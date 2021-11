Autotest | "Slechte auto's worden niet meer gemaakt" is een gevleugelde uitspraak om duidelijk te maken dat het strikt genomen niet heel veel uitmaakt welke auto wordt gekozen. Deze volkswijsheid gaat echter aan één ding voorbij: een auto moet wel bij de individuele smaak passen. Daarom gaat het bij de derde generatie van de Peugeot 308 om veel meer dan alleen de cijfers.

En over cijfers gesproken: de "naam" blijft verwarrend. Ooit volgden de nummers elkaar op bij Peugeot. Na de 306 kwam de 307 en daarna de 308. Maar bij 308 is het merk om onduidelijke redenen gestopt met tellen en dus is het lijdend voorwerp van deze test de derde generatie van de 308. Wat wel heel duidelijk is: meer dan ooit legt Peugeot de nadruk op de vormgeving.

Het front is veel scherper vormgegeven dan voorheen en daarom heeft de 308 ook een veel modernere uitstraling. Peugeot kiest niet voor vloeiende of harde lijnen, maar vooral voor lijnen die karakter geven. Let bijvoorbeeld op de subtiele lijn boven de wielkasten, waardoor de auto breder lijkt en alle kracht naar voren lijkt te worden gericht. Aan de achterzijde lijken alle lijnen bij elkaar te komen en is het alsof ze de auto in een strakke knoop bij elkaar houden. Het is slechts een detail, maar de 308 is de eerste Peugeot die het nieuwe logo van het merk draagt en ook dat zorgt voor een heel andere uitstraling.

Ruimte

Net als alle andere nieuwe modellen van Peugeot onderscheidt ook de 308 zich van andere merken met de "iCockpit". Zoals in een sportwagen wordt de bestuurder in een actieve houding gedwongen achter een klein stuurwiel. Dat geeft veel betere controle over de auto en een beter overzicht over de klokken. Die zitten namelijk niet achter het stuurwiel, maar staan bovenop de stuurkolom en dankzij het kleine stuurwiel wordt de blik hierop niet geblokkeerd. Het kan enige tijd kosten om een goede zithouding in de iCockpit te vinden, maar uiteindelijk vinden zowel grote als kleine bestuurders een ideale zit. Daarna is alleen de iCockpit al een reden om voor Peugeot te kiezen!

Ook nieuw is het vrijstaande, prominent aanwezige 10 inch metende beeldscherm dat over lijkt te lopen in de knoppen er onder. De "iToggles" noemt Peugeot deze. De opbouw van de diverse menu's is gebaseerd op die van mobiele telefoons en net als bij de mobiele telefoon kan eenvoudig door de diverse opties worden gebladerd ("swipe"). Als alternatief is een slimme assistent beschikbaar die vrij geformuleerde, gesproken commando's accepteert. Deze is zeker niet zo slim als de assistent in een smartphone, maar zolang het gespreksonderwerp de auto betreft functioneert het allemaal heel aardig. Om het systeem in de toekomst slimmer te maken kunnen "over the air" (lees: via internet) software-updates naar de auto worden gestuurd.

Motoren

De Peugeot 308 is leverbaar met traditionele benzine- en dieselmotoren, alsmede een plug-in hybride en zelfs een volledig elektrische versie. Voor deze test is eerst gereden met een conventionele krachtbron: de 130 pk / 230 Nm sterke "1.2 PureTech" met handgeschakelde versnellingsbak. Dit vermogen is ruimschoots voldoende, maar naast de inmiddels meer gangbare motoren met elektrische assistentie (hybride) laat de souplesse te wensen over. De versnellingsbak schakelt licht en doeltreffend, maar is eveneens uit de tijd naast alle elektrische en half elektrische auto's van tegenwoordig.

„e bediening en de vormgeving zijn niet alleen anders, maar vooral bovengemiddeld doordacht“

Daarom is ook gereden met de 180 pk / 360 Nm sterke plug-inhybrid (er is ook een 225 pk sterke versie). Deze rijdt de eerste 60 km geheel elektrisch en biedt dan meer rust en souplesse dan zelfs de beste benzinemotor. Ongeacht de actieve krachtbron is de 308 uitzonderlijk stil en kan op dit vlak wedijveren met auto's uit een hoger segment. Wanneer de batterij bijna leeg is, zorgen de benzine- en de elektromotor in een harmonieus samenspel samen voor de aandrijving. Het is nauwelijks hoor- of voelbaar wanneer van de ene op de andere krachtbron wordt overgeschakeld.

Hoe zuinig de "308 HYbrid" daadwerkelijk is, is afhankelijk van de frequentie waarmee wordt geladen. Laden kan aan het stopcontact thuis of bij een publiek laadpunt. Wie iedere 60 km laadt, realiseert daadwerkelijk een verbruik van nul. Hoe vaker de benzinemotor wordt aangesproken, hoe hoger het verbruik.

Weggedrag

Peugeot maakt deel uit van een moederbedrijf dat steeds meer merken onder de hoede neemt. Daarom staan ook steeds meer auto's op hetzelfde platform. De 308 deelt de technische basis met de Opel Astra, DS 4, DS 9 en Peugeots eigen 508, 3008 en 5008. Uiteraard worden er aanpassingen gemaakt om iedere auto een eigen karakter te geven, maar in de basis zijn het dezelfde auto's.

Net als de stalgenoten heeft de 308 een goedmoedig karakter. De auto nodigt niet uit tot vlot bochtenwerk, maar is er wel degelijk toe in staat. De remmen zijn bijterig en sterk. Dat maakt de auto veilig, maar zorgt er ook voor dat ze extra voorzichtig moeten worden bediend. Wie pardoes op de rem trapt, laat de passagiers ongewild alle kanten van het interieur zien!

Wat de 308 uniek maakt is wederom de "iCockpit". Dankzij het kleine stuurwiel is een kleine beweging al voldoende om een scherpe bocht te sturen. Daardoor voelt de 308 kleiner en lichtvoetiger dan hij eigenlijk is. Bovendien geeft weinig doen om veel te bereiken een superieur gevoel en dat is kenmerkend voor de rijeigenschappen.

Conclusie

In technisch opzicht deugt de derde generatie van de Peugeot 308. Echter, in het middensegment deugen alle auto's en daarom ligt de lat zeer hoog. Een geavanceerd infotainment-systeem, bestuurders-assistenten, een capabel onderstel en moderne aandrijflijnen zijn de norm en geen uitzondering.

Wat de 308 uniek maakt, is het Peugeot-gehalte. De bediening en de vormgeving zijn niet alleen anders, maar vooral bovengemiddeld doordacht en daarom handiger en praktischer. Het meest bepalend voor het karakter van de 308 is de "iCockpit". Deze zorgt voor een beter overzicht, meer controle over de auto en daarom als vanzelf een meer betrokken gevoel voor meer rijplezier. Kortom: het gaat niet om de cijfertjes, maar om het karakter!

plus Prima rijeigenschappen

Doordachte en vernieuwende ergonomie

Ook leverbaar als hybride en elektrische auto min Matige beenruimte achterin

Onnodig complexe bediening automatische versnellingsbak

Peugeot 308 privé leasen?

Dat kan! Vanaf € 389,-

BMW i3

"Pionieren zonder zorgen"

Citroën C4

"Comfort 2.0"

Hyundai IONIQ

"Het roer moet om!"

Seat Leon

"Nog beter dan hij er uitziet"