Autotest | Wanneer de ene auto de andere opvolgt, dan is dat meestal een nieuwe invulling van een bestaand concept. Op alle punten wordt de auto beter, maar in essentie is het dezelfde auto gebleven. Opel pakt het echter anders aan met de nieuwe Mokka. De Mokka is niet langer een SUV en zelfs niet langer een brave gezinsauto. Wat is de tweede generatie van de Mokka dan wel?

Wat de nieuwe Mokka wel is, is een "crossover". Een crossover is lager dan een SUV, maar hoger dan een doorsnee personenauto. Daarmee kan Opel klanten blijven bedienen die een eenvoudige instap en goed overzicht over het verkeer op prijs stellen, maar daarvoor niet meteen een SUV nodig hebben. Want: hoe goed Opel het ook bedoeld had met de vorige Mokka, de vraag naar versies met vierwielaandrijving en dus off-road capaciteiten was gering.

Daarbij komt dat Opel met de "Crossland X" al een echte gezinsauto in het programma heeft. Dat maakte de weg vrij om van de nieuwe Mokka een echte pretauto te maken! Daarom is gekozen voor uitgesproken vormgeving, waarbij inspiratie is opgedaan bij belangrijke modellen uit het verre verleden en conceptcars van recente datum (met name de Opel GT X). Van de CD (later bekend als "Bitter") zijn de vloeiende lijnen afgekeken. Van de Manta de koplampen en logo's die samen in een donkere strip zijn gevat. Deze zogenaamde "Vizor" debuteert in de Mokka, maar zal ook in andere nieuwe Opels terugkomen.

Uitrusting en ruimte

Niet alleen met het exterieur slaat Opel een nieuwe weg in, ook het interieur ademt een heel andere sfeer. Het dashboard is nadrukkelijk om de bestuurder heen gebouwd. Achter het stuurwiel is een beeldscherm te vinden dat, met een kleine onderbreking, doorloopt in een beeldscherm op het dashboard ("Pure panel", in marketing termen). Het aantal knoppen is daarom gering, maar Opel gaat niet zo ver om alle toetsen te laten vervallen. Veel gebruikte functies kunnen nog altijd met fysieke knoppen worden bediend.

De uitrusting van de hier gereden "Ultimate" is rijk, modern en compleet. Echter, de klank van het audiosysteem laat te wensen over. De ene toonsoort is veel prominenter aanwezig dan de andere, waardoor het geluid rommelig en vermoeiend is. Tijdens de test viel de verbinding met een iPhone tijdens het gebruik van Apple CarPlay (bedraad) regelmatig uit.

De ruimte voorin is prima, maar achterin is merkbaar dat uiterlijk vertoon voor functionaliteit ging. Met een lange bestuurder voorin, resteert achterin nog maar weinig ruimte voor passagiers. Als gezinsauto blijft de Crossland X daarom het betere aanbod van Opel. Ondanks de nadruk op vormgeving is de overzichtelijkheid van de Mokka prima.

„De Mokka is niet langer een terreinwagen, maar juist een pretauto waarbij vernieuwing en vormgeving centraal staan“

Elektrische auto

Voor de motoren van de Mokka kiest Opel dezelfde aanpak als bij de andere modellen. Naast benzine en diesel is elektrische aandrijving een derde optie. Opel kiest expliciet niet voor een apart elektrisch model, maar wil elektrisch rijden even gewoon maken als de keuze voor benzine of diesel. Ongeacht de gekozen motor ziet de Mokka er daarom (vrijwel) hetzelfde uit.

Naar verwachting zal de elektrisch aangedreven "Mokka-e" de populairste uitvoering worden en daarom is die als eerste getest. De aandrijflijn van de elektrische Mokka is gelijk aan die van alle andere Opels en bestaat uit een 50 kWh batterij met een 136 pk / 260 Nm elektromotor. Opladen kan bij een snellader 100 kW (0 naar 80% in 30 minuten). Voor laden bij een publiek laadpunt levert Opel de Mokka naar keuze met een 1 of 3 fase lader. Voor wie niet thuis kan laden, en dus niet iedere rit met een volle batterij begint, is de 3 fase (11 kW) lader een zinvolle optie. Voor wie thuis laadt, en tijd dus geen rol speelt, is de 1 fase (7.4 kW) lader voldoende

Volgens een meting volgens de WLTP-norm kan de Mokka 324 km afleggen zonder bijladen. Hiermee kiest Opel een middenweg tussen twee extremen. Sommige merken kiezen voor een minimale accu om de prijs te beperken en het rijplezier te maximaliseren. De luxemerken kiezen voor een grote batterij voor een groot bereik en verpletterende prestaties. Een bereik van 300 km is in de praktijk ruim voldoende om te reizen zonder zorgen en om te arriveren met de nodige reserve voor de gemoedsrust. Tijdens de testrit onder winterse omstandigheden, en met een baldadige rijstijl, kon 250 km op een volle accu worden afgelegd (verbruik: 18 kWh / 100 km).

Om de drempel tot elektrisch rijden zo laag mogelijk te maken, geeft Opel de elektrische aandrijflijn het karakter van een traditionele benzinemotor. De Mokka-e reageert daarom vlot en gewillig op het stroompedaal, maar niet met zo veel venijn en overmacht als andere elektrische auto's. Tot zo'n 90 km/u is de Mokka-e uiterst gretig. Boven die snelheid is merkbaar dat het vermogen "op" is en neemt de sprintsnelheid iets af.

Bij het loslaten van het stroompedaal wint de Mokka-e energie terug, maar lang niet zoveel als andere elektrische auto's. Hierdoor gedraagt de Mokka-e zich als een conventionele auto. Rijden met één pedaal is hierdoor vrijwel onmogelijk en dat is iets wat elektrisch rijden voor sommigen juist extra aantrekkelijk maakt.

Weggedrag

De Mokka maakt gebruik van hetzelfde platform als de Opel Corsa en deelt onderhuids ook veel van de techniek. Als compensatie voor de hogere bouw is de Mokka echter langer en breder, zodat de verhoudingen grofweg gelijk zijn. Bovendien: dankzij de batterijen in de vloer is ligt het zwaartepunt van de elektrisch aangedreven Mokka extra laag.

Net zoals bij de lagere Opel Corsa is het weggedrag van de Mokka daarom stabiel en vertrouwenwekkend. De elektrische aandrijving maakt de Mokka-e comfortabel en zelfs rustgevend. Bij een vlotte rijstijl voelt de Mokka-e, ondanks het forse gewicht van de batterijen, licht en zelfs dynamisch.

Echter, opwindend is rijden met de Mokka-e niet. En dat staat haaks op het veelbelovende uiterlijk. Met de vertrouwde Corsa en de praktische Crossland in het gamma heeft Opel ruimte voor een auto met een meer uitgesproken weggedrag. Volgens Opel heeft de gemiddelde koper daar geen behoefte aan. Wat de Mokka daarom biedt is al het vertrouwde van Opel, maar dan in een extra smakelijke verpakking.

Conclusie

Opel wil meer smaak in het leven brengen met de tweede generatie van de Mokka. De Mokka is niet langer een terreinwagen, maar juist een pretauto waarbij vernieuwing en vormgeving centraal staan.

De vernieuwing komt van de ergonomie (Pure Panel, mobiele app) en de elektrische aandrijving. Als elektrische auto is de Mokka vlotter, stiller, comfortabeler en bovendien veel voordeliger in gebruik dan een soortgelijke auto met conventionele aandrijving. Om de drempel tot elektrisch rijden te verlagen heeft Opel de Mokka-e een tammer karakter gegeven dan het veelbelovende uiterlijk doet vermoeden. Met een actieradius van 300 km heeft Opel een geslaagde balans tussen prijs en bruikbaarheid gevonden. Daarom kan zorgeloos worden gereden en is de meerprijs voor de elektrische uitvoering snel terugverdiend.

Met de vormgeving onderscheidt de Mokka zich niet alleen van de concurrentie. De Mokka introduceert tevens een geheel nieuwe huisstijl die bepalend zal zijn voor alle toekomstige modellen van Opel. Zo is de Mokka dus een echte smaakmaker!

plus Onderscheidende vormgeving

Vlot, comfortabel en uitstootvrij

Zeer lage kosten per kilometer (alleen Mokka-e) min Rijden met 1 pedaal niet mogelijk

Lastige instap / matige ruimte achterin

Onevenwichtig, wollig geluid audiosysteem

Kia Soul

"Zielsgelukkig"

Renault Captur

"Luxeproblemen"

Ford Puma

"Katje met karakter"

DS 3 Crossback

"Liefde op het eerste gezicht"