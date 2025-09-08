De eerste kennismaking met de nieuwe Clio komt als een schok. Vijf generaties lang was de Clio een charmant, vriendelijk ogend stadsautootje dat wist te verleiden met Franse charme. De zesde generatie daarentegen heeft een boze blik, een brutale grille en een scherp lijnenspel. Renault wil niet langer dezelfde huisstijl op ieder model toepassen, maar de diverse modellen met een eigen stijl een uniek karakter geven.

Met het zelfverzekerde uiterlijk wil Renault duidelijk maken dat de Clio VI meer is dan een compact autootje. Ook de vorige Clio bood de kwaliteiten van een grotere auto in een klein formaat en dat moet het meer serieuze uiterlijk onderstrepen. Daarbij wil Renault zich onderscheiden van de Chinese concurrentie. De Chinezen weten nog steeds geen auto's met een aansprekend karakter te tekenen en door hier de nadruk op te leggen weten de Fransen de Chinezen op afstand te houden.

Kenmerkend voor de nieuwe Clio is de brutaal grote grille met lamellen in de vorm van Renault-logo's. De koplampen hebben een staande bovenrand die de indruk van een wimper geeft. De achterlichten steken iets uit. Volgens Renault doet dit geen afbreuk aan de stroomlijn, maar verbetert het de aerodynamica zelfs! De achterlichten bestaan uit twee losse elementen en dat zorgt voor een sportieve uitstraling. Een fraai detail: de hoeken van het logo komen terug in de vormen van de achterlichten en zelfs in het lettertype waarmee het woord "Clio" op de achterklep is geschreven. De hier getoonde rode kleur is afhankelijk van het licht rood, wijnrood of zelfs roze.

Ruimte

Binnen volgt de Clio VI wel de stijl van de andere moderne Renaults. Echter, de zit is uitgesproken laag en de sfeer is sportiever dan in de Renault 4 en 5. Iedere uitvoering is voorzien van een met stof bekleed dashboard (iets wat niet voor de Renault 5 geldt) en kleur van die stof verloopt van licht naar donker voor een nog intiemer effect. De standaardstoelen zijn gebaseerd op de sportstoelen van andere modellen. De opstaande randen omhelzen de inzittenden als het ware. Dit geheel zorgt voor een prettige, uitnodigende sfeer.

„Om te benadrukken dat dit veel meer dan een doorsnee stadsautootje is, is gekozen voor een stoer en volwassen uiterlijk“

De binnenruimte is gemiddeld voor een auto van deze omvang. Vier volwassenen passen precies, alhoewel de hoofdruimte achterin niet overhoudt. Let op dat de inhoud van de bagageruimte afhankelijk is van de gekozen motorisering (wel of geen batterij onder de laadvloer). De kleine en vlakliggende achterruit zorgt voor matig zicht in de binnenspiegel.

Uitrusting

Net zoals bij de andere moderne Renaults is het infotainment-systeem gebaseerd op Android Automotive. De zorgt voor uitmuntende navigatie, een slimme assistent en perfecte integratie met een Google-account. Wie echter geen Google-account heeft (of wil) wordt sterk in de mogelijkheden beperkt. Daarbij is het belangrijk om te weten dat Renault een nu al verouderde versie van Android inbouwt en geen vastomlijst plan (of belofte!) heeft voor updates. Daarom bestaat het risico dat dit systeem binnen enkele jaren niet meer functioneert.

Renault implementeert alle veiligheidssystemen die de Europese Unie verplicht, maar zorgt ervoor dat ze eenvoudig zijn uit te schakelen. Renault gaat iets verder dan de basisverplichtingen en voorziet standaard in adaptieve cruise-control, uitstaphulp (waarschuwing tijdens openen portier bij naderen van object van achteren) en een automatische remfunctie om parkeerschade te voorkomen.

Hybride en benzine

De 5 is de compacte elektrische auto van Renault. De Clio vervult voortaan de rol van de meer conservatieve compacte auto met verbrandingsmotor. Net als andere fabrikanten ontwikkelt Renault geen nieuwe verbrandingsmotoren meer. Echter, het heeft wel een nieuwe benzinemotor ontwikkeld voor gebruik in hybride-aandrijving. De nieuwe 1.8 liter motor gebruikt een zogenaamde Atkinson-cyclus, waarmee een motor minder levendig maar veel zuiniger wordt. Dankzij de assistentie van een elektromotor is dat niet merkbaar en kan nog zuiniger worden gereden. De combinatie van de twee motoren is goed voor niet minder dan 160 pk. Mede daarom zou de nieuwe Clio de Megane (niet langer leverbaar met verbrandingsmotoren) kunnen vervangen.

Daarnaast is de nieuwe Clio leverbaar met dezelfde 1.2 liter benzinemotor als de vorige generatie. Afhankelijk van de configuratie is deze te voorzien van een automatische versnellingsbak. Er is een variant die geschikt is voor LPG en die ziet Renault als vervanger van de dieselmotor, want die laatste komt zelfs in Frankrijk niet meer terug in de Clio.

Bij Renault is het gebruikelijk dat een platform twee generaties lang meegaat. De nieuwe Clio staat daarom op hetzelfde platform (CMF-B) als de vorige generatie. Echter, de spoorbreedte is vergroot en de wielkasten bieden ruimte aan grotere wielen. Naar verwachting heeft de Clio VI daarom een stabiel en verfijnd weggedrag, alsof het een auto uit een hoger segment betreft.

Conclusie

De zesde generatie van de Renault Clio kent meer concurrentie dan ooit tevoren. De Clio heeft concurrentie uit eigen huis (Renault 4 / Renault 5 / Renault Captur), concurrentie van elektrische auto's én concurrentie uit China.

Hoe sterk de concurrentie van elektrische auto's en andere Renaults is, is afhankelijk van het land. In West-Europa is elektrisch rijden volledig ingeburgerd en zijn elektrische auto's voordeliger dan auto's met verbrandingsmotor. De Clio VI is in ons land bedoeld als conventioneel model voor hen die desondanks nog twijfelen. De sterke hybridemotor biedt een mix van elektrisch rijden en rijden op benzine. Dankzij een flinke groeistuip bevindt de Clio zich voortaan aan de bovenkant van het segment.

Renault legt de nadruk op vormgeving omdat dat een zwak punt van de Chinese concurrentie is. Daarbij is de Clio flink gegroeid en schurkt zelfs tegen een hoger segment aan. Om te benadrukken dat dit veel meer dan een doorsnee stadsautootje is, is gekozen voor een stoer en volwassen uiterlijk. Daardoor oogt de Clio minder lief, maar juist vanwege alle concurrentie heeft Renault veel meer liefde aan het ontwerp geschonken.