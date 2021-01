Autotest | Cupra begon als typeaanduiding van Seat. Een Seat in Cupra-uitvoering stond voor de snelste en meest sportieve versie van een model. In 2018 koos Seat ervoor om Cupra tot een zelfstandig merk te maken. Echter, het merk Cupra bood aanvankelijk slechts dezelfde auto's aan die eerder onder de vlag van Seat werden verkocht. Nu is het tijd voor het eerste unieke model van Cupra: de Formentor.

Wat moest het eerste unieke model van Cupra worden? Een coupé zou het meest tot de verbeelding spreken, maar de vraag naar zulke auto's is gering. Een snelle sedan zou in de smaak vallen bij zakelijke rijders, maar ook de vraag naar dit type auto's neemt snel af. Daarom kom Cupra voor het meest populaire type auto: de SUV (Sports Utility Vehicle), ofwel de luxe terreinwagen.

Echter, bij het ontwerp van de Formentor staat alles in het teken van sportiviteit. Bodemvrijheid, in- of uitloophoeken doen er bij deze SUV dus niet toe. Het gaat om stabiliteit, binnenruimte en... uitstraling! Want bij de eerste kennismaking is meteen duidelijk dat Cupra met de Formentor heel veel verder gaat dan het ooit deed onder de vlag van Seat. Het lijnenspel is agressief, de aankleding ronduit flamboyant. Zo is de testauto uitgevoerd in een blauwe mat-metallic lak en zijn accenten steevast koperkleurig; de "huiskleur" van Cupra.

Tijdens vrijwel iedere rit trok de testauto daarom bijzonder veel aandacht. Andere weggebruikers bleven lang bij de Formentor rijden om dit opvallende voertuig met een onbekend logo op de neus, wilde aankleding is een alles behalve bescheiden motorgeluid te kunnen bestuderen. Veel automobilisten daagden de testrijder ook uit, maar die wist inmiddels waartoe de Formentor in staat is en wilde het rijbewijs graag behouden.

Ruimte en uitrusting

Het exterieur is expressief, het interieur gaat daarin nog een flinke stap verder. De vormgevers van Cupra hebben welhaast alle bekende trucs toegepast om de inzittenden van de Formentor het gevoel te geven iets bijzonders te rijden. Het dashboard is getekend met dezelfde harde, strakke lijnen als de rest van de auto. De bekleding in blauw, grijs en natuurlijk koper zorgt voor een unieke sfeer. Kuipstoelen, een piepkleine versnellingshendel, grote logo's en displays met heel veel "speelgoed" (G-kracht meter, pk-meter, etc.) maken het geheel af.

„Dankzij deze combinatie van extravagante aankleding en elegante details weet Cupra een prima balans te vinden tussen jongensdroom en verstandige gezinsauto“

Tegelijkertijd is de elegante stijl van de nieuwste modellen van Seat te herkennen in onder andere de verlichte boog die via het dashboard van het ene naar het andere portier loopt. Dankzij deze combinatie van extravagante aankleding en elegante details weet Cupra een prima balans te vinden tussen jongensdroom en verstandige gezinsauto.

Ook in de uitrusting is de hand van Seat duidelijk herkenbaar. Alle luxe- en veiligheidsvoorzieningen zijn afkomstig van het moederbedrijf en werken precies hetzelfde. Ook dat zorgt voor een rationeel element in een cabine die bol staat van de smaakmakers en pretverhogers.

Aandrijving

Toen Cupra in 2018 tot zelfstandig merk werd verheven, lag de nadruk op elektrische aandrijving. Het merk deed met elektrische auto's mee aan races en ontwikkelde elektrisch aangedreven prototypes. Helaas heeft Cupra dit ideaal laten varen, want de Formentor is naar keuze leverbaar met een benzinemotor of een plug-inhybride motor. Geheel tegen de trend in is de pure benzinemotor daarbij de sterkste variant (310 pk) en is de hybride, ondanks de assistentie van een elektromotor, minder sterk (245 pk).

En omdat Cupra graag wil bewijzen waartoe het in staat is, werd de versie met alleen de benzinemotor beschikbaar gesteld voor deze test. Deze 2.0 liter viercilinder wordt gestart met een knop op het stuurwiel. Een tweede knop op het stuurwiel bepaalt het karakter en dat loopt uiteen van brave huisvader tot losgeslagen hooligan. Dat geldt voor zowel de reactie op het gaspedaal als het motorgeluid.

In de brave modus rijdt de Formentor als een heel gewone SUV. De reactie op het gaspedaal is terughoudend en de rijgeluiden zijn bescheiden, zodat in relatieve rust lange afstanden kunnen worden afgelegd. Ook wanneer kalm wordt afgelegd is het verbruik hoog. Reken bij rustig met de verkeersstroom meerijden op ongeveer 1 op 12.

In de Cupra modus laat de motor een opwindende roffel horen die nog het meeste doet denken aan de Subaru Impreza WRX van weleer. Dan is de reactie op het gaspedaal een stuk feller en staat de Formentor geheel op scherp. Toch valt op dat de motor relatief traag op toeren komt en daarom zit er steeds een teleurstellende pauze tussen gas geven en acceleratie (zeker nu elektrische auto's de sportieve automobilist verwennen met instant prestaties). Dit wordt echter ruimschoots goedgemaakt door ronduit bot schakelen en het agressief werken naar een piek in het vermogen. Daardoor is de Formentor niet alleen snel, maar voelt hij ook snel. Om het in cijfers uit te drukken: de sprint van 0 naar 100 km/u kost 4.9 seconden en de topsnelheid is elektronisch begrensd tot 250 km/u.

Weggedrag

De Formentor kan het royale vermogen optimaal benutten aan dankzij vierwielaandrijving. Dit verklaart deels de zeer snelle sprinttijden (tweewielaangedreven sportwagens hebben vaak meer vermogen dan de banden kunnen omzetten in grip), maar maakt het rijden soms te eenvoudig. De Formentor laat zich niet zomaar uit koers brengen en de grens wordt pas bereikt wanneer capriolen worden uitgehaald die alleen op het circuit thuishoren.

Daarbij zorgt de hoge zit voor een minder grote beleving van snelheid dan een lage coupé. En hoe goed het weggedrag ook is: een lage sportwagen geeft nog meer dynamiek, nog meer stabiliteit en nog meer opwinding. Voor een SUV is het weggedrag echter uitmuntend en daarmee weet de Formentor zich absoluut te bewijzen.

Conclusie

Cupra begon als sportief label van Seat en is uitgegroeid tot een zelfstandig merk. De Formentor is het eerste eigen model van Cupra. De Formentor bewijst wat de meerwaarde is van Cupra als zelfstandig merk. Cupra gaat namelijk verder dan het onder de naam Seat ooit durfde. Dat geldt voor het flamboyante uiterlijk en de expressieve aankleding, maar ook voor de rijeigenschappen. De Formentor is niet alleen snel, maar durft ook veel lomper en wilder te zijn dan het ooit mocht onder de vlag van Seat.

Dankzij de band met Seat is de Formentor tegelijkertijd praktisch en verstandig. Ondanks het feit dat Cupra een nieuw merk is, zorgt de expertise van Seat er namelijk voor dat de Formentor even comfortabel, veilig en modern is als soortgelijke auto's van de gevestigde orde.

Kortom: de Formentor is een veelbelovend begin voor Cupra als zelfstandig merk.

plus Snel

Uitmuntende wegligging (voor een SUV)

Gedurfde en onderscheidende vormgeving min Hoog verbruik, ook bij kalm rijden

Hyundai Nexo

"Waterstof tot nadenken"

Volkswagen ID.4

"Een goed ID?"

Mercedes EQA

"Een primeurtje"

Lexus NX

"De slimste"