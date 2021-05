Autotest | De Mazda CX-5 is vernieuwd voor modeljaar 2022. En dat is een stuk interessanter dan het lijkt! Mazda doet dingen namelijk graag anders. Terwijl vrijwel alle autofabrikanten zich toeleggen op elektrische auto's, heeft Mazda de dieselmotor van de CX-5 verbeterd. Daarnaast zijn standaard zaken zoals de uitrusting en veiligheidsvoorzieningen aangepakt. Kan dit model uit 2017 de concurrentie daarmee nu weer aan?

Een ding is niet uniek aan de Mazda CX-5: het is een grote SUV en daarvan zijn er heel veel. Bijna alle merken hebben SUV's in hun assortiment, dus de onderscheidende factor begint met het uiterlijk. Hiervoor zet Mazda al jaren "Kodo, de ziel van beweging" in. Dat wil zeggen dat de vormgevers het fenomeen "beweging" hebben omgezet in een ontwerpstijl.

Voor modeljaar 2022 is het uiterlijk nauwelijks gewijzigd. Nog steeds wordt de CX-5 gekenmerkt door vloeiende, bijna organische lijnen. En daarmee onderscheidt deze SUV zich van mannetjesputters die kiezen voor een imposant voorkomen of exemplaren die hun band met terreinwagens benadrukken. Ten opzichte van de versie uit 2017 is een enkel verchroomd accent meer of minder te vinden, maar daarmee zijn de uiterlijke verschillen besproken.

Ruimte en uitrusting

Ook binnenin zijn de verschillen klein. Als vanouds is de ruimte voorin goed en ook achterin zitten volwassenen prima. De testauto is voorzien van een elektrisch bedienbare achterklep die toegang biedt tot een bagageruimte die iets kleiner is dan gemiddeld voor een auto van deze omvang. Echter, in absolute zin blijft de kofferruimte groot en bruikbaar.

De vooruitgang voor modeljaar 2022 zit in de uitrusting. Een DAB+ tuner en alarm zijn voortaan standaard. De CX-5 kan automatisch remmen voor gevaar en doet dat voortaan ook in het donker. Mazda kiest nog steeds voor een traditionele opzet met analoge klokken achter het stuurwiel en een bescheiden beeldscherm midden op het dashboard. Dat beeldscherm is wel iets gegroeid en meet nu 10.25 inch, want het vorige was echt te klein (8 inch).

Het audio-, communicatie- en navigatiesysteem start nu beduidend sneller op. De menu's zijn gewijzigd en het lettertype is aangepast, waardoor de bediening iets eenvoudiger is. Echter, Mazda blijft de bestuurder betuttelen door het touchscreen alleen te activeren bij een stilstaande auto. Rijdende is alleen de gecombineerde druk- draaiknop beschikbaar en daarmee is de bediening trager en omslachtiger dan door het beeldscherm simpelweg aan te raken. Bovendien: voortaan worden ook Apple CarPlay en Android Auto ondersteund en het bedienen daarvan met een draaiknop is uiterst onhandig.

Zolang de toonregeling neutraal is en alle "geluidsverbeteraars" zijn uitgeschakeld, klinkt het Bose audiosysteem van de meer luxueuze uitvoeringen redelijk. Hoe meer "verbeteraars" worden ingeschakeld, hoe kunstmatiger en vermoeiender het geluid wordt.

„De CX-5 is vooral bedoeld voor wie op zoek is naar een grote, praktische auto zonder poespas“

Diesel

Diverse automerken hebben inmiddels afscheid genomen van de dieselmotor en/of leveren alleen nog elektrische auto's. Mazda daarentegen stelt dat de acceptatie van alternatieve aandrijvingen niet overal even snel gaat. Daarom levert de fabrikant zowel een elektrische SUV (de MX-30) als een compacte SUV met benzinemotor (de CX-3). De CX-5 is de grootste SUV en omdat deze ook wordt ingezet als trekauto (max. 2.100 kg geremd aanhangergewicht) is een dieselmotor nog steeds een optie.

Deze 2.2 liter viercilinder leverde voorheen 175 pk en dat is voor modeljaar 2022 toegenomen tot 184 pk. Om aan de meest recente emissie-eisen te kunnen voldoen worden de uitlaatgassen voortaan grondiger gereinigd. Om zuinig rijden makkelijker te maken is het gevoel in het gaspedaal veranderd. De weerstand die het pedaal geeft is vergroot en de manier waarop het motormanagement de commando's van de bestuurder interpreteert is gewijzigd. Daardoor wordt als vanzelf meer gelijkmatig en dus zuiniger gereden. Dit klinkt misschien wat vaag, maar het resultaat is er naar: het testverbruik kwam uit op 6.6 liter per 100 km en dat is gelijk aan de belofte uit de folder.

Bij een kalme rijstijl is nauwelijks merkbaar dat het hier een dieselmotor betreft. De zelfontverbrander doet zijn werk bijna onhoorbaar en heeft altijd zoveel vermogen paraat dat het toerental zelden sterk oploopt. Dat is mede te danken aan de (optionele) automaat die zijn werk al even onmerkbaar doet. Alleen wanneer de krachtbron op toeren wordt gejaagd komt het mechaniek tot leven. Dan worden ook de prestaties geleverd die mogen worden verwacht bij deze sterkste uitvoering van de CX-5.

Weggedrag

Het gebrek aan enige vorm van elektrische aandrijving is tegelijkertijd het sterkste en het zwakste punt van de CX-5. Ten opzichte van de (half) elektrische concurrenten is de CX-5 meer belastend voor het milieu en kostbaarder in gebruik (brandstofkosten, afschrijving, onderhoud). Echter, een auto zonder batterijen is lichter en dat vertaalt zich in een vertrouwenwekkend en dynamisch weggedrag.

Al jaren predikt Mazda dat het de band tussen bestuurder en auto zo sterk wil maken als die tussen een ruiter en een paard (de reclame-makers bedienen zich graag van de Japanse term "Jinba Ittai"). Dat doet Mazda echter niet door te kiezen voor een keihard onderstel of directe besturing. Het gaat er juist om dat de auto zich zo eenvoudig mogelijk laat rijden. Zeker voor een grote en hoge auto is de CX-5 opmerkelijk goed in balans. De CX-5 laat zich daarom net zo makkelijk rijden als een lagere lichtere auto en reageert steeds precies zoals mag worden verwacht.

Conclusie

Kan de Mazda CX-5 de concurrentie weer aan na de facelift voor modeljaar 2022? Die vraag is niet met een eenvoudig "ja" of "nee" te beantwoorden. Dat zou namelijk impliceren dat één oplossing voor iedereen de ideale is. Wat Mazda heeft bereikt met de verjongingskuur is, dat de CX-5 zich nog nadrukkelijker weet te onderscheiden.

De CX-5 is vooral bedoeld voor wie op zoek is naar een grote, praktische auto zonder poespas. Mazda blijft bij het vertrouwde waar dat kan en verbetert alleen waar dit echt zinvol of noodzakelijk is. Veel gehoorde bezwaren over het kleine beeldscherm en het ontbreken van ondersteuning van Apple CarPlay / Android Auto zijn weggenomen. Dankzij doorontwikkeling van de techniek voldoet de dieselmotor aan de laatste emissie-eisen en kan Mazda klanten blijven bedienen die om welke reden dan ook de overstap naar elektrisch rijden nog niet willen maken.

Het sterkste punt blijft ongewijzigd: het concept. Helaas vervallen de reclame-makers in vage termen en Japanse spreekwoorden, maar het onderscheidende punt van iedere moderne Mazda zit in het gemak waarmee de techniek zijn werk doet. Daarbij dringt de auto zich nooit bij de bestuurder op, maar doet de techniek precies wat het moet doen. De CX-5 heeft daarmee geen uitgesproken karakter en biedt geen baanbrekende techniek, maar meer is ook niet nodig als een concept van nature deugt!

plus Stille, sterke dieselmotor

Hoogwaardige bouwkwaliteit

Uitstekende rijeigenschappen min Touch-screen niet beschikbaar tijdens rijden

Niet leverbaar met (deels) elektrische aandrijving

Mazda CX-5 beste aanbiedingen Nieuw

vanaf € 36.990,- Gebruikt

vanaf € 20.140,- Import

vanaf € 21.274,- Bijtelling

vanaf € 249,- eerste keuze

fabrieksgarantie

lakgarantie 10 op voorraad

vanaf

vanaf 0 km 393 op voorraad

vanaf 2018

vanaf 1 km nieuwe auto

fiscaal aantrekkelijk

22% bijtelling Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken

Volkswagen ID.4

"Een goed ID?"

Ford Mustang MACH-E

"Van moeten mogen maken"

Hyundai Nexo

"Waterstof tot nadenken"

Suzuki Across

"Beter goed gejat dan slecht bedacht"