering en zelfs de toegang tot de achterbank is lastig vanwege de vorm van de achterportieren.

Bij de uitrusting ligt de nadruk op veiligheid. De eenvoudigste uitvoering biedt weinig luxe, maar wel heel veel veiligheid. Dit is te danken aan het feit dat de Aygo X technisch gezien een kleine versie van een grotere auto is. Zo kan de Aygo X gevaar (incl. fietsers) herkennen en zo nodig ingrijpen, waarschuwen wanneer de belijning op het wegdek wordt overschreden, assisteren bij een uitwijkmanoeuvre en verkeersborden lezen. Ook zijn adaptieve cruise-control, automatisch grootlicht en een achteruitrijcamera beschikbaar.

Toch valt op dat één veiligheidsvoorziening die vrijwel iedere rit wordt gebruikt ontbreekt: de Aygo X heeft geen dodehoekdetectie. Zeker gezien de dikke C-stijl (balk tussen de achterste zijruiten en de achterruit) zou dit een welkome voorziening zijn. Een ander kritiekpunt: de gordels zijn niet in hoogte verstelbaar en de stoelen uit één stuk passen niet iedereen goed.

De luxere uitvoeringen zijn voorzien van een compleet audio-, communicatie- en navigatiesysteem dat tijdens de test naar behoren functioneerde. Kleine kritiekpunten zijn het weinig in- en uitzoomen bij complexe verkeerssituaties en de vreemdsoortige hoge stem van de Engelstalige begeleiding. Optioneel is een audiosysteem van JBL leverbaar dat voor een kleine auto met dito prijs een verbluffend goed (detailrijk, vol, ruimtelijk) geluid levert.

Motoren

De motor van de Aygo X is in de kern gelijk aan die van de vorige Aygo, maar alles er omheen is herzien. Desondanks blijft dit een conventionele benzinemotor in een tijd waarin elektrische of in ieder geval hybride aandrijving inmiddels de norm is. Dat betekent dat de Aygo X weliswaar voordelig is in aanschaf, maar niet in gebruik.

Om de Aygo X zuinig te maken is bespaard op gewicht en dus ook op geluidsisolatie. Niet alleen de driecilinder is duidelijk hoorbaar, maar ook geluiden van buiten. Wanneer wordt gekozen voor de uitvoering met canvas dak zijn geluiden van buiten zelfs nog iets duidelijker hoorbaar in de cabine.

In theorie zou de optionele automaat met "continu variabele transmissie" (CVT) de meest comfortabele en zuinige versie moeten zijn, tijdens deze test bleek echter het omgekeerde. Zodra iets meer gas wordt gegeven schiet het toerental met CVT-automaat omhoog, terwijl de krachtbron met de handgeschakelde versnellingsbak beter onder controle wordt gehouden.

„De Aygo X doet niet meer dan andere kleine auto's, maar biedt wel het nieuwste op het gebied van luxe en veiligheid tegen een nette prijs“

Ongeacht de gekozen versnellingsbak zijn de prestaties precies voldoende. In de stad is het vermogen van 72 pk / 93 Nm genoeg om eenvoudig met de verkeersstroom mee te komen. Doelbewust biedt de tweede versnelling voldoende souplesse om bijna tot stilstand te komen en vervolgens zonder terugschakelen moeiteloos weer weg te rijden. Op de buitenweg moet de driecilinder hard werken om snelheid te maken en vast te houden. Een helling op met 100 km/u vereist zelfs terugschakelen en continu plankgas geven. Een veeleisend parcours met hoogteverschillen en stadsverkeer, maar zeer lage gemiddelde snelheden, kostte 5.0 liter benzine per 100 km met de Aygo X CVT. Dezelfde route kostte 4.7 liter met de handgeschakelde versie.

Weggedrag

De Aygo X is niet alleen hoger dan gemiddeld, maar heeft ook meer bodemvrijheid. Dat is tegelijkertijd een voor- en een nadeel. De grotere bodemvrijheid betekent namelijk ook een hoger zwaartepunt en dat is merkbaar in snelle bochten. Hier is de stabiliteit een fractie minder dan die van lagere auto's (o.a. de vorige Aygo) en daarom daagt de Aygo X minder uit tot gooien en smijten in de stad. De beperkte breedte en kleine draaicirkel maken de Aygo X juist wel heel vaardig in de stad.

De grotere bodemvrijheid zorgt ervoor dat verkeersdrempels of slecht wegdek met meer gemak kunnen worden genomen. Bovendien zorgt deze opzet voor meer comfort en dat is zeker in de stad van harte welkom!

Conclusie

Toyota introduceert een nieuw model in het allerkleinste en allergoedkoopste segment en dat is opmerkelijk. De meeste autofabrikanten bieden zulke auto's namelijk niet meer aan omdat vanwege boetes op CO2-uitstoot zowel de verkoop als het gebruik van zulke auto's nauwelijks lonend is. Toyota zag dit probleem echter lang van tevoren aankomen en hield bij het ontwerp van de compacte Yaris al rekening met het hergebruiken van onderdelen voor de kleinere Aygo X. Op die manier konden veel kosten worden bespaard.

Het resultaat is een auto die niet innovatief is, maar op basis van bestaande middelen wel aan alle eisen en wensen voldoet die een kleine auto tegenwoordig (te) duur maken. De Aygo X doet niet meer dan andere kleine auto's, maar biedt wel het nieuwste op het gebied van luxe en veiligheid tegen een nette prijs. Daarbij speelt Toyota handig in op de vraag naar crossovers, waardoor de Aygo X er ook nog eens goed uitziet. Voor wie op zoek is naar een kleine voordelige auto met vertrouwde techniek pakt de list van Toyota daarom goed uit.