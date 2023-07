Volwassener geworden

Bij de introductie in 2019 zag de vijfde generatie van de Renault Clio er serieus en tegelijkertijd guitig uit. Vanaf 2023 ligt de nadruk nog meer op het volwassen karakter met een moderne en zelfverzekerde uitstraling. Beeldbepalend is de grille met losse elementen die het licht allemaal onder een iets andere hoek reflecteren en daarom een fascinerend patroon vormen.

Vanaf modeljaar 2023 is er een nieuwe uitvoering beschikbaar genaamd "Esprit Alpine". Deze sportief ogende variant is gebaseerd op de stijl van de sportwagens van Alpine. Zo verbindt een glanzend zwarte lijn de koplampen, heeft de testauto een speciale onderbumper en is de omlijsting van de breedstralers uitgevoerd in grijs. Bij de achterbumpers zijn voortaan luchthappers te vinden die niets voor de stroomlijn doen, maar de auto wel groter doen lijken. De blauwe lakkleur is niet uniek voor Esprit Alpine, maar past er wel het beste bij.

Esprit Alpine

Als vanouds is het interieur bovengemiddeld verfijnd voor een compacte auto. De gebruikte materialen en afwerkingskwaliteit zijn gelijk aan die van de grotere modellen van Renault. Met de Esprit Alpine komt daar een vleugje exclusiviteit bij. Zo is rechts op het dashboard een subtiel Frans vlaggetje te vinden. De stoelen zijn ongebruikelijk groot voor een kleine auto, waardoor de Clio ook het zitcomfort van een grotere auto geeft. Voor de Esprit Alpine hebben deze stoelen extra zijdelingse steun.

De lengte van het zitvlak en de ruimte tussen de stoelen (grote volwassenen zitten bijna schouder aan schouder) verraden toch weer dat de Clio een compacte auto is. Ondanks de grote voorstoelen is de ruimte achterin redelijk. De bagageruimte is gemiddeld groot voor een auto van deze omvang. Alleen de deurvakken zijn vreemdsoortig klein en daarom nauwelijks bruikbaar.

„De prestaties, het weggedrag en het comfort zorgen ervoor dat de Clio weliswaar compact is, maar nooit doet verlangen naar meer“

Goed om te weten: de stof in het interieur is voor 60% (65% in geval van de Esprit Alpine) gemaakt van Tencel. In plaats van dierlijk leder wordt voortaan altijd vegan leder toegepast. Met deze twee eenvoudige maatregelen wordt de uitstoot tijdens de productie significant verlaagd.

Uitrusting

Centraal op het dashboard staat een beeldscherm met een diagonaal van 7 of 10 inch. Het verschil tussen deze beeldschermen is meer dan alleen de afleesbaarheid. Bij het grotere beeldscherm hoort ook een "grotere" computer die meer zaken tegelijk kan weergeven. In de testauto komt daar een Bose audiosysteem bij. Dit heeft een wollig, rommelig geluid dat niet als aangenaam gezelschap, maar juist als stoorzender werd ervaren. Gedurende de rit werd het volume daarom steeds verder verlaagd.

De diverse veiligheidsvoorzieningen werden tijdens de testrit als terughoudend en daarom niet storend ervaren. Alleen wanneer absoluut noodzakelijk waarschuwt de elektronica voor gevaar.

Hybride

Op het moment van schrijven produceert Renault twee hybride motoren: een 1.2 liter turbo in combinatie met een elektromotor en een ongeblazen 1.6 liter in combinatie met een elektromotor. De Clio is voorzien van deze laatste, oudere hybride. Echter, voor modeljaar 2023 is het vermogen toegenomen van 140 naar 145 pk.

Wat niet is veranderd, is het geluid. Tijdens remmen en uitrollen wordt bewegingsenergie omgezet in elektriciteit en daarbij is nog steeds een duidelijke fluittoon hoorbaar. Bovendien is het duidelijk hoor- en voelbaar wanneer de benzinemotor de aandrijving van de elektromotor overneemt. Tijdens de testrit is daarom veel gebruik gemaakt van de eco-modus. Dan is het samenspel tussen de beide motoren meer harmonieus. Terwijl de prestaties in de eco-stand bij andere auto's soms teleurstellend zijn, presteert de Clio Hybrid ook in de spaarstand nog prima. Ondanks een veeleisend parcours lag het testverbruik beduidend lager dan bij de eerste kennismaking met de Clio Hybrid: 4.3 liter per 100 km (fabrieksopgave: 4.2 liter per 100 km).

Weggedrag

Een volwassen karakter is niet compleet zonder een verfijnd weggedrag. Daarom heeft de Clio een geavanceerd onderstel. Bovendien staat de Esprit Alpine op brede banden met grote velgen (205/45R17). Daarom is de besturing licht en toch exact.

Alhoewel de Clio niet uitdagend of sportief is, is wel merkbaar dat de grenzen heel ver liggen. Dat zorgt ervoor dat de Clio even capabel en verfijnd stuurt als een grotere auto.

Conclusie

Is Renault er in geslaagd om de Clio voor modeljaar 2023 nog volwassener te maken? Ja, absoluut. Echter, aan bestaande problemen is het merk voorbij gegaan. Nog steeds produceert de hybride-aandrijflijn een hinderlijke fluittoon en is de samenwerking tussen de beide motoren minder harmonieus. Ook zoiets eenvoudigs als te kleine deurvakken zijn niet aangepast.

De prestaties, het weggedrag en het comfort zorgen ervoor dat de Clio weliswaar compact is, maar nooit doet verlangen naar meer. Het echte verschil voor modeljaar 2023 zit daarom in de aankleding. Het nieuwe front zorgt voor een meer volwassen uitstraling en de uitrusting is gemoderniseerd. De Esprit Alpine uitvoering gaat zelfs een hele stap verder en zorgt voor de nodige exclusiviteit.

plus Vlot en zuinig

Uitstekend weggedrag

Groots en verfijnd als een grotere auto min Onpraktisch kleine deurvakken

Rommelig, vermoeiend geluid Bose audiosysteem

Benzine- en elektromotor werken niet altijd harmonieus samen