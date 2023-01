Op zoek naar een Lexus UX 250h F-Sport Design?

De Lexus UX is in twee gedaanten beschikbaar: in de standaard chique versie en in een sportieve "F-Sport"-variant. Die laatste is geliefd, maar was tot nu toe niet voor iedereen haalbaar. F-Sport stond tot nu toe namelijk voor een sportieve aankleding én voor het hoogste uitrustingsniveau. Vanaf modeljaar 2023 is een "F-Sport Design" leverbaar die wel de sportieve uitstraling heeft zonder de weldadige uitrusting.

De testauto is een F-Sport Design en dat is onder andere te zien aan het patroon van de grille en het ontbreken van een verchroomde rand onderaan de grille. De "luchthappers" naast de grille, waarin ook de breedstralers zijn opgenomen, zijn nadrukkelijker aangezet. Samen zorgt dit voor een imposantere uitstraling. Een F-Sport achterbumper, spoiler en 18 inch velgen maken het sportieve plaatje compleet.

Ruimte

Binnenin is de UX luxueus als altijd. Het dashboard heeft golvende, bijna organische vormen, waarbij verschillende materialen zijn gebruikt waarmee Lexus laat zien waartoe het in staat is. De stijl is onmiskenbaar Japans dankzij een unieke combinatie van technologie en gastvrijheid. Hoe fraai het interieur ook is gemaakt: de concurrentie heeft niet stilgezeten en in de loop der jaren is het verschil met de UX significant kleiner geworden.

Grote voorstoelen zorgen voor een weelderig gevoel. Ten opzichte van andere SUV's (Sports Utility Vehicle) en crossovers geeft de UX veel meer het gevoel van een traditionele personenauto. Ondanks de hoge bouw voelt de UX vertrouwd laag. De comfortabele voorstoelen gaan helaas ten koste van de ruimte achterin, want die is matig.

Uitrusting

De UX verscheen in 2019 voor het eerst op de markt en alleen de bediening van het audio-, communicatie- en navigatiesysteem viel niet in de smaak. Daarom is de "muis" vanaf modeljaar 2023 komen te vervallen en kiest Lexus eindelijk voor een touchscreen. Dat aanraakgevoelige beeldscherm heeft een ragfijne weergave (8 inch in de testauto, 12 inch in duurdere uitvoeringen) en draagt daarmee bij aan het gevoel van luxe.

Voortaan kan het infotainment-systeem ook worden bediend met vrij geformuleerde gesproken commando's. De mate van begrip is gemiddeld, wat betekent dat alleen zaken die betrekking hebben op audio en navigatie worden verstaan. Dit is geen persoonlijke assistent die ook gegevens van internet kan opzoeken of hele conversaties aangaat. Adressen worden over het algemeen goed verstaan, zelfs met samengestelde straatnamen of complexe huisnummers.

„De Lexus UX is en blijft een heerlijk sturende auto die uitnodigt tot veel en intensief gebruik“

Zoals eerder aangegeven, behoort de hier gereden F-Sport Design tot de voordeligere uitvoeringen van de Lexus UX. Echter, gezien de prijs (en de leeftijd) werden diverse zaken echt gemist tijdens de test. Zo heeft de UX F-Sport Design relatief eenvoudig automatisch grootlicht, geen camera's rondom (alleen een camera achterop en "piepers" rondom), geen elektrisch bedienbare achterklep, geen head-up display en geen hoogwaardig audiosysteem. Daarmee wordt het Lexus-logo duur betaald, want andere merken bieden voor hetzelfde bedrag rijker aangeklede auto's die bovendien volledig elektrisch zijn.

Hybride

Vanaf modeljaar 2023 is de Lexus UX met alleen een benzinemotor komen te vervallen. Voortaan bestaat de keuze uit een hybride of volledig elektrische versie. In beide gevallen is de aandrijflijn niet gewijzigd. De hier gereden hybride heeft een 2.0 liter benzine- en een elektromotor onder de kap. Dankzij een razend slim "planetair stelsel" in combinatie met een continu variabele transmissie (traploze automaat) werken beide motoren harmonieus samen en is nauwelijks merkbaar wanneer welke krachtbron voor de aandrijving zorgt.

Verwacht echter geen wonderen van deze aandrijflijn. Vanwege de hoge bouw, het hoge gewicht en de grote wielen bleef het testverbruik na een week rijden steken op 5.7 liter per 100 km. Door te kiezen voor een eenvoudigere motor en lichtgewicht bouw is vrijwel hetzelfde resultaat haalbaar. Het grote verschil zit in de verfijning en slagkracht die de elektromotor toevoegt.

De prestaties zijn ruimschoots voldoende. De combinatie van beide motoren is goed voor 184 pk / 190 Nm en daarmee is de UX in de stad soepel en op de snelweg sterk. Alleen wanneer het gaspedaal diep wordt ingedrukt, is de benzinemotor hoorbaar. In alle andere gevallen zijn de bandengeluiden bepalend voor de mate van rust in de cabine.

Weggedrag

Voor modeljaar 2023 is het onderstel iets gewijzigd en dat gaat verder dan alleen de fijnregeling. Er zijn daadwerkelijk andere componenten toegepast, waardoor de UX zowel sportiever als comfortabeler zou zijn. Echter, dit verschil is alleen merkbaar wanneer de bestaande en vernieuwde UX direct na elkaar worden gereden. Tijdens de testperiode was vooral merkbaar dat het onderstel verfijnd was en een vertrouwenwekkend gevoel gaf. Bij een sportieve rijstijl wordt dat vertrouwen niet geschonden en is de auto stabiel en capabel.

Conclusie

De Lexus UX is aangepast voor modeljaar 2023. Helaas is dat niet voldoende om de ambities van het luxemerk waar te maken. De F-Sport Design variant maakt de meest gewilde aankleding weliswaar bereikbaarder, maar de UX blijft kostbaar. Bovendien is de uitrusting minder rijk en modern dan die van de tegenstrevers. Tegelijkertijd worden soortgelijke auto's van volumemerken steeds meer verfijnd, waardoor het verschil met de UX zelfs kleiner is geworden.

Dat gezegd hebbende: De Lexus UX is en blijft een heerlijk sturende auto die uitnodigt tot veel en intensief gebruik. Dan toont de UX meer karakter en geeft het rijden meer voldoening. Daarom luidt het devies: doe het goed of doe het niet. Een Lexus is een auto die om het karakter wordt gekocht. Dan tellen de prijzen en specificaties minder en draait alles om ambitie.