Autotest | Een luxe leven leiden is niet moeilijk. Een comfortabel huis, een chique interieur en alle zaken die het leven aangenamer maken zijn snel gevonden. Een luxe leven leiden met een groot gezin is lastiger. Het huis verandert onbedoeld in een grote kinderkamer en ook gezinauto's verliezen hun charme als ze extra ruim zijn. Lexus belooft luxe voor zeven met de nieuwe "RX 450hL".

Drie jaar geleden introduceerde Lexus de vierde generatie van de RX. En vrijwel direct ontstond er vraag naar een versie met een derde zitrij. Een zevenzitter was aanvankelijk niet gepland en mede vanwege de geavanceerde techniek was een versie met lange wielbasis niet zomaar te realiseren.

Maar ... een versie met een 11 cm langere overhang achter de achterwielen, een hogere daklijn en een meer rechtopstaande achterklep was wél achteraf te realiseren. Om achterin maximale ruimte te bieden werd zelfs de motor van de achterruitenwisser van boven de achterruit naar onder de achterruit verplaatst. Om de luxe te behouden zijn ook de achterste zitplaatsen met leder bekleed, is achterin een eigen bediening van de klimaatcontrole beschikbaar en zijn eigen luidsprekers te vinden.

Dankzij al deze aanpassingen is de ruimte op de derde zitrij ruim voldoende voor kleine kinderen. Volwassenen passen met enig klimwerk en een lenig postuur ook achterin, maar comfortabel is het niet. Omdat de tweede achterbank iets hoger staat dan de eerste, hebben de achterste passagiers toch een goed zicht naar voren.

De ruimte op de tweede zitrij (de traditionele achterbank) is en blijft uitstekend, bijna van limousine-niveau. Hier genieten de passagiers van een eigen klimaatcontrolesysteem, bekerhouders, stopcontacten voor kleine elektronica en natuurlijk hoogwaardige materialen.

De achterklep is elektrisch te openen, waarbij het volstaat om de sleutel bij het Lexus-logo te houden. Helaas opent de achterklep niet erg ver, waardoor menigeen er het hoofd tegen stoot. Zelfs wanneer alle stoelen in gebruik zijn, resteert voldoende bagageruimte voor twee (compacte) golftassen. Wanneer de tweede achterbank niet in gebruik is, kan deze elektrisch worden opgeklapt en ontsaat een extra grotere bagageruimte (nu passen vier golftassen gemakkelijk in de lengte van de bagageruimte).

Uitrusting

De uitrusting van de extra lange versie verschilt niet van die van de gewone RX. Omdat de RX inmiddels drie jaar op de markt is had Lexus deze kans kunnen aangrijpen om de elektronica te monderniseren, maar daar heeft de fabrikant niet voor gekozen. Zo volhardt Lexus in de bediening van het infotainment-systeem met een "muis" en dat is ronduit onhandig. De muispijl is in een rijdende auto lastig te positioneren en biedt geen enkele meerwaarde boven een traditionele druk- /draaiknop of een aanraakgevoelig beeldscherm.

Daarbij valt op dat het navigatiesysteem regelmatig te laat komt met instructies, waardoor de bestuurder afslagen mist. Rijstrookindicatie is niet beschikbaar en ook dat maakt het navigeren lastiger. Omdat de RX geen Internet-verbinding heeft, is er geen "live" verkeersinformatie beschikbaar en kan Lexus het systeem niet op afstand van updates voorzien. Lexus had dit kunnen compenseren met ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto, maar ook hier is niet voor gekozen. Op één punt blijft de RX onverslaanbaar: de klank van het (optionele) audiosysteem van Mark Levison is krachtig, helder, realistisch en een feest om naar te luisteren.

Op het gebied van veiligheid biedt de RX "Lane Keeping Assist" (waarschuwing bij onbedoeld overschrijden van de belijning op het wegdek), "Dynamic Radar Cruise Control" (automatisch afstand houden bij gebruik van de cruise-control) en "Road Sign Assist" (lezen van verkeersborden). Toen de RX in 2015 op de markt verscheen was de auto hiermee modern, maar de ontwikkelingen op dit gebied gaan zo snel, dat Lexus nu juist conservatief kan worden genoemd.

„vanuit de bestuurder geredeneerd rijdt de RX fijner dan de veel duurdere Lexus LS“

Hybride: de theorie

Het sterkste punt van de RX 450h is de hybride-aandrijving. Onder de motorkap liggen een 3.5 liter zescilinder benzinemotor én een elektromotor. Lexus was ooit uniek met deze techniek, maar inmiddels levert de concurrentie ook hybride-motoren. Echter, de tegenstrevers geven de voorkeur aan een zogenaamde "plug-in hybride". Dat betekent dat de accu die nodig is om de elektromotor te voorzien van elektriciteit primair wordt geladen via het stopcontact (of publiek laadpunt). Secunair wordt de accu bijgeladen tijdens het rijden (remmen en uitrollen).

Lexus kiest er voor om alleen energie te winnen tijdens het rijden. Het voordeel hiervan is logischerwijs dat opladen met een kabel niet nodig is. Daarom voldoet een kleinere, lichtere en dus voordeligere accu. Het nadeel van de Lexus hybride is, dat minder intensief kan worden gereden op de elektromotor.

Welke oplossing de beste is, hangt af van het gebruik van de auto. Wie vooral korte ritten maakt (+/- 30 km), kan met een plug-in hybride vrijwel altijd elektrisch rijden en valt alleen terug op de benzinemotor wanneer de accu leeg is, of wanneer kortstondig extra motorvermogen nodig is. Wie voornamelijk korte afstanden rijdt, kan met een plug-in hybride een verbruik van nul realiseren. De Lexus RX 450h daarentegen is bedoeld voor het afleggen van lange afstanden en dan is de meerwaarde van de hybride-aandrijflijn vooral te vinden in het verlagen van het gemiddelde verbruik. Ongeacht de technische invulling, biedt iedere hybride-motor meer comfort en betere prestaties dan een conventionele benzine- of dieselmotor.

Hybride: de praktijk

In de praktijk is merkbaar dat Lexus het royale vermogen van 313 pk / 353 Nm voornamelijk inzet voor maximaal comfort. Hard rijden kan wel, maar het geeft geen enkele voldoening. Gezien de zeurderige geluiden van de versnellingsbak en indirecte reactie op het gaspedaal lijkt de auto duidelijk te maken hier niet van gediend te zijn. De RX is snel en het onderstel is capabel, maar dit zijn slechts bijzaken omdat overcapaciteit voor souplesse zorgt bij kalm rijden.

Daarom geeft kalm rijden juist wél voldoening en dan schittert de RX zelfs. De bestuurder voelt hoe mooi de benzinemotor en de elektromotor op elkaar zijn ingespeeld. De hoge zit, de minimale rijgeluiden en het verfijnde onderstel zorgen niet alleen voor nog meer rust, maar zelfs voor een superieur gevoel. Sterker nog: vanuit de bestuurder geredeneerd rijdt de RX fijner dan de veel duurdere Lexus LS. Dankzij alle rust en comfort voelt rijden met de Lexus RX als een voorrecht en dat ervaren alle zeven personen aan boord.

Conclusie

De Lexus RX 450h is nu ook beschikbaar in een extra lange variant met een derde zitrij. De "Lexus RX 450hL" biedt ruimte aan vijf volwassenen en twee kinderen. Ondanks de extra ruimte is de chique ambiance behouden gebleven, want alle inzittenden zijn omringd door pure luxe.

Op het gebied van infotainment en actieve veiligheid scoort de RX 450h een voldoende, maar de auto had drie jaar na introductie een update kunnen gebruiken. De kracht van de Lexus RX 450h zit in de krachtige hybride aandrijflijn, het verfijnde onderstel en de goede zit. Lexus zet die overdaad niet om in prestaties, maar juist in verfijning en rust. Daarmee verschilt de Lexus RX 450hL sterk van andere gezinsauto's en leeft de luxe voort.