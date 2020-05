Autotest | SUV's zijn razend populair. Dat is te danken aan het stoere uiterlijk en de veelzijdigheid. Bijkomende voordelen van de hoge bouw zijn de eenvoudige instap, hoge zit en royale binnenruimte. Het vereist echter kostbare techniek om dat allemaal mogelijk te maken en daarom is een Sports Utility Vehicle duurder dan een traditionele auto. Of toch niet? Maak kennis met de (vernieuwde) Suzuki Ignis: de stoerste auto in zijn klasse.

De Suzuki Ignis is vier jaar op de markt en in die tijd hebben SUV's alleen maar aan populariteit gewonnen. Daarom vond Suzuki het nodig om de Ignis een grondige verjongingskuur ("facelift") te geven, waarbij het nog meer nadruk legt op de vormgeving.

De Ignis heeft het koddige gezicht van een miniatuur buldog en dat wordt nu versterkt met een chromen omlijsting. Bovendien is de "visuele bulbar" die voorheen alleen als (kostbare) optie leverbaar was nu standaard en daarmee ziet de testauto er ontzettend stoer uit. Daarbij is de Ignis voortaan leverbaar in drie nieuwe kleuren, waarvan het hier getoonde "mild legergroen" (officiële naam: "Tough Khaki Pearl Metallic") er één is.

Ruimte

Net zoals een meer traditionele SUV heeft ook de Ignis het voordeel van een hoge instap en een hoge zit. De royale hoofd- en beenruimte voorin verraadt op geen enkele manier dat dit in feite een miniatuur SUV is. De afstand tussen de beide voorstoelen doet dat wel: forse volwassenen zitten bijna schouder aan schouder. De voorstoelen hebben lange rugleuningen en bieden voldoende zijdelingse steun, maar hebben juist korte zittingen. Voor modeljaar 2020 zijn de stoelen iets steviger geworden, zodat ze minder "doorzakken" op de lange afstand.

De ruimte achterin is redelijk voor een auto van dit formaat. De bagageruimte lijkt klein, maar met opgeklapte achterbank biedt de Ignis dankzij de vierkante vorm heel veel laadruimte. Let op de hoge tildrempel: dat maakt in- en uitladen minder makkelijk.

Uitrusting

Suzuki houdt graag contact met klanten en journalisten om de producten continu te kunnen verbeteren. Een veelgehoorde klacht is daarom snel verholpen. Voorheen verliep het koppelen van een telefoon aan het standaard aanwezige audio-, communicatie- en navigatiesysteem op zijn zachtst gezegd stroef. Er waren vaak meerdere pogingen nodig om een verbinding tussen beide toestellen op te zetten. Dankzij een software-update (die ook beschikbaar komt voor andere Suzuki-modellen!) verliep de koppeling met de iPhone dit keer soepel en snel.

Helaas is de spraakherkenning van het ingebouwde navigatiesysteem nog steeds dramatisch. Tijdens de testperiode wist het letterlijk geen enkel adres correct te verstaan. Zelfs een eenvoudig commando zoals "stop" wordt niet begrepen, waarop wordt gevraagd of de reis naar "Stokkum" moet aanvangen. Kortom: gebruik voor spraakbediening liever de eigen telefoon met Siri danwel Google Assistant.

Alle andere voorzieningen werken naar behoren. Daarbij scoort de Ignis ook keurig als het gaat om actieve veiligheid, ofwel het voorkomen van ongelukken. Ook zaken zoals sleutelvrije toegang, cruise-control en een volwaardig klimaatcontrole-systeem maken het leven met de Ignis aangenamer.

Weggedrag

De Ignis is kort, smal en hoog en dat is geen ideaal uitgangspunt voor de wegligging. Hoe dit in de praktijk uitvalt is puur afhankelijk van het gedrag van de bestuurder. Wie stevig doorrijdt en "sportief" stuurt, loopt snel tegen beperkingen op. Mede omdat Suzuki heeft gekozen voor een zacht onderstel, helt het koetswerk nadrukkelijk over en dat maakt nog duidelijker dat de Ignis niet bedoeld is als sportwagen.

Wie juist kalm stuurt merkt nooit iets van deze beperkingen en ervaart het weggedrag juist als heel positief. Dan zorgt hetzelfde zachte onderstel voor extra comfort op slecht wegdek. De compacte afmetingen maken de Ignis dan juist handzaam in het (stads)verkeer en maken parkeren eenvoudig. Iets wat ook met een kalme rijstijl niet is te verhullen: vanwege het hoge koetswerk is de Ignis gevoelig voor zijwind.

Hybride

De belangrijkste vernieuwing voor modeljaar 2020 is de geheel nieuwe motor. Voorheen was de Ignis voorzien van een viercilinder benzinemotor met een inhoud van 1.242 cc die goed was voor 90 pk / 120 Nm. Een kleine elektromotor ("mild hybrid") assisteerde om het verbruik te beperken. De vernieuwde Ignis beschikt over een iets kleinere benzinemotor (1.197 cc) met een iets kleiner vermogen (83 pk / 107 Nm), maar een veel grotere invloed van de elektromotor.

Het eerste wat opvalt is dat de motor na een koude start direct mooi loopt. Alhoewel geen enkele verbrandingsmotor bedoeld is voor korte ritten, protesteert de Ignis er in ieder geval niet tegen. Van het beperktere vermogen is in de praktijk niets merkbaar. Dat is mede omdat de trekkracht voortaan vanaf een lager toerental beschikbaar is, want dat zorgt voor meer souplesse.

Voor deze test is gekozen voor een Ignis met CVT automaat en dat heeft een bijzondere reden. Op papier is de automaat namelijk minder zuinig dan de handgeschakelde Ignis, maar in de praktijk is de CVT juist zuiniger. Soms heeft een continu variabele transmissie als nadeel een zeurderig geluid of een indirecte reactie op het gaspedaal (ook wel bekend als "rubberen gaspedaal"). Van beide heeft de CVT in de Ignis geen last.

Alleen wanneer vol gas wordt gegeven resulteert dat in heel veel toeren, heel veel lawaai en nauwelijks betere prestaties. In alle andere gevallen doet de CVT automaat precies wat deze moet doen: in iedere situatie een ideale overbrengingsverhouding bieden en daarmee zorgen voor meer comfort en een lager verbruik. Op de snelweg betekent 100 km/u zo'n 2000 toeren per minuut en dat is significant lager dan bij soortgelijke auto's met een handbak. De Ignis CVT is daarom merkbaar stiller en zuiniger. Na een volle week rijden kwam het testverbruik uit op precies 1 op 21.

Conclusie

De Suzuki Ignis is dankzij de vormgeving de stoerste auto in zijn klasse. De Ignis ziet er niet alleen uit als een kleine SUV, maar heeft ook de eenvoudige instap, hoge zit en royale binnenruimte ervan. Het korte, smalle en hoge koetswerk zorgt voor beperkingen in het weggedrag, maar wie kalm rijdt loopt daar in de praktijk zelden tot nooit tegenaan.

Voor modeljaar 2020 is de uitrusting rijker geworden en zijn kleine ongemakken uit het verleden opgelost. De grootste vooruitgang zit in de nieuwe motor, die dankzij een grotere inbreng van de (mild)hybrid techniek voor een lager verbruik zorgt. In theorie is de CVT automaat minder zuinig, maar in de praktijk zorgt de automaat juist voor meer comfort en een lager verbruik. Zo is de Ignis, ondanks het stoere uiterlijk, tegelijkertijd ook heel braaf.

plus Zuinig en comfortabel

Hoge zit, eenvoudige instap

Originele, onderscheidende vormgeving min Korte zittingen voorstoelen

Spraakherkenning werkt nauwelijks

