Autotest | Mercedes-Benz is ambitieus als het gaat om elektrische auto's. Het heeft er zelfs een speciaal submerk voor opgezet. Onder de naam "EQ" worden elektrische auto's aangeboden van groot tot klein, zodat spoedig elektrische alternatieven leverbaar zijn voor alle modellen van Mercedes-Benz. Nadat de grote EQ's zich hebben bewezen is het nu tijd voor de kleinste: de EQA. Biedt ook dit instapmodel de meerwaarde die van Mercedes-Benz mag worden verwacht?

Net zoals de A-Klasse de kleinste Mercedes-Benz is, is de EQA de kleinste EQ. Echter, de kleinste Mercedes-Benz is een hatchback en de EQA is een "crossover" (personenauto met de genen van een terreinwagen). Dat is gedaan om twee redenen. De vraag naar SUV's en crossovers is groter dan die naar hatchbacks. Daarbij maakt de hoge bouw van een crossover het makkelijk om de batterijen in de bodem te verwerken zonder dat dat ten koste gaat van de binnenruimte.

Ruimte en uitrusting

Net als de andere modellen van deze eerste generatie EQ is de EQA geen geheel nieuw ontwerp. De EQA is in feite de elektrische versie van de Mercedes-Benz GLA. Toch heeft de fabrikant veel meer gedaan dan een bestaand model voorzien van een andere aandrijving. De vloeiende lijnen, subtiele overgangen, gesloten grille en scherpe blik geven de EQA een veel modernere uitstraling dan de GLA. De EQA straalt uit dat dit het model van de toekomst is. Bovendien: de gladde vlakken geven de EQA een uitstekende stroomlijn (0.28 CD) en dat zorgt voor minder rijgeluiden en een lager energieverbruik.

Van het interieur heeft Mercedes-Benz minder werk gemaakt, dat is vrijwel gelijk aan dat van de GLA. Voor beide geldt dat de kwaliteit van de materialen, de bouwkwaliteit en de aandacht voor details duidelijk maakt dat het hier gaat om een "premium"-product. De ergonomie is doordacht. Alles werkt zoals het zou moeten werken en alle functies laten zich logisch bedienen. Daarom is de eerste kennismaking meteen een positieve.

De ruimte voorin is goed, waarbij de voorstoelen door hun pasvorm en ondersteuning positief opvallen. De zit op de achterbank is ongebruikelijk laag voor een elektrische auto. Bij veel concurrenten is de zit achterin namelijk zeer hoog vanwege de batterijen onder de achterbank. De beenruimte achterin is ruim voldoende, waardoor de EQA ruim voldoende plaats biedt aan vier grote volwassenen. De bagageruimte is met een inhoud van 340 liter (1.320 liter met opgeklapte achterbank) juist klein voor een auto van deze omvang.

„Mercedes-Benz benut alle voordelen die een elektrische auto biedt maximaal“

De uitrusting van de EQA is gelijk aan die van alle andere compacte modellen van Mercedes-Benz. Kenmerkend is "MBUX" (Mercedes-Benz User eXperience) dat bestaat uit een beeldscherm dat van achter het stuurwiel doorloopt tot halverwege het dashboard. Tot op zekere hoogte kan de bestuurder zelf kiezen welke informatie hoe en waar wordt getoond. Functies kunnen worden bediend met toetsen op het stuurwiel, een bedieningspaneel op de middentunnel, door het beeldscherm aan te raken en middels gesproken commando's. Let op dat het begrip van gesproken commando's staat en valt met de aan- of afwezigheid van een internetverbinding.

Optioneel wordt het audiosysteem verzorgd door specialist Burmester. Dit klinkt in de EQA goed, maar houd er rekening mee dat Burmester in duurdere modellen van Mercedes-Benz ook beduidend duurdere en dus betere componenten gebruikt.

Elektrische auto

De combinatie van de batterij en elektromotor zijn bepalend voor het karakter en de bruikbaarheid van een elektrische auto. Mercedes-Benz maakt daarbij een duidelijke keuze: veel van alles. "Veel" wil zeggen: geen recordwaarden, maar wel volop motorvermogen (190 pk / 375 Nm) en een actieradius die voldoende is om zorgeloos lange afstanden af te leggen. De "EQA 250" (de basisuitvoering) kan op papier 425 km afleggen (WLTP norm). In de praktijk was dat een kleine 400 km.

Laden kan bij een publiek laadpunt (11 kW, 10% tot 100% in 5 uur en 45 minuten) of bij een snellader (100 kW, 10% tot 80% in 30 minuten). Wanneer het laden wordt betaald met Mercedes-Benz' eigen "Mercedes Me Charge"-dienst, wordt altijd groene stroom afgenomen. Zelfs als de aanbieder van een laadpunt grijze stroom levert, compenseert Mercedes-Benz dat later met groene stroom.

Elektrische motoren produceren van nature weinig geluid, maar zijn zeker niet geruisloos. Bovendien: door het wegvallen van de geluiden van een benzinemotor zijn geluiden van de banden of rijwind in sommige elektrische auto's duidelijker hoorbaar. In de EQA zijn alleen de banden te horen. De geluiden van de rijwind en aandrijving zijn nihil.

Afhankelijk van de gekozen modus is de reactie op het stroompedaal beheerst tot ronduit brutaal. In dat laatste geval wordt het motorvermogen als een lawine op de voorwielen losgelaten, die het vervolgens met de grootst mogelijke moeite kunnen omzetten in prestaties. Wanneer juist kalm wordt gereden is de EQA soepeler, verfijnder en rustgevender dan iedere concurrent met verbrandingsmotor.

Met hendels achter het stuurwiel kan worden gekozen in welke mate bewegingsenergie bij het loslaten van het stroompedaal wordt omgezet in elektriciteit. Dat varieert van uitrollen als een traditionele auto tot zo extreem inhouden, dat de inzittenden in hun gordels hangen bij het onvoorzichtig loslaten van het pedaal. Geweldig! Op deze manier benut EQ de voordelen van elektrisch rijden maximaal en is de bestuurder vrij om te kiezen hoe de auto zich gedraagt.

Weggedrag

Bij vrijwel alle elektrische auto's zijn de batterijen in de vloer verwerkt. Dat zorgt voor maximale binnenruimte, maar ook voor een gunstig zwaartepunt. Dit is bij de EQA niet anders. Wat wel anders is, is de werkwijze. De taak van traditionele dwarsdragers is namelijk overgenomen door de extra sterke behuizing van de batterijen.

Dit maakt de EQA veiliger en steviger. Het zorgt er ook voor dat de EQA zijn forse gewicht (ruim 2 ton) goed weet te verhullen. De grote elektrische SUV van Mercedes-Benz (de EQC) voelt door zijn gewicht groot en statig. De EQA daarentegen lijkt een gunstigere balans tussen lengte, breedte en gewicht te hebben gevonden. De vertaalt het gewicht en het lage, centrale zwaartepunt daarom in extra verfijning en tegelijkertijd een alerte reactie op de besturing,

Conclusie

Biedt de EQA de meerwaarde die van het merk Mercedes-Benz mag worden verwacht? Ja, zeker. En zelfs meer dan dat. De EQA is op veel fronten zelfs superieur aan soortgelijke modellen met verbrandingsmotor. Mercedes-Benz benut alle voordelen die een elektrische auto biedt maximaal, en laat het aan de bestuurder over in hoe verre hier gebruik van wordt gemaakt. Als bonus zijn zowel de aanschafprijs als de kosten per kilometer lager dan die van een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor.

Kenmerkend voor het karakter van de EQA is de uitgekiende balans tussen batterij-capaciteit, motor en efficiency. Tegelijkertijd zijn ook de omvang en het gewicht perfect in harmonie. De actieradius is ruim voldoende om zorgeloos te reizen.

In de week dat de EQA bij de redactie te gast was, wist deze van de eerste kennismaking tot de langste rit te charmeren. Alles deugt, nergens heeft Mercedes-Benz bezuinigd en nooit was deze eerste compacte EQ te betrappen op beginnersfouten.

plus Stil en comfortabel

Vlot, levendig en nul uitstoot

Voordeliger dan een Mercedes-Benz GLA min Relaftief kleine bagageruimte

Uitrusting afhankelijk van optie-paketten

Voorwielen kunnen vermogen nauwelijks verwerken

