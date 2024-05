Die locatie is niet zomaar gekozen. DS verkoopt naar eigen zeggen namelijk geen auto's, maar een belevenis. Daarom geeft het auto's een eigen thema, waarbij de inspiratie komt van de Franse cultuur. Net als in de modewereld introduceert DS ieder jaar een nieuwe collectie. Het gaat daarbij niet om de techniek, maar om de aankleding van de auto. En dit jaar is gekozen voor een collectie rondom "Antoine de Saint-Exupéry" (1900 - 1944).

Alhoewel hij buiten Frankrijk minder bekendheid geniet, is hij binnen Frankrijk een legendarische schrijver, wetenschapper, kunstenaar en... piloot! En dat verklaart de presentatie bij het luchtvaartmuseum. In samenspraak met de erfgenamen heeft DS de bestaande modellen aangekleed in de geest van De Saint-Exupéry. Dat ging veel verder dan alleen het afkopen van de rechten op de naam, want de familie is bij iedere stap betrokken geweest.

„Met de komst van de Antoine De Saint-ExupĂ©ry editie blijft DS trouw aan de Franse cultuur, maar nu met de nadruk op literatuur, luchtvaart en wetenschap“

Omdat De Saint-Exupéry zoveel talenten had, is voor ieder model een eigen thema gekozen. Echter, alle modellen zijn leverbaar in de nieuwe lakkleur genaamd "Night Flight". Het ontwikkelen van een lak kost enkele jaren en DS had deze kleur eerder ontwikkeld, maar nooit gebruikt. "Night Flight" is in de basis grijs, maar kleurt dankzij subtiele gouden reflecties mee met het licht van zwart tot paars. Vandaar de naam "Night Flight".

DS 3

Bij het kleinste model van DS, de 3, draait alles om het boek "De kleine prins" van Antoine De Saint-Exupéry. Daarom heeft deze editie speciale emblemen op de voorportieren en naafkappen in de lakkleur. Op de dorpels staan de tekst "For those who travel, the stars are guides" en een illustratie uit het boek.

De Opera-uitvoering is als basis genomen en dus is lederen bekleding op het dashboard en de portieren standaard. Op het dashboard is een stiksel aangebracht dat de lijn van een vallende ster moet voorstellen. Het zogenaamde "darelstiksel" is uitgevoerd in de kleur "Terre de Cassel". De uitrusting omvat sleutelvrije toegang en start, stoelverwarming en een "DS Iris" infotainment-systeem met ChatGPT integratie. De "DS 3 Antoine de Saint-Exupéry" is leverbaar als volledig elektrische auto en als hybride. Het dak is altijd zwart en kan worden gecombineerd met het exclusieve grijs/paarse "Night Flight" alsmede met de bestaande kleuren "Crystal Pearl" (wit) en " Perla Nera Black" (zwart).

DS 4

Bij de DS 4 draait alles om de talenten van Antoine als piloot. Dit keer is op de dorpels de tekst "The stars determine true distance for us" te lezen, met daarbij een afbeelding van een vliegtuig. Wederom is de Opera-uitvoering gebruikt, met dit keer dubbele stiksels in het leder. Op het dashboard is een Antoine de Saint-Exupéry-label te vinden.

De stoelen hebben een koel-, een verwarm- en een massagefunctie. Ook nu is het De Saint-Exupéry-thema te combineren met grijze, witte en zwarte lak.

DS 7

Voor de DS 7 is gekozen voor De Saint-Exupéry's talenten als wetenschapper. Op de dorpels staat: "It is the pathway of dialogue between the stars and us" uit het boek "The wisdom of the sands". Het leder in het interieur heeft de kleur Criollo bruin en is afgewerkt met uniek borduurwerk en stiksels. Ook de DS 7 heeft een De Saint-Exupéry-embleem op het dashboard.

Net als bij de DS 4 hebben de stoelen koeling, verwarming en een massagefunctie. De ruiten hebben een geluidsisolerende laag voor extra comfort. In tegenstelling tot de andere modellen, is de DS 7 leverbaar in vier kleuren. Naast het exclusieve Nigh Flight grijs kan de auto worden uitgevoerd in wit, zwart en blauw.

De DS 7 is leverbaar als plug-inhybride met naar keuze 225 pk, 300 pk of 360 pk. Die laatste danken het extra vermogen aan een tweede elektromotor en hebben daarom vierwielaandrijving.

Conclusie

De DS 3, 4 en 7 zijn voor modeljaar 2024 leverbaar als onderdeel van de speciale Antoine de Saint-Exupéry collectie. Deze werd met muziek en dans onthuld in het luchtvaartmuseum van Parijs en dat is veelzeggend: het draait bij DS om de emotie en niet om de techniek. Terwijl andere fabrikanten vele duizenden uren besteden aan het fijnregelen van het mechaniek, gaat bij DS de aandacht uit naar de afwerking van de auto.

Bij vrijwel iedere andere fabrikant zou de redactie dat als een waarschuwing naar de koper hebben vertaald. Echter, DS kan zich dit permitteren omdat de modellen zijn ontwikkeld op basis van bestaande componenten van Opel, Peugeot, Fiat en Citroën. De basis is dus al gelegd en juist daarom heeft DS de vrijheid om zoveel werk te maken van het uiterlijk en de aankleding.

Tot nu toe liet DS zich inspireren door de Franse modewereld. Met de komst van de Antoine De Saint-Exupéry editie blijft DS trouw aan de Franse cultuur, maar nu met de nadruk op literatuur, luchtvaart en wetenschap.