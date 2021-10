Autotest | De Ford Mustang is de Amerikaanse droom op wielen. De Mustang biedt de extravagante vormgeving en zware motoren van een volbloed sportwagen, maar dan tegen een veel lagere prijs. Toch breekt Ford na vele generaties met die traditie. Het renpaard van de toekomst heeft elektrische aandrijving en ziet er bovendien heel anders uit. Kan ook de "Ford Mustang MACH-E" de harten van verstokte autoliefhebbers sneller doen slaan?

De Mustang MACH-E breekt met meer tradities dan alleen het voorzien een overbemeten benzinemotoren. De klassieke Mustang is een coupé of cabriolet, maar de MACH-E is een SUV. Sports Utility Vehicles zijn namelijk in de hoogte gebouwd en dat maakt het makkelijk om batterijen in de vloer te verwerken. Daarbij bieden ze veel ruimte en daarom is de Mustang MACH-E in de basisversie een slimme gezinsauto die hetzelfde kost als een vergelijkbare auto met benzinemotor.

Ondanks de gewijzigde vorm is de stijl van de klassieke Mustang behouden. Zo heeft de MACH-E dezelfde vloeiende daklijn, bolle motorkap en gesegmenteerde achterlichten. De genen van het origineel zijn daarom niet verloren gegaan. Lijdend voorwerp van deze test is de MACH-E GT en dat is de snelste en meest spannende versie. Terwijl de alledaagse versies van de MACH-E een futuristische gesloten grille hebben, heeft de GT juist een grote zwarte grille die voor een brutalere en meer klassieke uitstraling zorgt. Daarbij doet de oranje lak wonderen voor de testauto.

Ruimte en uitrusting

Met de hoge bouw van de MACH-E komt er een einde aan luxeproblemen van de coupé en cabriolet op het gebied van ruimte. De MACH-E biedt voorin volop hoofd- en beenruimte en heeft een royale achterbank. De GT is standaard voorzien van sportstoelen die lekker stevig zitten en veel zijdelingse steun bieden. Echter, de hoofdsteun is niet verstelbaar en is voor lange bestuurder niet hoog genoeg om daadwerkelijk bij te dragen aan de veiligheid.

De bagageruimte is gemiddeld groot voor een auto van deze omvang en logischerwijs veel groter dan die van de klassieke Mustang. Omdat een elektromotor veel kleiner is dan een verbrandingsmotor, is onder de voorklep een tweede kofferruimte te vinden. Eerder was deze op last van de Amerikaanse wetgever in vakken verdeeld en daarom minder bruikbaar. Dankzij een kleine aanpassing is deze zogenaamde "frunk" nu wereldwijd in zijn geheel bruikbaar en groot genoeg voor bijvoorbeeld een boodschappentas of trolley.

„Het gebrek aan motorgeluid is als voordeel ervaren: de MACH-E is als een bokser die ieder gevecht met één hand op de rug wint“

Twee "hobbels" op het dashboard vormen een subtiele hint naar de klassieke Mustang, maar in alle andere opzichten gaat de MACH-E mee met de tijd. Het aantal knoppen en hendels is minimaal omdat vrijwel alle functies worden bediend via een centraal geplaatst beeldscherm. Daarbij kiest Ford voor een lekker overbemeten scherm, dat eenvoudig is af te lezen en ook in een rijdende auto makkelijk is te bedienen. Zoals het hoort anno 2021, beschikt de Mustang MACH-E over een internetverbinding om actuele informatie te kunnen bieden en om updates te installeren zonder de dealer te bezoeken.

Weggedrag

De standaard Mustang MACH-E is een gezinsauto met een sportief karakter. De MACH-E is comfortabel en heeft een uitstekend weggedrag. Daarbij is Ford er in geslaagd om het hoge gewicht, veroorzaakt door de batterijen, te maskeren. Toch blijft de standaard MACH-E een compromis tussen sportiviteit en comfort, en tussen prijs en prestaties.

De GT daarentegen is helemaal gericht op sportiviteit. Daarom is het onderstel verlaagd, staat de auto op grotere velgen (20 inch), op maat gemaakte banden en een zogenaamd "MagneRide"-onderstel. Dit bestaat uit schokbrekers met metaaldeeltjes in de olie. Elektromagneten aan de buitenkant kunnen deze metaaldeeltjes aansturen om het karakter van het onderstel te beïnvloeden Het effect van deze aanpassingen is zo groot, dat het lijkt alsof de GT een compleet andere auto is dan de standaard MACH-E!

Zo heeft de besturing veel meer gevoel, waardoor de auto lichter en scherper lijkt. Het nog lagere zwaartepunt en het zich continu aanpassende onderstel maken de MACH-E veel dynamischer. Daardoor nodigt de auto meer uit tot een speels weggedrag, hetgeen vervolgens wordt beloond met nog meer dynamiek! Ook de remmen zijn op maat gemaakt voor de GT. Ze zijn niet alleen sterker, maar geven ook meer gevoel. Daardoor zijn ze exacter te doseren en ook dat geeft een meer vertrouwenwekkend gevoel. De GT communiceert daaom niet alleen beter dan de standaard MACH-E, maar is veruit superieur aan de klassieke Mustang.

Prestaties en bereik

De Mustang MACH-E GT is voorzien van twee elektromotoren in combinatie met een extra grote batterij (98 kWh). Die laatste zorgt niet alleen voor een groot bereik, maar kan ook kortstondig heel veel energie leveren voor extra sprintvermogen. In totaal is de GT goed voor 487 pk / 860 Nm en... sensatie vanaf het eerste moment! Zelfs wanneer het stroompedaal voorzichtig wordt bediend, is merkbaar dat dit renpaard wil draven. Kalm rijden is zeker mogelijk en dan is de GT even stil en comfortabel als iedere andere elektrische auto. Bovendien kan in de praktijk dan zo'n 450 km worden afgelegd op een volle batterij. Daarna kan zo snel worden opgeladen (150 kW), dat de gemiddelde lunchstop meer tijd kost dan een sessie bij de snellader.

Maar... geef toe aan de verleiding die de GT biedt en het hoofd wordt bruut tegen de hoofdsteun geduwd. Vervolgens staat 3.7 seconden later de 100 km/u op de digitale snelheidsmeter. Die blijft daarna zo hard optellen, dat de getallen nauwelijks leesbaar zijn! Om aan te geven hoe overweldigend het sprintvermogen is: op slecht wegdek kunnen zelfs vanaf 100 km/u alle vier de wielen doorslaan bij vol "gas"! Alhoewel dergelijke prestaties voor elektrische auto's niet uniek zijn, heeft de MACH-E wel een uniek karakter. Sommige elektrische auto's zijn venijnig snel (Tesla) of laten het vermogen juist als een lawine los (Porsche). De MACH-E daarentegen heeft een meer explosief karakter, als een dragracer gestookt op een uiterst ontvlambaar mengsel.

De Mustang MACH-E kent diverse rijmodi om te kiezen voor een comfortabel, gewoon of juist sportief karakter. Die modi hebben echter creatieve namen zoals "whisper mode" aan de ene kant en "untamed" als het andere uiterste. Wie goed oplet, vindt in het menu een schakelaar om dit renpaard een "extra untamed" karakter te geven. Dan wordt meer vermogen naar de achterwielen gestuurd, voor een authentiek sportwagen-gevoel. Bovendien staat het elektronische veiligheidsnet dan extra slip toe voor maximaal spektakel

Conclusie

Is de Mustang MACH-E GT een waardige vervanger voor de klassieke Mustang? Wat Autozine betreft is het antwoord op die vraag een volmondig en overtuigend "ja". Alleen de SUV-vorm vraagt de nodige gewenning. Hoe goed de vormgevers hun werk ook hebben gedaan, een grote hoge auto heeft nooit de aantrekkingskracht van een ranke coupé of sensuele cabriolet. Aan de andere kant: juist dankzij die vorm is de Mustang in de basis-versie een gezinsauto die zowel sportief als verstandig is.

In de GT uitvoering overtuigt de MACH-E als sportwagen en als nieuwe generatie van de Mustang. Dankzij aanpassingen aan het onderstel is het weggedrag uitstekend. Het hoge gewicht van de batterijen vormt geen bezwaar, maar zorgt juist voor stabiliteit. De prestaties zijn niet alleen beter dan die van de Mustang V8, ze worden ook met het nodige spektakel geleverd waardoor deze elektrische auto niet steriel of karakterloos is. Het gebrek aan motorgeluid is als voordeel ervaren: de MACH-E is als een bokser die ieder gevecht met één hand op de rug wint. Het leveren van verpletterende prestaties zonder brullen of briesen zorgt juist voor nog meer superioriteit.

Als 500 pk, een sprint van 0 naar 100 in 3.7 seconden, 75% lagere kilometerkosten of een uiterst moderne uitrusting niet overtuigen, dan doet de prijs dat wel. Vanwege de CO2-belasting kosten auto's met benzinemotor die dezelfde prestaties bieden namelijk minimaal het dubbele! En daarmee is de MACH-E GT, net als de klassieke Mustang, een sportwagen die daadwerkelijk bijelkaar te sparen is. Dus vaarwel Mustang en hallo Mustang MACH-E!

plus Snel, opwindend en spectaculair

Ook als praktisch, dagelijks vervoer bruikbaar

Voordeliger in aanschaf en gebruik dan een sportwagen met benzinemotor min Hoofdsteunen te laag

Onhandige en gevaarlijke locatie laadaansluiting

Batterij kan niet voorverwarmen om snel te laden bij lage temperaturen

