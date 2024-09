De Ford Kuga is vernieuwd, de neus is zelfs helemaal nieuw. Aanvankelijk had de Kuga grote koplampen en een kleine grille voor een vrolijke en benaderbare uitstraling. Voortaan zorgt een rand boven de koplampen juist voor een krachtige en bijna boze blik. De grille is kleiner geworden terwijl de luchtinlaat onder de onderbumper juist groter is geworden voor een brutale "smoel".

Volgens Ford is de achterklep ook nieuw, maar wat opvalt zijn alleen de nieuwe handgreep en de reflectoren onder de achterlichten (standaard LED). De testauto is een "Active X" en dat staat voor een avontuurlijke versie. Daarom zijn accenten in het zwart uitgevoerd en zijn rondom stootranden zichtbaar.

Ruimte

De Kuga is Fords middelgrote SUV en dat blijkt ook uit de binnenruimte. De Kuga overrompelt niet met ruimte, maar biedt voldoende plek aan vier personen. Heel handig: de achterbank is gescheiden in twee delen (2/3 verhouding) die beide op rails staan en onafhankelijk van elkaar zijn te verschuiven.

De vernieuwde Kuga is voorzien van Sync4: het nieuwste audio-, communicatie- en navigatiesysteem van Ford. Dit heeft een beduidend groter beeldscherm dan Sync3 en is dus makkelijker af te lezen. De functionaliteit is grofweg gelijk gebleven, de vooruitgang zit in de internetverbinding. Daarmee zijn het kaartmateriaal en de verkeersinformatie van het navigatiesysteem altijd actueel. Bovendien kan alle software (zowel die van het infotainment-systeem als van de rest van de auto) updates ontvangen zonder de dealer te bezoeken. Het "B&O Play" audiosysteem heeft een helder en muzikaal geluid. Alhoewel het zeker geen hoogwaardig hifi-systeem is, is de klank aangenaam en dat nodigt uit tot langdurig luisterplezier.

„Het sterkste punt van de Kuga is en blijft het weggedrag“

Uiteraard is de Kuga voorzien van alle veiligheidsvoorzieningen die vanaf 2024 door de Europese Unie verplicht worden gesteld. Net als bij andere merken zijn deze systemen bemoeizuchtig en gaan ze regelmatig de fout in, waardoor ze vaker vals alarm geven dan terecht waarschuwen. Mede daarom maakt Ford het makkelijk om ze uit te schakelen. Door lang op de "Lim"-knop van de cruise-control te drukken worden de meest opdringerige functies gesmoord.

Plug-in hyrbid (PHEV)

De plugin-hybride (de enig leverbare versie in Nederland) heeft een nieuwe elektromotor gekregen. De batterij is dankzij slimme software efficiënter geworden en kan de elektromotor daarom van meer energie voorzien. Samen met een nieuwe versnellingsbak zorgt dat voor beduidend meer vermogen. Voortaan levert de Kuga PHEV 243 pk en dat was 225 pk. Over de trekkracht in Newtonmeters doet de fabrikant geen uitspraak, maar het toegenomen trekgewicht is veelzeggend. Voortaan mag de Kuga plugin-hybride een aanhanger van maximaal 2.100 kg trekken (was 1.500 kg). Juist omdat de Kuga zich presenteert als trekauto, voorziet Ford in dodehoekdetectie voor aanhangers, een aanhanger-checklist en een routeplanner voor voertuigen met aanhanger.

Van het extra motorvermogen is in het dagelijks verkeer weinig te merken. De Kuga reageert niet gretiger op het gaspedaal dan voorheen omdat de nadruk nog altijd op een laag verbruik ligt. In theorie kan de Kuga 69 km geheel elektrisch afleggen. In de praktijk blijkt dat de boordcomputer moeite heeft om de resterende actieradius te bepalen, want tijdens de proefrit nam het bereik het eerste half uur alleen maar toe! Nadat de accu uiteindelijk leeg was, was een enkele afdaling soms al voldoende om weer enkele kilometers elektrisch te rijden.

Het valt op dat de prestaties en de souplesse in de benzine- en elektrische modus vrijwel gelijk zijn. In de elektrische stand biedt de Kuga wel de rust en souplesse van een elektrische auto, maar niet de prestaties ervan. Ook rijden met één pedaal is niet mogelijk. Bij het loslaten van het gaspedaal houdt de Kuga iets in om energie terug te winnen, maar dit is nauwelijks meer dan bij het loslaten van het gaspedaal bij een auto met een traditionele benzinemotor. Alleen in de "L"-stand van de automaat is het alsof een versnelling lager wordt gekozen om op de motor af te remmen, maar ook dan is het effect gering. Het is daarom des te verrassender dat de aandrijflijn heel veel energie weet terug te winnen en ook na het leegrijden van de accu vaak en veel elektrisch rijdt. Zelfs op een veeleisende route kon daarom na de eerste 69 km een verbruik van 1 op 20 worden gerealiseerd.

Weggedrag

De Kuga is verkrijgbaar in een standaard (Titanium), sportieve (ST-Line) en avontuurlijke (Active) uitvoering. Dat bepaalt niet alleen de uitrusting en uitstraling, maar tevens het weggedrag. Zo heeft de hier gereden Active X een verhoogd onderstel (+10 mm voor, +5 mm achter) voor extra bodemvrijheid. Dit betekent dat de diverse uitvoeringen ook echt anders rijden. Vanwege het verhoogde onderstel heeft de Active X niet het sportieve en communicatieve karakter dat kenmerkend is voor Ford. De langere veerwegen zorgen juist wel voor extra comfort, terwijl de stabiliteit (lees: veiligheid) nog steeds uitstekend is.

Tenslotte heeft de Active X een geheim wapen aan boord: door te kiezen voor de "Active"-modus wordt de tractie-controle aangepast en komt deze tweewielaangedreven Kuga net even verder in het terrein dan een standaard auto.

Conclusie

Wat maakt de vernieuwde Ford Kuga krachtiger? Het uiterlijk en de aandrijflijn. Het uiterlijk spreekt voor zich. De aandrijflijn kreeg een nieuwe batterij, elektromotor en versnellingsbak. Het extra vermogen zorgt in theorie voor betere prestaties. Alleen wanneer het uiterste wordt gevraagd is ook in de praktijk iets merkbaar van het extra vermogen, want Ford legt de nadruk op efficiency en souplesse. Daarbij valt op dat de Kuga plugin-hybrid, ondanks relatief eenvoudige techniek, slim met energie omgaat en zelfs na het leegrijden van de accu heel zuinig is.

Het sterkste punt van de Kuga is en blijft het weggedrag. Ford kiest namelijk niet voor elektronica om te compenseren voor de hoge bouw van de Kuga, maar begint met een goed onderstel. Daarbij is de besturing exact en hoeft de bestuurder nooit te raden wat er gebeurt of wat de elektronica zal doen. Omdat de basis deugt, zorgt de elektronica slechts voor verfijning en dat is een groot verschil met SUV's die in de basis al afhankelijk zijn van elektronica. Dat maakt de Kuga tot een sterk aanbod!