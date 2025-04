Om te beginnen: met het uiterlijk! Een Maserati is niet ontworpen voor de massa, maar voor de fijnproever. Daarom is het uiterlijk geen compromis om een zo groot mogelijke doelgroep aan te spreken. De Grecale heeft een extravagant lijnenspel dat bovendien op-en-top Italiaans is. De lakkleur van de testauto is beschaafd, maar op de prijslijst staan ook fluorescerend groen en oranje.

De details maken duidelijk dat het hier de Folgore ("bliksem" in het Italiaans) betreft en niet de variant met benzinemotor. Zo zijn accenten koperkleurig en zijn de luchthappers op de flank slechts decoratief. Speciaal voor de elektrische Grecale heeft Maserati de hier getoonde velgen met lage luchtweerstand ontwikkeld. Omdat auto's met benzinemotor ook baat hebben bij een gunstige stroomlijn, zijn deze velgen nu ook op de reguliere Grecale leverbaar.

Ruimte

De Grecale is de gezinsauto van Maserati, maar ook bij deze gezinsauto ging vorm voor functie. Het gaat daarom om de patronen, texturen en weelderige materialen, waardoor alle inzittenden zich er altijd van bewust zijn met een bijzondere auto te reizen. Net als bij de meer traditionele sportwagens van Maserati is er weinig beweegruimte rondom de voorstoelen. Bovendien werden de stoelen na enkele uren sturen als vermoeiend ervaren (de bestuurder gaat dan onwillekeurig verzitten op zoek naar een betere houding, die er niet is). De beenruimte is achterin matig omdat de achterkant van de voorstoelen van hard kunststof is en oncomfortabel dicht bij de knieën komt.

De bagageruimte is gemiddeld groot voor een auto van deze omvang. Onder de vloer is een bergvak te vinden voor de laadkabel. Echter, de kabel past hier alleen wanneer deze uiterst zorgvuldig is opgerold. Uit gemakzucht zal menigeen de kabel simpelweg op de laadvloer leggen.

Uitrusting

Zoals gebruikelijk bij een moderne Maserati zijn er diverse beeldschermen, die allemaal een eigen functie hebben. Zo hebben het infotainment-systeem en het klimaatcontrolesysteem ieder een eigen display. Die schermen lijken relatief klein, maar samen hebben ze een flink oppervlak. Het traditionele ronde klokje bovenop het dashboard is vervangen door een rond display.

„De lay-out, materialen, texturen en patronen in de cabine zorgen ervoor dat alle inzittenden ieder moment van iedere rit een bevoorrecht gevoel hebben“

Het in eigen huis ontwikkelde audio-, communicatie- en navigatiesysteem werkt naar behoren. Echter, een via Apple CarPlay of Android Auto gekoppelde smartphone werkt nog beter omdat deze applicaties vaker updates ontvangen en beter zijn afgestemd op mobiel gebruik (grote knoppen, overzichtelijke weergave). Het audiosysteem is ontwikkeld in samenwerking met de Italiaanse specialist Sonus Faber. Wanneer goed bronmateriaal wordt aangeboden (FLAC-bestanden via een kabel, dus geen mp3 via Bluetooth) is dit een streling voor het oor.

Elektrische auto

De Maserati Grecale deelt het platform met de Alfa Romeo Stelvio en dat betekent dat de basis is gelegd in 2017. Het is knap hoe Maserati in dit bestaande model een enorme accu heeft weten te bouwen (enorm is omvang en capaciteit) zonder dat dit ten koste gaat van de binnenruimte. Echter, het betreft hier veel minder geavanceerde techniek dan in de elektrisch aangedreven GranTurismo. Die laatste biedt het fijnste dat er is op het gebied van elektrische aandrijving, terwijl de Grecale slechts een doorsnee elektrische auto is (400 volt techniek, snelladen met maximaal 150 kW).

Vermogen is er volop, want de twee elektromotoren leveren samen 550 pk / 820 Nm. Echter, de wielen zoeken wanhopig naar grip wanneer dat plotseling wordt losgelaten. Tegelijkertijd zwoegt het ESP (elektronisch stabiliteits-programma) om de Grecale Folgore in een rechte lijn te houden, terwijl ook de bestuurder continu kleine correcties moet uitvoeren. Het is daarom overduidelijk dat dit het absolute maximum is dat het platform aan kan, terwijl andere modellen van Maserati juist tot veel meer in staat zijn dan de motor kan leveren. Wanneer de elektronica en de bestuurder goed samenwerken, is de Grecale Folgore desondanks serieus snel.

De bestuurder kan kiezen hoeveel energie wordt teruggewonnen bij remmen of uitrollen. Wanneer wordt gekozen voor maximaal terugwinnen, bedoelt Maserati ook maximaal terugwinnen. Iedere hobbel in het wegdek wordt gezien als kans om iets aan energie te winnen en dat maakt het rijden zeer onrustig. Kies daarom voor minimaal regenereren en/of de "range"-modus voor comfortabel reizen. Ook in deze modus is het verbruik hoog: reken op 19 tot wel 22 kWh per 100 km in de GT-stand. Daarmee kon de testauto 432 echte kilometers op een volle batterij afleggen.

Weggedrag

Terwijl de Alfa Romeo Stelvio een stug onderstel heeft, voorziet Maserati de Grecale van luchtvering. Dat zorgt voor een groter verschil tussen de comfortabele en sportieve modus en zorgt er bovendien voor dat de elektronica nog meer controle heeft over het koetswerk. Echter, ook met luchtvering is wederom merkbaar dat Maserati het uiterste uit een inmiddels op leeftijd zijnd platform haalt. De grenzen zijn daarom veel eerder bereikt dan bij andere modellen van Maserati. Bovendien voelt de Folgore zwaar, zonder dat dat zich in rust of stabiliteit vertaalt zoals bij veel andere elektrische auto's.

Desondanks bereikt Maserati het beloofde doel: ook de Folgore is dynamisch, wendbaar en geeft een machtig gevoel. Bovendien heeft de Folgore meer karakter dan andere elektrische SUV's.

Conclusie

Hoe weet de Maserati Grecale zich te onderscheiden van andere snelle SUV's? Helaas niet met de techniek. De Grecale Folgore is sterk en snel, maar dat is geen unicum. Het weggedrag is goed, maar niet zo superieur als dat van andere modellen van Maserati. Het is merkbaar dat Maserati het uiterste van een relatief oud platform vraagt en daarom zijn de grenzen snel bereikt. Andere modellen van Maserati zijn juist superieur aan de gemiddelde bestuurder en weten daarom lange tijd te fascineren.

Wat de Grecale Folgore wel in overvloed heeft, is karakter. De vormgeving is extravagant en onmiskenbaar Italiaans. De lay-out, materialen, texturen en patronen in de cabine zorgen ervoor dat alle inzittenden ieder moment van iedere rit een bevoorrecht gevoel hebben. Een speciaal gevoel komt ook van de prijs, want dankzij een uitstoot van nul wordt over de Folgore geen CO2-belasting betaald en dat maakt de Folgore zelfs anders dan andere Maserati's.