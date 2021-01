Autotest | Een SUV (Sports Utility Vehicle) is een combinatie van een terreinwagen en een personenauto. De GLA is een combinatie van een SUV en de nieuwste reeks modellen van Mercedes-Benz gericht op een jong publiek. En voortaan combineert de GLA ook nog eens een benzine- en een elektromotor. Biedt de "Mercedes-Benz GLA 250 e" daarmee het beste van vele werelden?

De GLA is de kleinste SUV van Mercedes-Benz. Daarmee behoort de GLA tot de lijn van instapmodellen die zich richt op een jonge doelgroep. Deze instapmodellen zijn niet alleen voordeliger dan de klassieke modellen van Mercedes-Benz, ze zijn ook gewaagder. De GLA is daarom geen traditionele SUV met de lijnen van een terreinwagen. In plaats daarvan heeft de GLA meer weg van een uiterst gespierde hatchback.

De uitstraling is daarom meer ingetogen en geciviliceerd dan die van traditionele SUV's. Echter, wanneer de afmetingen worden vergeleken is duidelijk dat de GLA in feite een forse SUV is. De GLA is namelijk even groot als een Audi Q3 of BMW X1, alleen is het lijnenspel compleet anders.

Ruimte en uitrusting

Ook binnenin is de GLA geen traditionele SUV. Alhoewel de instap iets makkelijker is en de zit iets hoger is dan in een traditionele hatchback, geeft de GLA geen machtig gevoel en nauwelijks een beter overzicht over het verkeer. Wel is de GLA duidelijk ruimer dan de Mercedes-Benz A-Klasse en CLA, waarmee technisch veel verwantschap is. Omdat de GLA in de hoogte is gebouwd, staan de rugleuningen van de stoelen meer rechtop. En omdat de inzittenden meer rechtop zitten kan meer ruimte uit eenzelfde lengte worden gehaald. De hier gereden hybride is, op enkele details na, even ruim als de versies met alleen een benzinemotor.

Kenmerkend voor iedere nieuwe Mercedes-Benz is MBUX. Deze "Mercedes-Benz User eXperience" is bepalend voor de opzet van het interieur. Een beeldscherm strekt zich uit van achter het stuurwiel tot halverwege het dashboard en wordt gebruikt om de meeste functies te bedienen. De rest van het interieur is daarom bijna vrij van knoppen. MBUX zorgt echter voor meer dan alleen een opgeruimde cabine. De beeldschermen maken het mogelijk om te kiezen hoe en waar welke informatie wordt getoond. Bovendien zijn functies op meerdere manieren te bedienen. Naast het aanraken van het beeldscherm kunnen ook knoppen op het stuurwiel worden gebruikt, alsmede vrij geformuleerde gesproken commando's. Hoe goed deze laatste worden verstaan is echter sterk afhankelijk van de aanwezigheid van een internetverbinding. Wanneer de GLA niet kan terugvallen op de Mercedes-Benz-server op het internet, is het vocabulaire uiterst beperkt.

Hoe rijk de GLA is aangekleed, is afhankelijk van de gekozen uitvoering. De testauto is een zogenaamde "Business Solution" en die heeft een karige uitrusting. Zo moet deze versie het stellen zonder sleutelvrije toegang, dodehoek detectie of ondersteuning voor Apple CarPlay / Android Auto. Altijd standaard is een uitstekende afwerkingskwaliteit. De materiaalkeuze, de ergonomie en de stoelen van topkwaliteit zorgen ervoor dat de GLA ook zonder alle luxe toch het bevoorrechte gevoel geeft dat kenmerkend is voor Mercedes-Benz.

Plug-in hybride

De reden om opnieuw op stap te gaan met de GLA is de introductie van de hybride ofwel "250 e". Dit betreft een plug-inhybride. Iedere hybride kan opladen door energie die vrijkomt bij remmen of uitrollen om te zetten in elektriciteit. Een plug-inhybrid (PHEV) gaat een stap verder door de batterijen ook te laden met een stekker. Mits consequent geladen is het aandeel van de elektrische aandrijving daardoor groter en de auto per saldo zuiniger. Opladen kan aan het stopcontact thuis, bij een publiek laadpunt (7.4 kW, in 1 uur en 45 minuten van 10 naar 100%) of bij een snellader (24 kW, in 25 minuten van 10 naar 100%). Echter, deze laatste mogelijkheid is niet standaard en helaas afwezig op de testauto.

„De GLA 250 e doet niet meer dan soortgelijke modellen van andere merken, maar de Mercedes-Benz doet alles wel perfect volgens het boekje. Met de juiste opties gaat de GLA zelfs verder en biedt deze plug-inhybrid het beste van vele werelden.“

Om de binnenruimte te behouden en tegelijkertijd een maximaal bereik te kunnen bieden, heeft Mercedes-Benz een bijzondere keuze gemaakt. De uitlaat is namelijk niet doorgetrokken tot de achterbumper, maar houdt al op halverwege de auto! Tevens is geen elektromotor op de achteras geplaatst, maar drijven zowel de benzine- als de elektromotor de voorwielen aan.

De GLA met "EQ Power" beschikt over een 15.6 kWh sterke batterij met vloeistofkoeling. Hiermee kan zowel in theorie als praktijk zo'n 70 km volledig elektrisch worden gereden en dat is fors meer dan gemiddeld voor een plug-inhybrid in dit segment. Zoals het hoort bij een PHEV gedraagt de GLA zich in de elektrische modus als een volwaardige elektrische auto. De reactie op het gaspedaal is gretig en daadkrachtig. De prestaties worden daarbij in volmaakte stilte geleverd.

Echter, de souplesse is niet die van een elektrische auto. Omdat de kracht van beide motoren via een versnellingsbak op de wielen wordt overgebracht, is zelfs in elektrische modus voelbaar wanneer wordt geschakeld en dat is onnatuurlijk voor een elektrische auto. In de elektrische stand is de GLA 250 e zo sterk, dat door afwezigheid van vierwielaandrijving regelmatig onbedoeld wielspin optreedt. Wanneer beide motoren hun krachten bundelen (218 pk / 450 Nm) geeft deze GLA hetzelfde grootste gevoel als veel gespierdere, duurdere modellen van Mercedes-Benz.

Om energie te besparen kan de bestuurder bepalen hoe sterk de auto inhoudt bij het loslaten van het gaspedaal en daarmee hoeveel energie wordt teruggewonnen. Heel slim: de radar in de neus wordt niet alleen gebruikt om automatisch te remmen bij gevaar, maar ook om automatisch in te houden bij het naderen van een ander voertuig om zo energie te winnen. Dit is in de praktijk duidelijk voelbaar en heel prettig, alsof de auto echt meedenkt.

Net zoals de grotere plug-inhybrides van Mercedes-Benz kan ook de GLA informatie van het navigatiesysteem gebruiken om de energie van de accu zo efficiënt mogelijk over de route te verdelen. Wanneer daar geen gebruik van wordt gemaakt, rijdt de GLA zo lang mogelijk in elektrische modus en schakelt over op de benzinemotor wanneer de accu bijna leeg is. Reken bij gebruik van alleen de benzinemotor op een verbruik tussen de 5.6 liter per 100 km (lange afstand, snelweg, 100 km/u) en 8.4 liter per 100 km (stadsverkeer, minimaal aandeel elektrische aandrijving). Hoe meer elektrisch kan worden gereden, hoe lager het gemiddelde zal uitkomen.

Weggedrag

Van het extra gewicht van de batterijen (zo'n 150 kg) of een hoog zwaartepunt door de hoge bouw is in de praktijk weinig tot niets merkbaar. De GLA 250 e is onder uiteenlopende omstandigheden stabiel en vertrouwenwekkend. Vlot bochtenwerk of een zogenaamde "sportieve rijstijl" zijn goed mogelijk, maar zoals bij iedere Mercedes-Benz ligt het accent op rust en comfort.

Conclusie

Biedt de Mercedes-Benz GLA 250 e het beste van twee werelden? Ja, maar de vraag is wel of dat wenselijk is. Wanneer wordt gekozen voor een uitgesproken karakter, zal de auto ook beter berekend zijn op die ene taak. Wie een SUV gebruikt in het terrein of voor het trekken van een zware aanhanger (meer dan 1.600 kg) is beter af met een echte terreinwagen. Wie zoekt naar ultiem comfort of een extreem lage kilometerprijs is beter af met een volledig elektrische auto.

Wie zoekt naar veelzijdigheid vindt die zeker in de GLA en nog meer in de GLA plug-inhybrid. De GLA 250 e doet niet meer dan soortgelijke modellen van andere merken, maar de Mercedes-Benz doet alles wel perfect volgens het boekje. Met de juiste opties gaat de GLA zelfs verder en biedt deze plug-inhybrid het beste van vele werelden.

plus Uitstekende prestaties

Prima rijeigenschappen

Veelzijdig en praktisch min Karige standaard-uitrusting

Voelbaar schakelen in EV modus

