Renault Koleos

Het aanbod compleet

Autotest | Auto's ontwerpen is vooruitzien. Omdat het ontwerpen van een nieuwe auto vele jaren kost, moet een fabrikant voorspellen waar vraag naar zal zijn over vijf jaar (of meer). Renault heeft die vraag perfect ingeschat. Nu SUV's populairder zijn dan ooit tevoren, biedt Renault er drie aan. Maak kennis met het topmodel van Renault: de Koleos.

Auto's ontwerpen betekent niet alleen vooruitzien, maar ook breed zien. Een auto die populair is in het ene deel van de wereld, hoeft dat niet te zijn in het andere deel. En dat geldt zeker voor de Koleos! Terwijl Europa de voorkeur geeft aan compacte auto's (al dan niet gedwongen door belastingdruk), geldt in andere delen van de wereld nog altijd dat groter beter is. De Koleos is daarom ontworpen met het oog op de Oost-Europese en Aziatische markt. En omdat de meeste Koleossen in Azië worden gekocht, wordt de auto in Korea gebouwd. Dat betekent echter niet dat de Koleos geen echte Renault is! De Koleos is geen Samsung met Renault-logo. De Koleos is geheel door Renault ontworpen en deelt net als de andere nieuwe modellen van Renault hetzelfde platform ("CMF-C/D") én dezelfde techniek. Ruimte En dat is goed nieuws! Wie plaatsneemt in de Koleos, herkent meteen de nieuwe huisstijl van Renault. Tegelijkertijd is het verschil met de andere SUVs (Captur en Kadjar) overduidelijk. De Koleos is ruim, luxueus en zelfs overdadig. Echter, het verschil met het andere topmodel, de Espace, is ook duidelijk. De Espace is een echte design-auto die meer verfijning biedt, terwijl de Koleos meer is gericht op ruimte en functionaliteit. De Koleos biedt vijf zitplaatsen en die bieden allemaal volop hoofd- en beenruimte. De ruimte op de achterbank is zelfs bovengemiddeld goed. Ook de bagageruimte is met 624 liter ronduit royaal bemeten, zoals mag worden verwacht van een auto van deze omvang. Zoals bij iedere nieuwe Renault, staat ook bij de Koleos een groot en verticaal geplaatst beeldscherm centraal. Hiermee kunnen de meeste functies worden bediend. Het audio-, communicatie- en navigatiesysteem genaamd "R-Link 2" werkt logisch en reageert aangenaam vlot op commando's van de gebruiker. Zelfs in moderne zaken zoals ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto is voorzien. Wel valt op dat de Koleos iets minder actieve veiligheidsvoorzieningen biedt dan de andere moderne Renaults. Dat komt omdat daar minder vraag naar is in Azië en/of de klant aldaar er niet voor wil betalen. De Koleos heeft bijvoorbeeld geen Multi-Sense of radargestuurde cruise-control. Rijden De Koleos komt naar Europa met twee dieselmotoren: een 1.6 liter en een 2.0 liter exemplaar. De laatste is standaard voorzien van een automaat en optioneel uit te rusten met vierwielaandrijving. De 1.6 liter dieselmotor zal naar verwachting het populairst worden in Nederland en daarom is die getest.

Na een koude start is de dieselmotor duidelijk hoorbaar en ook de andere rijgeluiden zijn iets nadrukkelijker aanwezig dan bij andere SUVs in deze prijsklasse. Luidruchtig is de Koleos allerminst, maar andere merken bewijzen dat het nog stiller kan. Het vermogen van 130 pk / 320 Nm is in de praktijk ruimschoots voldoende. Dankzij een kordaat aangrijpende koppeling, komt de Koleos zelfs "enthousiast" van zijn plek. Daarna is altijd voldoende reserve beschikbaar voor vlotte inhaalacties of snel invoegen op een drukke weg. In de "eco"-stand is het gedaan met deze reserve, maar komt de Koleos nog steeds prima mee met het verkeer terwijl het verbruik aangenaam daalt. Na een week rijden meldde de boordcomputer 5.1 liter per 100 km en dat is een keurige waarde voor een "kolos" als deze. Weggedrag Terwijl de kleinere SUVs van Renault zijn bedoeld als functionele auto's met een stoer uiterlijk, is de Koleos ontworpen om daadwerkelijk te gebruiken in het terrein. Zo is de overhang voor en achter gering, waardoor steile hellingen kunnen worden beklommen zonder vast te lopen. Ook de bodemvrijheid van 210 mm zorgt ervoor dat de Koleos bruikbaar is in het terrein. Dit betekent ook dat het onderstel een compromis is tussen terreinvaardigheid, comfort en rijplezier. Nog steeds stuurt de Koleos prima, maar de kleinere SUVs van Renault geven een groter gevoel van vertrouwen. De Koleos helt iets over in de bocht en de hoge zit zorgt voor een andere beleving. Diezelfde hoge zit en het daarbij behorende machtige gevoel zorgen er ook voor dat de Koleos overtuigt als topmodel van Renault. Conclusie Na de Captur en Kadjar introduceert Renault een derde SUV: de Koleos. De Koleos is niet alleen gericht op Europa, maar met name op andere werelddelen en is daarom iets minder op maat gemaakt voor Nederland. In vergelijking met andere grote SUVs heeft de Koleos daarom weinig unieke kenmerken die de Renault beter maken dan de rest. Tegelijkertijd is er absoluut niets mis met de Koleos. De Koleos biedt volop ruimte, doordachte ergonomie, moderne elektronica en een zuinige dieselmotor (dCi 130). Het weggedrag is ruim voldoende en indien gewenst kan de Koleos ook dienst doen in het terrein. Daarmee biedt Renault nu een compleet aanbod van SUvs.

plus Ruim en praktisch

Moderne elektronica

Sterke en relatief zuinige dCi 130 motor min Weinig onderscheidend vermogen