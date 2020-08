Autotest | Het is bij de eerste aanblik meteen duidelijk: Seat heeft meer werk gemaakt van de vormgeving van de Leon dan ooit tevoren. Dat roept echter wel vragen op. Is de functionaliteit van deze "Sportstourer" niet vergeten? En als er zo veel aandacht uitgaat naar het uiterlijk, hoe zit het dan met de voor Seat zo belangrijke rijeigenschappen?

In zekere zin had Seat weinig keuze. Met de komst van het submerk "Cupra" worden uitgesproken sportieve modellen nu onder dat label verkocht. En met de komst van elektrische auto's is met een traditionele verbrandingsmotor nog weinig winst te behalen op het gebied van comfort, prestaties of verbruik. Het was daarom niet meer dan een logische keuze voor Seat om bij de conventionele modellen de nadruk te leggen op de vormgeving.

En daarin is Seat met vlag en wimpel geslaagd! De combinatie van ronde vormen en scherpe lijnen maakt de Leon modern, zonder te vervallen in steriel of minimalistisch design. Seat is niet zo ver gegaan om te kiezen voor een "shooting brake" (een stationcar waarbij vorm voor functie gaat), de "Sportstourer" is een traditionele stationcar. De lijnen van de hatchback zijn simpelweg doorgetrokken, terwijl de harmonie van het ontwerp is behouden. De voor de Leon kenmerkende lichtstrip over de gehele breedte van de achterzijde komt ook in deze Sportstourer terug.

Ruimte

De wielbasis van de Leon stationcar en hatchback is gelijk. De extra ruimte komt daarom van de aangepaste daklijn en de langere overhang achter de achterwielen. Op diverse punten is deze vierde generatie van de Leon ronduit vernieuwend, maar dat geldt niet voor de functionaliteit. Nooit heeft Seat bezuinigd, maar achterin zijn geen baanbrekende zaken of ruimtebesparende trucs in deze stationwagon te vinden. De achterklep is (optioneel) elektrisch bedienbaar, voor toegang tot de 620 liter metende bagageruimte; een uitstekende waarde voor een auto in dit segment.

De achterbank kan worden opgeklapt middels hendels in de bagageruimte om te komen tot een vrijwel vlakke laadvloer. Naast de laadvloer zijn diepe vakken te vinden waar kleine spullen handig in kunnen worden opgeborgen om te voorkomen dat ze gaan schuiven in de bocht.

De ruimte op de achterbank is uitstekend. Ook met grote volwassenen voorin hebben al even grote volwassenen achterin enkele centimeters beenruimte over. De ruimte voorin is goed, waarbij opvalt dat de voorstoelen over een grote afstand verstelbaar zijn om tot een comfortabele zit voor bestuurders van uiteenlopend postuur te komen.

Uitrusting

De Leon ziet er niet alleen van buiten bijzonder uit, ook bij het ontwerp van de binnenkant tonen de vormgevers zich eveneens van hun creatieve kant. Het dashboard is elegant in eenvoud, maar biedt in feite een weelde aan functionaliteit. Die eenvoud is te danken aan het feit dat veel functies worden bediend via het centrale beeldscherm, maar is ook te danken aan doordachte ergonomie. Zo zijn de waarschuwingslampjes van de dodehoek-detectie verwerkt in een lichtstrip die over de gehele breedte van het dashboard van het ene portier naar het andere loopt. Let ook op de integratie van de kachelbediening in de rand van het centrale beeldscherm. Dat is niet alleen heel fraai, maar ook functioneel.

„De "1.5 eTSI" motor bedient zich van alle denkbare techniek om een verbrandingsmotor soepeler en zuiniger te maken“

Het beeldscherm achter het stuurwiel en het centrale beeldscherm bedienen zich van dezelfde stijl, maar vervullen verschillende functies. Voor het beeldscherm achter het stuurwiel kan worden gekozen voor diverse layouts (eenvoudig, traditioneel of modern), waarvan de invulling vervolgens zelf kan worden gekozen. Daarbij is de vormgeving steeds in lijn met de stijl van de auto: elegant en tegelijkertijd vooruitstrevend. Ook de menu's van het centrale beeldscherm zijn bijzonder fraai vormgegeven.

Zolang die functies via het beeldscherm worden bediend, gaat alles goed. De spraakherkenning in de Leon (alsmede de Audi A3 en Skoda Octavia die onderhuids dezelfde techniek gebruiken) laat echter veel te wensen over. Wanneer een commando wordt uitgesproken, volgt meestal de foutmelding: "deze functie is nu niet beschikbaar, probeer het later nog eens". Maar hoe lang de rit ook duurt, de functie is nooit klaar voor gebruik. In andere gevallen is de reactie: "de spraakherkenning staat nu op pauze", om daarna nooit meer terug te keren van die pauze. Helaas werkt ook ondersteuning voor Apple Carplay niet perfect. Deze is tijdens de test regelmatig uitgevallen, waarbij de enige oplossing is om de kabel (USB-C) los te maken en opnieuw aan te sluiten. Eén keer is Apple Carplay vastgelopen. Dan is de oplossing terug te keren naar het Seat-systeem en opnieuw te kiezen voor Apple Carplay. Kortom: het infotainment-systeem kan een update gebruiken!

Om te voorkomen dat de achteruitrijcamera een lelijke pukkel op de achterklep vormt, is deze zeer laag gemonteerd. Om toch een volledig zicht te kunnen bieden is een lens met een zeer grote groothoek gemonteerd en dat zorgt voor een sterk vertekend beeld. Dit maakt het manoeuvreren op de camera minder intuïtief, maar gaandeweg went dit.

Op het gebied van semi-zelfrijdende functies weet de Leon niet alleen te overtuigen, maar zelfs te charmeren. Bij sommige auto's zijn deze rem-, gas- en stuurhulpjes zo bemoeizuchtig, dat ze als storend worden ervaren en zelfs worden uitgeschakeld. In de Leon zijn de bestuurdersassistenten op de achtergrond aanwezig en grijpen ze alleen in wanneer dat echt nodig is. Eén functie is wel duidelijk aanwezig: om brandstof te besparen kan een suggestie in het beeldscherm verschijnen om het gaspedaal los te laten bij het naderen van een rotonde of kruispunt. Indien een voorligger wordt gedetecteerd, kan de Leon zelfs automatisch inhouden en dat is in de praktijk heel aangenaam. Het enige probleem: dit systeem werkt niet consequent en daarom kan er niet op gerekend worden.

Rijeigenschappen

Seat heeft zich jarenlang geprofileerd als een merk met een sportieve inslag. Zoals eerder gemeld zullen uitgesproken sportieve modellen voortaan worden geleverd onder het merk "Cupra". Daarom geeft de Leon een andere invulling aan sportiviteit. Niet langer staat sportief voor levendig of dynamisch, maar voor capabel. De Leon daagt niet uit met een lichtvoetig karakter of directe besturing, maar is wel tot heel veel in staat. Doordat commando's van de bestuurder met groot gemak worden verwerkt, vertaalt dat zich in de superioriteit die kenmerkend is voor sportieve auto's. Het grote verschil is, dat de Leon het niet uitschreeuwt.

In vergelijking met andere auto's op hetzelfde platform (Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Audi A3) voelt de Leon juist wel lichter. De stalgenoten geven allemaal een meer solide gevoel, terwijl de Leon zich iets makkelijker laat verleiden tot vlot bochtenwerk. Let op: de testauto staat op 18 inch velgen en is een FR-uitvoering met sportief afgestemd onderstel.

Motor

Seat kiest ervoor om aparte platformen te ontwikkelen voor elektrische auto's en auto's met verbrandingsmotor. Dat wil niet zeggen dat er geen "kruisbestuiving" is, want de hier gereden 1.5 liter benzinemotor heeft een beperkte vorm van elektrische assistentie. Daarbij is voorzien in een 2-cilinder modus, zodat bij lage belasting nog meer brandstof wordt bespaard.

De prestaties van de 150 pk / 250 Nm sterke "1.5 eTSI" zijn ruim voldoende. Bovendien schakelt de 7-traps automaat schokvrij en steevast op het juiste moment. Reken bij gebruik op de snelweg op een verbruik van 5 liter per 100 km, in de stad loopt het verbruik op tot 7 liter per 100 km.

Conclusie

Gaat vorm voor functie bij de nieuwe Seat Leon Sportstourer? Zeker niet! Ondanks de uitgesproken vormgeving is de Leon stationcar ruim en praktisch. Alhoewel de innovatieve ergonomie van de rest van de auto zich niet vertaalt in ruimtebesparende vondsten, is nooit bezuinigd op luxe of functionaliteit.

Ook op andere punten weet de Leon als nooit te voren te charmeren. Zo is de vormgeving niet beperkt tot het exterieur, maar ook het interieur en zelfs de weergave op de beeldschermen is bijzonder fraai. Slimme semi-zelfrijdende functies maken de Leon comfortabeler, veiliger en zuiniger. De "1.5 eTSI" motor bedient zich van alle denkbare techniek om een verbrandingsmotor soepeler en zuiniger te maken. Tenslotte is de Leon niet traditioneel sportief, maar wel uiterst capabel wanneer daar om gevraagd wordt. Kortom: Seat heeft sportiviteit opnieuw vormgegeven.

plus Doordachte ergonomie

Rijke, moderne uitrusting

Uitstekende rijeigenschappen min Onhandig kleine buitenspiegels

Spraakherkenning werkt nauwelijks

Sterk vertekend beeld achteruitrijcamera

