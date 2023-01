Slagkracht

Op zoek naar een Seat Ibiza 1.5 TSI Sport DSG?

De Ibiza met 1.5 TSI-motor krijgt het label "Sport" mee. Bewust kiest Seat niet voor titels uit het verleden zoals FR (alleen sportieve aankleding) of Cupra (sportieve aankleding én prestaties). Afgaande op de aankleding staat "Sport" voor een ingetogen karakter, want op rode accenten in het interieur en een duidelijk zichtbare uitlaatpijp na ziet de Ibiza Sport er tam uit.

De Ibiza is geïntroduceerd in 2017, maar heeft dankzij het strakke lijnenspel nog steeds een moderne uitstraling. Sinds de introductie is de enige echte verandering aan het uiterlijk het feit dat de naam "Ibiza" tegenwoordige in zwierige letters op de achterzijde is geschreven (net als op de meest recente Seats).

Eenvoud

Wat tijdens de test vooral opvalt, is de eenvoud van de Ibiza. Dit is een traditionele hatchback en geen SUV, crossover, sportback of ander hoog bouwwerk. Daarom is de zit laag, hetgeen ooit heel gewoon was maar nu juist uitzonderlijk. De ruimte voor- en achterin is gemiddeld voor een auto van deze omvang. De vormgeving van het interieur volgt dezelfde strakke lijnen als het exterieur. Daarom heeft de Ibiza ook van binnen een tijdloze uitstraling.

Het is daarom niet de uitstraling, maar de uitrusting die de leeftijd verraadt. Ondanks het feit dat dit de speciale uitvoering is, moet de testauto het stellen zonder sleutelvrije toegang, zonder camera achterop en zonder navigatiesysteem. Voor navigatie dient de bestuurder de eigen smartphone te gebruiken, die via de USB-C aansluiting in de middentunnel kan worden gekoppeld middels Apple CarPlay of Android Auto. Alhoewel het infotainment-systeem eenvoudig is, vallen de fraai vormgegeven menu's op omdat ze hetzelfde lijnenspel volgen als de rest van de auto.

De Ibiza is sinds de facelift voor modeljaar 2022 leverbaar met een beeldscherm in plaats van analoge klokken achter het stuurwiel. Toch is de Ibiza Sport voorzien van traditionele klokken achter het stuurwiel en ontbreken ook de diverse nieuwe actieve veiligheidsvoorzieningen die recent hun intrede hebben gedaan.

1.5 TSI motor

De grote attractie van de Ibiza Sport is de (her)introductie van de 1.5 TSI benzinemotor. Deze is goed voor 150 pk / 250 Nm en daarmee veruit de sterkste krachtbron voor de Ibiza. Ondanks de naam "Sport" is dit echter geen sportwagen, maar slechts een gezinsauto met een sportieve inslag. Zelfs in de sportstand is de Ibiza Sport nooit agressief, opdringerig of uitdagend.

„Met het toegenomen vermogen en het grotere koppel presteert de Ibiza met meer gemak“

Het riante motorvermogen wordt vooral gebruikt om meer slagkracht te geven en met meer gemak te presteren. Zo draait de motor bij 100 km/u nog geen 2.000 toeren per minuut (tpm) in de zevende versnelling en dat zorgt voor rust en een relatief laag verbruik. Bij 80 km/u daalt het toerental zelfs tot onder de 1.000 tpm, zonder dat de viercilinder begint te bokken. Sterker nog: wanneer de elektronica detecteert dat weinig vermogen wordt gevraagd, worden twee cilinders uitgeschakeld om brandstof te besparen. Mede daarom kwam het verbruik na een kleine week rijden uit op 1 op 18.8 (nauwelijks meer dan een iedere testrit met een 1.0 TSI!).

Wanneer vlot wordt gereden valt op dat ongeacht het toerental veel koppel voor handen is, waardoor altijd moeiteloos kan worden versneld. Dankzij de automaat met dubbele koppeling schakelt de Ibiza razendsnel en zonder merkbare onderbreking.

Weggedrag

Nu de meeste nieuwe auto's SUV's (Sports Utility Vehicle ofwel luxe terreinwagen voor recreatief gebruik) zijn, valt de Ibiza op met de lage bouw en dus het lage zwaartepunt. Alhoewel moderne SUV's zelden een echt slecht of gevaarlijk weggedrag hebben, is wel merkbaar dat dat puur is te danken aan een geavanceerd onderstel in combinatie met de nodige elektronica. De Ibiza heeft dankzij de lage bouw van nature een goed weggedrag en dat maakt het rijden met deze testauto tot een waar genoegen

De Ibiza Sport is licht en leent zich daarom voor hard rijden en snel bochtenwerk. Echter, dit geldt voor iedere Ibiza. De Ibiza Sport heeft geen ander onderstel dan de andere uitvoeringen en heeft daarom niet een nog beter weggedrag. Wanneer kalm wordt gereden is de Ibiza comfortabel en zorgt het onderstel voor een vertrouwenwekkend karakter.

Conclusie

Wat brengt de 1.5 TSI motor de Seat Ibiza? Meer slagkracht. Seat heeft bewust voor de naam "Sport" gekozen en niet voor "FR" of "Cupra". Dit is namelijk geen sportieve auto in de aankleding of prestaties. Het is zelfs geen topmodel, want diverse voorzieningen die nieuw zijn voor de Ibiza sinds modeljaar 2022 zijn niet standaard op de Sport.

Wat de grote motor wel brengt is de genoemde slagkracht. Met het toegenomen vermogen en het grotere koppel presteert de Ibiza met meer gemak. Dat zorgt voor meer comfort bij kalm rijden en maakt de Ibiza meer capabel bij een meer dynamische rijstijl.

plus Tijdloos design

Prima weggedrag

Sterke, daadkrachtige 1.5 TSI motor min Hoge prijs, karige uitrusting

Onhandig kleine buitenspiegels

Rode ringen rondom luchtroosters reflecteren in buitenspiegels