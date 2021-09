Autotest | De nieuwe generatie van de Mercedes-Benz C-Klasse Estate lijkt meer van hetzelfde te bieden. Net als de voorgaande generatie wordt Mercedes' chique stationcar aangedreven door een conventionele verbrandingsmotor. Zeker naast de vele innovatieve modellen van Mercedes-Benz wordt de C-Klasse misschien wel te traditioneel. Of biedt deze extra grote C-Klasse toch ruimte voor innovatie?

Afgaande op het uiterlijk is er zeker voortgang te melden. Voorheen was namelijk al aan de uitstraling te zien of het een Mercedes-Benz uit het topsegment of het middensegment betrof. Voortaan hebben alle modellen dezelfde voorname uitstraling en dat betekent voor de C-Klasse een onmiskenbare sprong vooruit.

Ruimte

De hier gereden "Estate" (stationcar) heeft dezelfde wielbasis en dezelfde lengte als de C-Klasse sedan. De extra ruimte komt daarom alleen van de verder doorgetrokken daklijn. Desondanks is de bagageruimte flink groter, met 490 liter tegenover 455 liter voor de sedan. Wanneer de achterbank wordt opgeklapt neemt dat toe tot 1.150 liter en dat is tot op de laatste liter gelijk aan de belangrijkste concurrenten. Onder de laadvloer is nog eens een forse extra ruimte te vinden, maar verder biedt de C-Klasse Estate weinig ergonomische hoogstandjes die de auto handiger of functioneler dan gemiddeld maken. Zelfs knoppen om de achterbank vanuit de bagageruimte op te klappen ontbreken.

Voorin zijn de C-Klasse Estate en sedan gelijk. Daar wordt de stijl van het exterieur voortgezet met weelderige vormen en hoogwaardige materialen die direct duidelijk maken dat dit een "premium" product is. De C-Klasse is voorzien van de tweede generatie van MBUX (Mercedes-Benz User eXperience) en dat bestaat uit twee losse beeldschermen. Het eerste is achter het stuurwiel te vinden. Het tweede is centraal op het dashboard verticaal geplaatst.

Uitrusting

De meeste functies kunnen worden bediend met knoppen op het stuurwiel, die echter zo extreem gevoelig zijn dat het enige behendigheid vraagt om ze trefzeker te bedienen in een rijdende auto. Als alternatief kan het centrale beeldscherm worden aangeraakt of kunnen gesproken commando's worden gebruikt. Door te zeggen "Hey Mercedes" meldt een virtuele assistent zich, die, tot op zekere hoogte, vrij geformuleerde verzoeken verstaat. Hoeveel MBUX daadwerkelijk begrijpt is sterk afhankelijk van de aanwezigheid van een internet-verbinding. Die functioneerde in de testauto naar behoren en daarom werden commando's met betrekking tot navigatie, klimaatcontrole en weersverwachtingen op de route feilloos uitgevoerd.

„Zoals het hoort bij Mercedes-Benz maakt het mechaniek alles makkelijk en daarom geeft zelfs dit middelgrote model een groots gevoel“

Vrijwel alle nieuwe bestuurders-assistenten die eerder op het topmodel van Mercedes-Benz debuteerden, zijn nu ook beschikbaar in de C-Klasse. Een daarvan is eenvoudig, maar zeer doeltreffend. Wanneer de camera hoog gemonteerde verkeerslichten detecteert, worden deze op het centrale beeldscherm getoond, zodat de bestuurder niet oncomfortabel over het stuur hoeft te hangen om ze te zien. Veel geavanceerder is "augmented reality". Hierbij worden op het centrale beeldscherm beelden van de frontcamera getoond en hier overheen verschijnen instructies (o.a. pijlen en straatnaambordjes) van het navigatiesysteem om exact de juiste straat of afslag aan te wijzen.

Zoals de meeste moderne auto's, kan de C-Klasse het remmen, sturen en gas geven deels van de bestuurder overnemen. In de praktijk is dit systeem bovengemiddeld assertief en doeltreffend. Dat is een groot verschil met soortgelijke systemen van andere merken, die soms zo voorzichtig zijn dat ze alleen kunnen worden gebruikt op vrijwel lege wegen. Wanneer de cruise-control wordt gebruikt, remt de C-Klasse automatisch voor bochten, afslagen en rotondes, maar doet dat zo laat dat het lijkt alsof het systeem niet functioneert. Wanneer de computer uiteindelijk remt is dit niet bruusk of oncomfortabel, maar in de stijl van een geroutineerde, vlotte chauffeur.

Ook nieuw voor de C-Klasse is "Digital Light". In het donker is duidelijk zichtbaar hoe de lichtbundel wordt aangepast aan de snelheid en de verkeerssituatie. Voor een rotonde of afslag wordt de lichtbundel breder, terwijl deze op hoge snelheid juist smal en lang is. Echt geavanceerd wordt het bij gebruik van het grootlicht. Dan probeert Digital Light met de bestuurder mee te denken door objecten die van belang zijn voor de verkeersveiligheid extra bij te lichten, terwijl andere zaken (en tegenliggers!) juist worden "verstopt" achter een rechthoekige schaduw. Dit meedenken werkt niet altijd perfect, maar gemiddeld genomen heeft deze slimme functie zeker meerwaarde.

Prestaties

De C-Klasse is doelbewust geen elektrische auto. Mercedes-Benz is namelijk van mening dat alleen met een uniek platform de voordelen van elektrisch rijden optimaal kunnen worden benut. De C-Klasse biedt wel elektrische assistentie in de vorm van "mild hybrid". Tijdens het remmen en uitrollen wordt energie teruggewonnen die later wordt gebruikt om te assisteren bij het accelereren. Dit is merkbaar omdat de auto iets meer inhoudt dan gebruikelijk bij het loslaten van het gaspedaal (afhankelijk van de gekozen rijmodus). Dit is echter meer als voor- dan als een nadeel ervaren omdat de bestuurder kan beïnvloeden hoeveel energie wordt teruggewonnen.

Voor een test van de C-Klasse sedan is gereden met de C180, de lichtst gemotoriseerde versie op de prijslijst. Daarom is dit keer een maatje zwaarder gekozen: de C200. Beide zijn 1.5 liter viercilinder benzinemotoren, maar het karakter verschilt sterk. De prestaties van de C180 zijn precies voldoende, terwijl de C200 altijd de nodige reserve in huis heeft voor meer rust. De C200 heeft echter ook een eigenaardigheid: na een koude start of bij het plotseling vragen om veel meer vermogen klinkt kortstondig een hees en rauw geluid dat niet past bij een chique auto als deze.

De testroute bevatte evenredig veel stadsverkeer, binnenwegen en snelwegen en dat leverde een gemiddeld verbruik van 6.1 liter per 100 km op. Dat is fors meer dan de C180 en ook relatief hoog voor een auto van deze omvang en met dit vermogen.

Weggedrag

Hoe de C-Klasse rijdt, kan worden bepaald met opties. Zo is de C-Klasse voortaan leverbaar met een meesturende achteras, actieve dempers en een sportonderstel. Aan de testauto is dit alles niet besteed en dus is gereden met het standaard onderstel.

En ook daarmee blijft weinig te wensen over! Zoals het hoort bij Mercedes-Benz maakt het mechaniek alles makkelijk en daarom geeft zelfs dit middelgrote model een groots gevoel. Wanneer vlotter wordt gestuurd, is de C-Klasse nooit levendig of gretig. Alhoewel de snelheden sterk toenemen, is ook merkbaar hoe de techniek alles makkelijk maakt en daardoor wordt de waardigheid behouden.

Conclusie

Biedt de traditionele C-Klasse Estate naast alle innovatieve modellen en nieuwe aandrijflijnen van Mercedes-Benz toch nog ruimte voor innovatie? Ja, maar dan wel zo verpakt dat de bestuurder er niets van ziet, er niets voor hoeft te doen en toch profijt heeft. Een kleine elektromotor in de aandrijflijn zorgt tegen een al even kleine meerprijs voor een iets lager verbruik. De bestuurders-assistenten bieden geen nieuwe functies, maar zijn wel merkbaar betrouwbaarder en doeltreffender geworden. "MBUX" versie 2.0 is zowel krachtiger als eenvoudiger in gebruik dan voorheen.

Naast innovatie is er ook ruimte voor vooruitgang. De vormgeving is veel voornamer geworden, waardoor de C-Klasse niet langer uitstraalt dat dit de "eenvoudige" stationcar van Mercedes-Benz is. Het onderstel biedt meer rust bij een kalme rijstijl, terwijl het indien gevraagd meer capabel is wanneer meer wordt gevraagd.

plus Voorbeeldig weggedrag

Prima prestaties C200

Krachtig en gebruikersvriendelijk infotainment-systeem min Alleen compleet met opties

(kortstondig) rauw geluid C200 motor

Achterbank niet vanuit bagageruimte op te klappen





