Autotest | Wat is de beste Seat? Is dat de snelste? De sportiefste? Of juist de meest praktische? Voor wie niet kan kiezen is er een model dat simpelweg alles biedt. De Tarraco is ruim, stoer, praktisch, terreinwaardig en... nu ook leverbaar in een extra sterke uitvoering met 2.0 TSI motor.

De Tarraco is een grote SUV en daarmee bepaald geen unieke auto. Niet alleen heeft Tarraco heel veel concurrentie van andere merken, zelfs uit eigen stal komt de nodige rivaliteit. Seat is onderdeel van de Volkswagen-groep en daar is potentieel de meest directe concurrentie te vinden. Om dat te voorkomen heeft de Tarraco een formaat dat precies valt tussen de modellen die Volkswagen, Audi en Skoda aanbieden. Meer concreet: de Seat Tarraco is groter dan de Volkswagen Tiguan, Audi Q5 en Skoda Karoq, maar kleiner dan een Volkswagen Touareg of Audi Q7.

Misschien nog wel belangrijker: de Tarraco is vormgegeven als een echte Seat. Deze grote SUV is ontegenzeglijk stoer, maar tegelijkertijd strak gelijnd en daardoor geen "mannetjesputter". De Tarraco heeft meer de uitstraling van een grote, hoge personenauto dan van een machtige terreinwagen.

Ruimte

Binnenin is duidelijk merkbaar dat de Tarraco een grote SUV is. De instap is makkelijk en de zit is hoog. Toch heeft de bestuurder niet het idee een "machtige machine" te besturen. De onderlinge verhoudingen tussen hoogte van de stoelen, de diepte van het dashboard, het glasoppervlak en de zichtbaarheid van de motorkap geven opnieuw meer de indruk van een grote personenauto dan van een terreinwagen. De ruimte voorin is uitstekend, waarbij opvalt dat zelfs met panoramadak nog steeds voldoende hoofdruimte resteert (en dat is wel eens anders met dergelijke glazen daken!). Het dashboard is typisch Seat: strak en modern, maar niet zo steriel als dat van Volkswagen of Audi.

De ruimte achterin is prima, mits de achterbank naar achteren is geschoven. Let op dat de optionele tafeltjes, wanneer ingeklapt, precies de knieën van volwassenen achterin raken en dat is hinderlijk, zoniet pijnlijk. Kies daarom alleen voor deze "vliegtuigtafeltjes" wanneer ze veel gebruikt worden of wanneer achterin voornamelijk kinderen zitten.

De Tarraco is leverbaar met een derde zitrij om in totaal ruimte te bieden aan 7 personen. Met deze derde zitrij is Seat echter iets te optimistisch geweest. De zesde en zevende zitplaats zijn lastig te bereiken en eenmaal naar achteren geklommen zijn de hoofd- en beenruimte gering (veel minder dan in de Seat Alhambra, die in zekere zin door de Tarraco wordt vervangen). Nog een punt om op te letten: de afdekhoes van de bagageruimte wordt listig opgevouwen en vastgeklemd wanneer niet in gebruik, maar wanneer ook maar één foutje in deze procedure wordt gemaakt kan dit gaan rammelen. Neem daarom de moeite om het instructieboekje te lezen en volg strikt het voorschrift, dan is de Tarraco vrij van bijgeluiden.

Uitrusting

Binnen de Volkswagen-groep is Seat het merk dat zich toelegt op het ontwikkelen van modern infotainment en slimme assistenten. Alhoewel Seat daar de nodige voorproefjes van heeft gegeven tijdens de diverse autoshows, is er in dit nieuwste topmodel helaas weinig van terug te zien. De Tarraco is voorzien van een goed verzorgd, maar verder weinig opmerkelijk, audio-, communicatie- en navigatiesysteem (incl. ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto).

Ook inmiddels gewoon is het beeldscherm achter het stuurwiel, dat de analoge klokken van weleer vervangt en de keuze biedt uit (drie) verschillende layouts. Voor de bediening heeft Seat een onlogische keuze gemaakt. De knoppen links op het stuurwiel bedienen de functies die op het beeldscherm rechts van het stuurwiel verschijnen, terwijl de knoppen rechts op het stuurwiel functies op het beeldscherm achter het stuurwiel bedienen. Juist wel heel slim is het lezen van gebaren. Met de hand voor het beeldscherm naar links of naar rechts vegen is voldoende om de inhoud van het beeldscherm naar links of rechts te laten "scrollen". Dit is in de praktijk meer dan een technisch hoogstandje: het voorkomt dat per ongeluk op een knop wordt gedrukt wanneer slechts een volgende of vorige pagina is gewenst.

Het bergvak tussen de voorstoelen is slim ingedeeld: in principe is dit een grote open ruimte, maar met een druk op de knop komen "armpjes" tevoorschijn die flessen of bekers op hun plaats houden. Zo kan dit bergvak ook dienst doen als bekerhouder.

„Dit mag dan de sterkste en meest capabele uitvoering van de Tarraco zijn, in de meeste gevallen is een variant met 1.5 TSI of dieselmotor de verstandigste keuze“

2.0 TSI DSG 4Drive

De Seat Tarraco is direct getest toen het model eind 2018 uitkwam. De reden om nu opnieuw met de Tarraco op pad te gaan is de nieuwe motor en daarmee het nieuwe topmodel: de 2.0 TSI. Deze krachtbron is standaard gekoppeld aan een 7-traps automaat met dubbele koppeling (DSG) en vierwielaandrijving (4Drive). Deze sterkste motor op de prijslijst levert 190 pk / 320 en dat is fors meer dan de eerde geteste 1.5 TSI met 150 pk / 250 Nm.

Helaas zijn de prestaties van dit topmodel minder spannend dan de cijfers doen vermoeden. De 2.0 TSI produceert een rauw geluid en daarmee ontbreekt de verfijning waarmee een topmodel zou moeten overtuigen. Daarbij moet de viercilinder turbomotor nadrukkelijk worden aangespoord om te presteren en ook dat draagt niet bij aan het gewenste superieure gevoel. Ook jammer: het start/stop-systeem reageert steevast net iets te traag, waardoor de Tarraco het verkeer iets ophoudt bij verkeerslichten. Alleen wanneer wordt gekozen voor de sport-stand en het gaspedaal resoluut tot de vloer wordt ingetrapt levert de Tarraco 2.0 TSI de prestaties waarop gehoopt werd. Dan is het echter vooral het geluid en het geweld waardoor het hard lijkt te gaan, de sprint van 0 naar 100 km/u in 9.7 seconden blijft weinig indrukwekkend.

Met een terughoudend karakter en een nadrukkelijk aanwezig start/stop-systeem zou een laag verbruik mogen worden verwacht, maar helaas blijft ook dat uit. In de stad is 1 op 10 het best haalbare en op de snelweg is 1 op 13 realistisch. Dat zijn bijna ouderwetse verbruikscijfers! Moderne SUV's zijn of zuiniger of leveren bij een dergelijk verbruik overtuigendere prestaties. Zelfs concurrerende modellen uit de eigen stal doen het beter (de Volkswagen Tiguan 1.4 TSI is sneller en zuiniger) en daarom is het vreemd dat Seat met vrijwel dezelfde techniek zo achterblijft.

Weggedrag

Ondanks het feit dat de Tarraco groter is dan SUV's uit dezelfde familie, is het gewicht vrijwel gelijk. Dat is een knappe prestatie, zeker omdat deze uitvoering van de Tarraco zich moet thuisvoelen op de verharde weg én in het terrein. Daartoe is op de middentunnel een draaiknop te vinden waarmee kan worden gekozen voor een karakter (sportief, comfortabel of economisch) of juist voor een bepaald type ondergrond (off-road, sneeuw). Daarop wordt de elektronica aangepast voor die specifieke taak. Dit gaat niet zo ver als bij echte terreinwagens, want de Tarraco is en blijft een sports utility vehicle (SUV). Desondanks is het effect van de gekozen instellingen duidelijk en maakt de Tarraco rijden onder uiteenlopende omstandigheden eenvoudig.

Op de verharde weg helt de Tarraco duidelijk meer over dan een lage personenauto en ook meer dan uitgesproken sportieve SUV's. Wanneer de snelheid wordt opgevoerd, houdt de Tarraco de wielen echter altijd veilig aan de grond. De ervaring is daarom anders, maar het is niet nodig om de rijstijl aan te passen aan eventuele beperkingen van de Tarraco. Bovendien weet de Tarraco zich met vierwielaandrijving heel behoorlijk te redden in het terrein. Zo gaat deze Seat verder waar de andere modellen ophouden.

Conclusie

Is de "Tarraco 2.0 TSI DSG 4Drive" de beste Seat? Voor wie een auto zoekt die alles kan, ja. De Tarraco is comfortabel op de openbare weg en weet zich goed te redden in licht terrein. De hier gereden "Xcellence"-uitvoering is de meest luxueuze en biedt alles wat Seat in huis heeft, van semi-zelfrijdende functies tot modern infotainment. Daarbij is de Tarraco zeer ruim, alhoewel de derde zitrij alleen bruikbaar is voor kleine kinderen.

Als het gaat om de prestaties, dan is de Tarraco 2.0 TSI minder overtuigend. De motor moet te hard werken om te presteren, waardoor de verfijning ontbreekt die hoort bij een topmodel. Daarbij is het verbruik simpelweg te hoog in verhouding tot de geleverde prestaties. Dit mag dan de sterkste en meest capabele uitvoering van de Tarraco zijn, in de meeste gevallen is een variant met 1.5 TSI of dieselmotor de verstandigste keuze.