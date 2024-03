Ook als het gaat om de vormgeving volgt Suzuki een eigen koers. Het lijkt alsof de nieuwe Swift bestaat uit twee op elkaar gestapelde auto's. Volgens Suzuki is het alsof het bovenste deel boven het onderste zweeft en daarmee zou de lichtgewicht bouw zichtbaar worden gemaakt. Om de breedte van de auto te benadrukken staan de koplampen niet alleen op de uiterste hoeken, maar lopen ze er zelfs iets omheen. Echter, samen met de donkere lenzen heeft de nieuwe Swift daarmee iets weg van een insect en dat staat in schril contrast met de knuffelbare generaties ervoor. De geelgroene kleur van de testauto zou zorgen voor een vriendelijke en energieke uitstraling en daarin kan onze huisfotograaf zich helemaal vinden!

Ruimte

Het dashboard bestaat uit een donkere kern op een lichte achtergrond, waarmee Suzuki wederom het gevoel wil versterken dat dit een lichtgewicht auto is. Echter, de voorstoelen hebben zeer korte zittingen en dat geeft het gevoel dat dit een kleine auto is. De rugleuning is daarentegen hoog (helaas zonder bergvakken aan de achterkant) en de hoofdruimte is uitstekend.

Voor een compacte auto biedt de Swift bovendien bovengemiddeld veel ruimte op de achterbank. Op dit gebied verslaat de Swift zelfs diverse compacte SUV's!

Uitrusting

Minstens zo'n sterk punt is de rijke standaard-uitrusting. Ook in de eenvoudigste versie is de Swift een moderne en complete auto met airconditioning, sleutelvrije toegang en zelfs een eigen app.

„Het tamme karakter van de motor wordt gecompenseerd door het levendige weggedrag“

Tegelijkertijd is merkbaar dat Suzuki niet vooraan staat in de technische ontwikkeling. In tegenstelling tot wat Suzuki belooft, start het audio-, communicatie- en navigatiesysteem traag op en reageert het traag op commando's. De menu's lijken eerder door de programmeur dan door een vormgever te zijn ontworpen. De weergave van het startscherm is bovendien rommelig. Echter, alles functioneert naar behoren en als alternatief zijn Apple CarPlay en Android Auto beschikbaar (ook draadloos).

Omdat de Europese Unie dat vereist is de Swift voorzien van een waar arsenaal aan veiligheidsvoorzieningen die de bestuurder "assisteren". Suzuki heeft de regels van de EU echter te strikt geïmplementeerd, waardoor de Swift nog kritischer is bij slordigheden van de bestuurder dan andere auto's. Het uitschakelen van de systemen is omslachtig en kan bovendien alleen wanneer de auto stilstaat. Wie dit vergeet moet dus na vertrek direct de eerste parkeerhaven opzoeken. Anders zijn de piepjes, belletjes en zoemers voldoende om overspannen uit de auto te komen. Nogmaals: dit is een verplichting waar alle andere autofabrikanten ook aan moeten voldoen.

De adaptieve cruise-control is ook meer Europees geworden en dat is juist als een verbetering ervaren. De Swift volgt beter het midden van de rijstrook ("stuitert" niet tussen de lijnen) en remt automatisch voor flauwe bochten, zodat de cruise-control langer en vaker kan worden gebruikt.

Prestaties en verbruik

Zoals eerder aangegeven, is de Swift geen elektrische auto. Wel beschikt deze zevende generatie van de Swift over een geheel nieuwe motor. Deze telt drie cilinders omdat dat voordeliger in aanschaf en gebruik is. Bovendien is dit een "mild hybrid" en dat betekent dat energie wordt teruggewonnen tijdens remmen en uitrollen. Een kleine elektromotor gebruikt die gratis energie om de benzinemotor te assisteren wanneer deze hard moet werken.

Een handgeschakelde versnellingsbak is standaard en dat is met de komst van volwaardige hybrides (dus geen "mild") en elektrische aandrijving inmiddels een zeldzaamheid. Gelukkig schakelt de bak goed en laat de koppeling zich eenvoudig aanvoelen.

In de praktijk is duidelijk merkbaar dat de motor en versnellingsbakverhoudingen zijn gericht op zuinig rijden. De prestaties zijn bescheiden. Echter, dankzij de assistentie van de elektromotor is al bij een laag toerental volop trekkracht beschikbaar en daarom voelt de Swift desondanks krachtig. Deze combinatie dwingt welhaast een zuinige rijstijl af. Op een weinig veeleisende route (weinig stadsverkeer, weinig snelweg, vooral binnenwegen) kwam het testverbruik daarom uit op een voorbeeldige 4 liter per 100 km.

Weggedrag

Het tamme karakter van de motor wordt gecompenseerd door het levendige weggedrag. Dankzij de eenvoudige opzet is de Swift relatief licht. Terwijl de motor niet thuis geeft wanneer de bestuurder wil spelen, doet het onderstel dat juist wel. Sportief rijden wordt beloond met een levendig karakter en heel veel grip. Net zo makkelijk cijfert de Swift zichzelf weg en dan laat de auto zich eenvoudig en comfortabel rijden.

Conclusie

Hoe kansrijk is de zevende generatie van de Suzuki Swift? Ondanks het uitblijven van elektrische aandrijving, verrassend kansrijk! Suzuki heeft namelijk van dit nadeel een voordeel gemaakt!

Door consequent te kiezen voor eenvoud is de Swift alles wat een elektrische auto niet is. De Swift is niet geavanceerd, zwaar of kostbaar. Dankzij lichtgewicht bouw is het verbruik even laag als dat van een volwaardige hybride, terwijl de Swift een veel voordeligere mild hybrid is. De prestaties zijn weliswaar bescheiden, maar dankzij de elektrische assistentie is de Swift wel altijd krachtig, en daarom voelt de auto niet traag.

Tegenover het ingetogen karakter van de motor staat een prima onderstel dat samen met de eerder genoemde lichtgewicht bouw zorgt voor een levendig weggedrag. Op papier is de Swift eenvoudig en goedkoop. Het slimme concept, de goede geluidsisolatie en het prettige onderstel zorgen er echter voor, dat dat heel anders wordt ervaren: de nieuwe Suzuki Swift is het beste te omschrijven als rijk in eenvoud.