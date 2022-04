(N)iets nieuws onder de zon

Op zoek naar een Suzuki S-Cross 1.4 Style?

Het uiterlijk! Daar is geen twijfel over mogelijk. De tweede generatie van de S-Cross heeft geen plaatdeel gemeenschappelijk met de vorige en dat is de reden voor Suzuki om te spreken van een nieuwe auto.

De nieuwe S-Cross oogt bovendien een stuk moderner dan de vorige dankzij raak gekozen heldere lijnen. Dankzij chromen accenten heeft de voorzijde een voorname uitstraling. De achterkant heeft dankzij zwarte accenten en achterlichten achter wit glas juist een solide en moderne uitstraling.

Ruimte

De nieuwe S-Cross staat op hetzelfde platform als de vorige generatie en heeft daarom ook dezelfde wielbasis. En dat zorgt er voor dat de binnenruimte gelijk is. Dat wil zeggen dat de S-Cross gemiddeld ruim is voor een auto in dit segment. En net als andere SUV's biedt de S-Cross een eenvoudige, hoge instap en een goed overzicht over het verkeer.

De ruimte voorin is goed. Echter, de hoofdsteunen zijn nauwelijks verstelbaar. Gelukkig zijn ze standaard al zo hoog, dat er in de praktijk weinig reden is om ze te verstellen. De beenruimte achterin is goed, maar de hoofdruimte in combinatie met een glazen panoramadak matig. De bagageruimte is gemiddeld groot en net als bij de meeste concurrenten is de laadvloer in hoogte te verstellen. Op die manier kan worden gekozen voor een minimale tildrempel en iets minder laadruimte of meer tildrempel maar meer plek voor bagage.

Uitrusting

Nog een belangrijke reden om van een geheel nieuwe auto te spreken is de nieuwe uitrusting. Bekabeling en sensoren vormen het technische hart van een auto en deze kunnen tussentijds niet zomaar worden aangepast. Alleen een nieuw ontwerp biedt ook ruimte voor geheel nieuwe elektronica en daar was de S-Cross zeker aan toe.

De nieuwe S-Cross is voorzien van een geheel nieuw audio-, communicatie- en navigatiesysteem dat, afhankelijk van de gekozen uitvoering, gebruik maakt van een 7 of 9 inch beeldscherm. De testauto is voorzien van het 9 inch metende scherm. De spraakgestuurde bediening ondersteunt geen vrij geformuleerde commando's, maar dwingt de bestuurder middels een "vraag en antwoord"-spelletje om de wensen in een exacte volgorde en in vaste termen uit te spreken. Dat geeft beduidend minder vrijheid, maar reduceert de kans op fouten tot bijna nul. Tijdens de test functioneerden alle systemen mede daarom foutloos. Het (optionele) door Pionieer verzorgde audiosysteem heeft in de regel een helder, maar bescheiden geluid. Wanneer de volumeknop helemaal open wordt gedraaid weet het echter ook een aardig feestje te bouwen!

Een vreemd detail: de boordcomputer is modern en uitgebreid, maar alleen te bedienen door een hand door het stuurwiel te steken. Heeft Suzuki na al die jaren nu nog steeds geen betere knop voor de bediening weten te vinden?

Voortaan is de S-Cross voorzien van alle gangbare veiligheidssystemen die kunnen helpen om ongelukken te voorkomen. Zo kan de auto verkeersborden lezen, remmen voor gevaar en kleine stuurcorrecties uitvoeren als de bestuurder niet binnen de belijning van het wegdek blijft. Al deze systemen zijn subtiel op de achtergrond aanwezig en werden tijdens de test daarom nooit als storend ervaren. Wel storend: de cruise-control kan automatisch afstand houden, maar doet dat met horten en stoten.

De parkeerhulp verdient een speciale vermelding. Alsof het een veel grotere auto betreft is de S-Cross te voorzien van camera's rondom, die samen een 360 graden beeld kunnen vormen. Bij het inschakelen presenteert dit systeem zich met animaties die niet zouden misstaan in een science­fiction film! Dat is niet alleen fraai, maar op de koop toe ook nog eens heel handig. Dankzij de korte animatie is de bestuurder voor het manoeuvreren namelijk al bekend met de situatie rondom de auto.

Rijeigenschappen

Terwijl andere nieuwe Suzuki's kopieën zijn van Toyota's, is de S-Cross nog altijd een uniek model van Suzuki. Wel is de S-Cross voorzien van hybride-aandrijving waarvan de techniek is afgeleid van die van moederbedrijf Toyota (en de vorige S-Cross). De S-Cross is leverbaar met mildhybrid en parallelhybride aandrijving. Beide winnen energie terug tijdens het remmen en uitrollen. De mildhybrid kan die gratis elektriciteit alleen gebruiken om de benzinemotor te assisteren, terwijl de parallelhybrid korte afstanden (2 a 3 km) volledig elektrisch kan rijden.

„De S-Cross dankt zijn succes aan de no-nonsense aanpak en daarom is niet gekozen voor geavanceerde motoren of een bijzonder onderstel“

De testauto is voorzien van een milde hybride en is tevens de voordeligste van de twee omdat deze variant de kleinste batterij en kleinste elektromotor vereist. Van de werking van het systeem is weinig merkbaar. Bij afremmen verschijnt een symbooltje van een batterij bij de snelheidsmeter en het is voelbaar dat de auto iets minder makkelijk uitrolt (omdat energie wordt teruggewonnen). Het is niet merkbaar wanneer de elektromotor de benzinemotor assisteert. Dankzij zogenaamde "48 volt"-techniek werkt het start/stop-systeem bovendien zo snel en schokvrij, dat nauwelijks hoor- of voelbaar is dat de benzinemotor wordt in- uitgeschakeld als de auto gaat rijden of tot stilstand komt.

De prestaties van de 129 pk / 235 Nm sterke aandrijflijn zijn precies voldoende. Tijdens een kleine week rijden is nooit verlangd naar meer vermogen, maar wist de auto ook nooit uit te dagen met te veel vermogen. Wanneer kalm met de verkeersstroom wordt meegereden is een gemiddeld verbruik (70% snelweg, 30% stadsverkeer) van precies 1 op 20 haalbaar. Dat is zelfs iets zuiniger dan de folder belooft. Hoe mooi dat ook klinkt: een volledig elektrische auto kost tegenwoordig vrijwel hetzelfde en is nog veel voordeliger in het gebruik. En met de komende wetgeving en huidige brandstofprijzen wordt dat verschil alleen maar groter.

Weggedrag

De S-Cross dankt zijn succes aan de no-nonsense aanpak en daarom is niet gekozen voor geavanceerde motoren of een bijzonder onderstel. Het onderstel is zelfs ongewijzigd overgenomen van de vorige S-Cross! Deze test leert echter dat dat een terechte keuze is, want nog steeds is weinig aan te merken op het weggedrag. Ondanks de hoge bouw voelt de S-Cross stabiel. Ook een snelle bocht is geen probleem. Toch voelt de auto zich het prettigste bij een vloeiende rijstijl. En dat is natuurlijk ook in het belang van de passagiers van deze gezinsauto bij uitstek!

Conclusie

Wat is er nieuw aan de nieuwe Suzuki S-Cross? Het uiterlijk en de uitrusting. De ruimte, de motoren en het weggedrag zijn gelijk gebleven. Daarmee is de S-Cross weer bij de tijd, maar niets meer dan dat. De S-Cross is niet innovatief en steekt op geen enkele manier boven het gemiddelde uit.

En dat is tegelijkertijd het sterkste en het zwakste punt van deze auto. Wie geen behoefte heeft aan technische hoogstandjes vindt in de S-Cross vertrouwde aandrijving (hybride-techniek is al 20 jaar in omloop) en voelt zich meteen thuis. Daar staat tegenover dat prijzen van elektrische auto's sterk dalen, terwijl de gebruikskosten (brandstof, onderhoud, afschrijving) van auto's met benzinemotor stijgen. Er hangt dus wel een prijskaartje aan dat vertrouwde gevoel.

Omdat Suzuki steevast kiest voor vertrouwde en bewezen techniek, is er ook niets mis met de S-Cross. De enige minpunten die na een week rijden gevonden werden, betreffen details. En dan is de conclusie eenvoudig: niets nieuws onder de zon is soms precies wat de klant wil. En Suzuki geeft daar graag gehoor aan!

plus Ruim en functioneel

Prima rijeigenschappen

Conventioneel en vertrouwd min Matige hoofdruimte achterin

Onhandige bediening boordcomputer

Hoofdsteunen onvoldoende verstelbaar