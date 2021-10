Aygo X volgt Toyota Aygo op

5 oktober 2021 | Toyota bevestigt de geheel nieuwe Aygo X, de naam van zijn aankomende crossover in het A-segment van de markt. Het nieuwe model, waarbij de 'X' wordt uitgesproken als 'cross', is Toyota's nieuwste toevoeging aan zijn groeiende aanbod aan crossovers. De letter X zet ook de signatuur van het modelvoort dat in 2014 werd geïntroduceerd met de tweede generatie Aygo.

De Toyota Aygo is sinds 2005 Toyota's meest toegankelijke model dat door consumenten omarmd wordt vanwege zijn karakter en stijl. Voor de eerste keer werd de onderscheidend gelijnde stadsauto volledig in Europa gemaakt voor de Europese consument in het ontwikkelingscentrum van Toyota Motor Europe in Brussel. Het crossover-design komt van Toyota's Europese designstudio ED2 aan de Franse Cote d'Azur. De productie van de Aygo X vindt plaats bij Toyota Motor Manufacturing Czech Republic in Kolin. Hier werd ook de Aygo geproduceerd.

Toyota vindt het Europese A-segment heel belangrijk en neemt hier geen afscheid van. Toyota ziet namelijk in dat er nog steeds een grote groep consumenten is die graag in een compacte auto wil rijden. De Aygo heeft er bovendien voor gezorgd dat Toyota er veel nieuwe Europese klanten bij kreeg.

