Rij-impressie | Een grote auto wordt niet altijd om de ruimte gekocht. Soms gaat het om de luxe en het comfort dat niet is te vinden in kleinere modellen. Ford speelt daar op in door een bijzondere versie van de Puma aan te bieden. De "Vignale" zou alle luxe en verfijning van een grote auto in huis hebben en zo een slim alternatief vormen voor een grote SUV.

Vrijwel alle auto's worden in verschillende uitvoeringen geleverd. Traditioneel worden die uitvoeringen na de basis steeds een stapje luxueuzer. Ford doet dit sinds enkele jaren anders en heeft daarmee veel succes. In plaats van uitvoeringen die de mate van luxe beschrijven, geven uitvoeringen bij Ford de auto's een eigen karakter. Zo zijn nieuwe Fords leverbaar in een sportieve, avontuurlijke, zakelijke of luxueuze versie. Die verschillen zitten niet alleen in de uitrusting, maar ook in de aankleding en zelfs het weggedrag.

De laatste aanvulling aan de uitvoeringen van de Puma is de luxe Vignale-uitvoering. En dat is (mede) aanleiding om deze compacte SUV (Sports Utility Vehicle) opnieuw te testen. Vignale staat bij Ford voor de meest luxueuze uitvoering en dat gaat verder dan alleen een rijke uitrusting. Ook de materiaalkeuze is aangepast en er is zelfs extra geluidsisolatie aanwezig om meer comfort te kunnen bieden.

Ruimte

De Puma toont zijn karakter al zodra de auto wordt benaderd: onder de buitenspiegels zitten projectors die aan weerszijden van de auto het silhouet van een Puma op de grond projecteren. De achterklep wordt elektrisch bediend. Alhoewel de bagageruimte zelf niet meer dan gemiddeld groot is, heeft de Puma een "geheime voorziening" onder de laadvloer. Daar is namelijk een bak te vinden met de naam "Megabox" waarin nog eens 80 liter bagage past; voldoende voor een forse rugzak of een kleine trolley.

De portieren zijn sleutelvrij te ontgrendelen en geven toegang tot een chic interieur. De stoelen zijn met Windsor leder bekleed (maar met de hand te verstellen) dat bovendien in een bijzonder patroon is gestikt. De ruimte voorin is goed, die achterin matig. Ondanks de fraaie materialen weet de Puma zelfs in Vignale-uitvoering daarom niet te overtuigen als vervanger voor een grotere SUV.

Uitrusting

De uitrusting van de Puma Vignale staat juist wel op hetzelfde niveau als de grotere modellen van Ford. De testauto is voorzien van een beeldscherm in plaats van klokken. Centraal op het dashboard staat een tweede beeldscherm waarmee de meeste functies bediend worden. Het audiosysteem is verzorgd door B&O en heeft een sprankelend, helder geluid dat ook op de lange duur aangenaam blijft.

Als het gaat om actieve veiligheid (ongelukken voorkomen) kan de Puma zelf binnen de belijning op het wegdek blijven en automatisch afstand houden tot de voorliggers, ongeacht hun snelheid. Een camera leest verkeersborden en toont de laatst geziene maximum snelheid als geheugensteuntje naast de snelheidsmeter. De Puma heeft onhandig kleine buitenspiegels, maar maakt dit grotendeels goed door een prima functionerend dodehoek-detectie-systeem. De LED-koplampen met automatisch grootlicht doen hun werk in de praktijk uitstekend.

Aandrijving

De komst van de Vignale-uitvoering is niet de enige aanleiding om opnieuw met de Puma te rijden. Ook op het gebied van de aandrijving is er nieuws te melden: voortaan is de Puma leverbaar met een automatische versnellingsbak. Dit is bovendien een geheel nieuwe automaat en de Puma is het eerste model dat hiermee wordt uitgerust. In plaats van een traditionele koppelomvormer heeft de nieuwe automaat een dubbele koppeling voor een snellere werking en een lager verbruik. In de praktijk doet de automaat precies wat hij moet doen: onmerkbaar en steeds op het juiste moment van verzet wisselen.

De krachtbron is dezelfde 1.0 liter driecilinder motor die Ford in vele modellen toepast. Voor deze gelegenheid levert deze benzinemotor 125 pk, want in een eerdere test bleek de 155 pk sterke variant een minder evenwichtig karakter te hebben. De 125 pk is ruimschoots voldoende vermogen, want de Puma presteert met gemak en geeft nooit het gevoel iets tekort te komen. Tijdens de testperiode zijn voornamelijk langere afstanden afgelegd en dat resulteerde in een testverbruik van 1 op 18.5.

Weggedrag

De gekozen uitvoering is niet alleen bepalend voor de uitrusting en uitstraling, maar ook voor het weggedrag. En ook hier bekleedt de Puma een bijzondere positie. De Puma is (vooralsnog) de enige Ford die tegelijkertijd voorzien kan worden van het Vignale en ST-Line pakket. Daarmee is de cabine luxueus, maar heeft de Puma een sportief weggedrag.

„De uitrusting is rijk en de fraaie materialen geven een veel weelderiger gevoel dan in een doorsnee SUV“

Die sportiviteit wordt vertaald in veel gevoel in de besturing en een relatief stug onderstel. Hiermee doet de ST-Line wat de folder belooft, maar wat Autozine betreft past dit karakter niet bij de rust en het gemak dat een Vignale zou moeten geven. Bovendien: hoe goed de Puma ook stuurt, het kan niet verhullen dat dit een smalle en hoge auto is waardoor de rijstijl moet worden aangepast.

Tenslotte

Dat laatste valt vooral op omdat enkele dagen voor de Puma een testrit is gemaakt met de Ford Fiesta. De Puma en Fiesta staan op hetzelfde platform en gebruiken dezelfde techniek, maar de Fiesta is dankzij de lagere bouw op één punt na steeds in het voordeel. De Puma heeft vanwege de hoogte een eenvoudigere instap, en daar blijft het bij. Het weggedrag van de Puma is goed, maar dat van de Fiesta beduidend beter. Het verbruik van de Puma is bescheiden, maar de Fiesta is significant zuiniger. Het comfort van de Puma is goed, maar vanwege het kleinere frontale oppervlak is de Fiesta merkbaar stiller en minder gevoelig voor zijwind.

Conclusie

Is de Ford Puma in Vignale-uitvoering een alternatief voor een grotere SUV? Helaas niet. Dat ligt aan twee dingen. Een grotere SUV heeft een rustiger en stabieler weggedrag en daar kan de Puma ongeacht de uitvoering niet tegenop. Daarnaast heeft de Puma een belangrijke concurrent uit eigen huis: de Fiesta. Die maakt gebruik van hetzelfde platform en dezelfde techniek als de Puma, maar is dankzij de lagere bouw in alle opzichten (weggedrag, rijgeluiden, verbruik, prestaties) in het voordeel.

Dit alles wil niet zeggen dat de Puma Vignale niet deugt. Deze luxe versie van de compacte SUV doet wat Ford belooft. De uitrusting is rijk en de fraaie materialen geven een veel weelderiger gevoel dan in een doorsnee SUV. Hiermee is de Puma zelfs uniek in het segment! De nieuwe 7-traps automaat deugt ook, want hiermee wordt het rijden minder inspannend en neemt het verbruik niet toe.

plus Prima weggedrag

Levendige en relatief zuinige motor

Rijke uitrusting en chique uitstraling in Vignale-uitvoering min Onhandig kleine buitenspiegels

Ford Puma beste aanbiedingen Nieuw

vanaf € 26.900,- Gebruikt

vanaf € 25.335,- Private lease

vanaf € 399,- Bijtelling

vanaf € 181,- eerste keuze

2 jaar garantie

lakgarantie 2 op voorraad

vanaf 2020

vanaf 8 km nieuwe auto

geen investering

zorgeloos rijden nieuwe auto

fiscaal aantrekkelijk

22% bijtelling Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken

Volkswagen T-Cross

"Een voorspelbare verrassing"

Kia Stonic

"Liefde is vreemd"

Seat Arona

"Seat zoekt het hoger op"

Renault Captur

"Luxeproblemen"