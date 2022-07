Veelzijdig

Opel geeft met de elfde generatie van de Astra een bijzondere invulling aan het fenomeen "stationcar". Opel is namelijk tegelijkertijd heel actief en heel lui geweest! Sommige merken beperken zich tot het doortrekken van de daklijn en daarmee is de stationcar een feit. Opel gaat een flinke stap verder door de wielbasis te verlengen (+57 mm) én de overhang achter de achterwielen te vergroten (+211 mm), zodat de bagageruimte niet alleen hoger maar ook langer is.

Opel is in zekere zin lui geweest door de achterportieren en zelfs de achterlichten van de hatchback te behouden. Dit is een unieke aanpak voor een stationcar, maar het bespaart veel geld omdat geen nieuwe onderdelen hoeven te worden ontwikkeld. Bovendien: ondanks het hergebruik van onderdelen van de hatchback ziet de stationcar er goed uit.

Ruimte

Dat is onder andere te danken aan de zwarte kleur van het dak, die zelfs iets doorloopt aan de zijkant. Daardoor lijkt de Sports Tourer slanker dan hij eigenlijk is. Evenzo zorgt de oplopende lijn onder de achterste zijruit voor een dynamisch element. En omdat de raamlijn iets oploopt kon Opel de hoedenplank ook hoger leggen. Daarom passen er hogere stukken bagage onder de hoedenplank en hoeft deze minder vaak te worden gedemonteerd (waarna deze keurig in een op maat gemaakte uitsparing onder de laadvloer past).

De laadruimte is 103 cm lang en breed. Door de achterbank op te klappen (verhouding 40:20:40) neemt de lengte toe tot 185 cm. Maar... de Sports Tourer biedt veel meer dan alleen ruimte. Opel heeft er alles aan gedaan om die ruimte zo nuttig mogelijk te gebruiken.

Zo is de vergrendeling van de achterbank zowel via de bagageruimte als via de achterdeuren bereikbaar. Achter de wielkasten zijn netten aangebracht waar achter kleine spullen veilig kunnen worden gescheiden van de bulk. De laadvloer is in twee hoogten te plaatsen, zodat kan worden gekozen tussen een vlakke laadvloer en iets minder ruimte of een tildrempel en maximale ruimte. Ook handig: in de zijwand zijn lampjes, haakjes en een 12 volt stopcontact te vinden. Afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau is de achterklep elektrisch te bedienen.

Uitrusting

Kenmerkend voor deze elfde generatie van de Astra is de zogenaamde "detox cabin". Hiermee bedoelt Opel dat de inzittenden zo min mogelijk worden geconfronteerd met alles wat onaangenaam is. Zo zorgt het "intelli-air" luchtfilter automatisch voor de aanvoer van schone lucht. Standaard is de voorruit voorzien van geluidsisolerende folie. Op alle uitvoeringen boven de "Edition" (inclusief "Edition Business" en andere varianten) zijn ook de zijruiten voorzien van extra geluidsisolatie.

„Opel gaat verder dan gebruikelijk door niet alleen de overhang achter de achterwielen te vergroten, maar ook de wielbasis te verlengen“

Onder onaangename zaken valt bij Opel ook afleiding. Om de rust te bewaren wordt het dashboard gedomineerd door een zwart paneel waarin twee beeldschermen zijn gevat: één achter het stuurwiel en één centraal op het dashboard. Hiermee worden vrijwel alle functies bediend, zodat het aantal knoppen en hendels kon worden beperkt. Op de beeldschermen kiest Opel voor een eenvoudige en overzichtelijke layout, zonder enige franje of afleiding.

Afhankelijk van de gekozen uitrusting biedt de Astra alles wat mag worden verwacht van een moderne auto in deze prijsklasse. Wel valt op dat de beloofde spraakgestuurde assistent achterblijft bij de concurrentie. De assistent van Opel reageert matig en verstaat weinig. Juist daarom zijn de assistenten van een telefoon die via Apple CarPlay of Android Auto is gekoppeld extra makkelijk te raadplegen (door langer of korter op de spraak-knop op het stuurwiel te drukken).

Plug-inhybrid

Veelzijdigheid komt bij de Astra Sports Tourer ook van de aandrijving. De Astra is namelijk leverbaar met conventionele benzine- en dieselmotoren, als plug-inhybride en als volledig elektrische auto. Vanwege de kleine prijsverschillen en het grote verschil in de prijs per kilometer, verdienen de plug-inhybride en elektrische uitvoering de voorkeur.

Voor deze test is gereden met de plug-inhybride (PHEV), bestaande uit een 1.6 liter benzinemotor en een elektromotor. Dankzij een 12.4 kW batterij onder de vloer kan in theorie 60 km en tijdens deze test onder ideale weersomstandigheden 55 km geheel elektrisch worden afgelegd. De Astra heeft geen slimme voorzieningen om de elektriciteit optimaal over een rit te verdelen. Standaard wordt de batterij eerst leeggereden, daarna neemt de benzinemotor het over. De bestuurder kan zelf bepalen wanneer welke motor wordt gebruikt, maar de praktijk leert dat soortgelijke auto's die op basis van de bestemming in het navigatiesysteem de energie optimaal verdelen nog zuiniger rijden.

Wanneer de beide motoren hun vermogen bundelen (180 pk / 360 Nm) is de Astra een serieus snelle auto. Bovendien worden de prestaties met groot gemak geleverd, waardoor de Astra hybrid als een klasse hoger wordt ervaren dan de varianten met alleen een verbrandingsmotor. Goed om te weten: de remmen zijn ruimschoots opgewassen tegen het geweld van de hybride aandrijflijn.

Weggedrag

SUV's zijn tegenwoordig zo populair, dat de redactie van Autozine deze luxe terreinwagens voor recreatief gebruik vaker test dan traditionele hatchbacks en stationwagons. De testrit met de Astra Sports Tourer bewijst echter dat een traditionele lage auto met laag zwaartepunt op het gebied van wegligging nog altijd veruit superieur is aan de SUV.

Zelfs zonder gecompliceerd (en kostbaar!) onderstel met variabele dempers heeft de Astra een uitstekend weggedrag. Op slecht wegdek is het comfort ruim voldoende. Op hoge snelheid is de Astra stabiel en in de bocht geeft de Sports Tourer een vertrouwenwekkend gevoel waar geen SUV tegenop kan. Ook in vergelijking met andere stationcars heeft de Astra een verdienstelijk weggedrag en indien gewenst wordt de dynamiek die de naam "Sports Tourer" belooft waargemaakt.

Conclusie

Hoe veelzijdig is de Opel Astra Sports Tourer? Heel veelzijdig! Zoals het hoort bij een stationcar combineert de Sports Tourer de luxe en verfijning van een hatchback met heel veel ruimte. Opel gaat verder dan gebruikelijk door niet alleen de overhang achter de achterwielen te vergroten, maar ook de wielbasis te verlengen. Daarbij voorziet de Sports Tourer in vrijwel alle ergonomische foefjes en ruimtebesparende trucs die er in omloop zijn.

Net als de standaard Astra heeft de Sports Tourer een rijke en moderne uitrusting. Op details gaat de Astra net even verder dan gebruikelijk. Denk daarbij aan de slimme verlichting, een head-up display en de stoelen die samen met het Duitse instituut voor gezonde ruggen zijn ontwikkeld (alhoewel ze dit keer als te smal werden ervaren).

De veelzijdigheid van de Astra komt ook van de vele aandrijflijnen. De Astra is leverbaar met conventionele benzine- en dieselmotoren, als hybride en als elektrische auto. De plug-inhybride doet precies wat ervan mag worden verwacht: met maakt de Astra snel, comfortabel en zuinig.