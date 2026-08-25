Toen de Audi Q4 e-tron vijf jaar geleden werd getekend hadden de vormgevers nog weinig ervaring met elektrische auto's. Ze waren eraan gewend dat de grille het karakter van de auto bepaalt. Een grote grille is brutaal; een grille die doorloopt naar beneden geeft een krachtige uitstraling; en een smalle grille staat voor elegantie. Ondanks het feit dat een elektrische auto helemaal geen grote luchtinlaat nodig heeft, werd de grille ook bij de oude Q4 e-tron gebruikt als karakterbepalend element. Inmiddels is Audi daarvan afgestapt en wat voorheen een grille was is nu een paneel in de lakkleur. Het decoratieve chroom is vervangen door een zwarte omlijsting, want dat is moderner en minder milieubelastend tijdens de productie.

Op deze manier is Audi erin geslaagd om de nieuwe Q4 e-tron met eenvoudige middelen een compleet andere uitstraling te geven. Dat is ook te danken aan de nieuwe kleur voor de Q4 e-tron: "saliegroen metallic", want ook een kleur is bepalend voor het karakter. Het zijaanzicht is grotendeels gelijkgebleven. Ook aan de achterzijde zitten de verschillen slechts in de details.

Een nieuw dashboard

Omdat de Q4 niet groter is geworden, is de binnenruimte ongewijzigd. De ruimte voorin is zeer goed, die achterin goed. Ook de bagageruimte is fors, inclusief een handig vak onder de laadvloer waarin de laadkabels kunnen worden opgeborgen. Tijdens de testperiode is gereden met achterpassagiers en hun bagage en steeds paste alles met gemak.

De echte vooruitgang voor modeljaar 2026 zit in het dashboard. Dit is compleet nieuw, waardoor de Q4 e-tron nu van binnen even modern is als de meest recente modellen van Audi. Het stuurwiel heeft een afgeplatte boven- en onderkant met drie in plaats van vier spaken. De middentunnel is niet langer zwevend en omvat voortaan een groot bergvak alsmede een dubbele inductielader voor mobiele telefoons. Heel belangrijk: de Q4 biedt een mix van knoppen (alhoewel steeds minder) en beeldschermen, want Audi wil absoluut niet worden geassocieerd met de rijdende computers van de Chinese nieuwkomers.

Een nieuw infotainment-systeem

Van achter het stuurwiel tot halverwege het dashboard strekt zich een gekromd beeldscherm uit. Het deel voor de bijrijdersstoel lijkt slechts een zwart paneel te zijn, maar is daadwerkelijk een beeldscherm. Het heeft echter zo'n beperkte inkijkhoek dat alleen de passagier het kan zien en de bestuurder er niet door wordt afgeleid.

„Dit is wel een auto die alles goed doet. Alles werkt zoals verwacht en alles is doordacht. Dat komt tot uiting in het zitcomfort, het laadgemak, het weggedrag en de veiligheid“

De vernieuwde Q4 is voorzien van Audi's nieuwste infotainment-systeem en een heel behoorlijk klinkend audiosysteem van Sonos. De bestuurder kan kiezen uit diverse layouts voor de weergave en die zijn allemaal duidelijker dan voor de facelift. Het gecombineerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem laat zich meer dan voorheen bedienen als een tablet, waarbij veel functies worden gepresenteerd als "apps". De bediening wijst zich daarom vanzelf. Het navigatiesysteem toont in veel gevallen meerdere opties, inclusief de tijdswinst of het tijdsverlies dat bij iedere keuze hoort. Neem daarom even de tijd om dit te leren lezen, want uiteindelijk biedt dit meerwaarde.

Het nieuwe infotainment-systeem is ervaren als een grote stap vooruit omdat het het dagelijks leven met de Q4 echt aangenamer maakt. Echter, omdat het hier een nieuw systeem betreft zijn nog niet alle kinderziekten eruit. Tijdens de test verschenen veel waarschuwingen over uitgevallen sensoren, die even later spontaan weer functioneerden. Een keer vielen alle beeldschermen zelfs uit en bleef het audiosysteem stil, terwijl de rest van de auto bleef functioneren. Hier heeft de geüpdatet Q4 dus een update nodig! Een grappig detail: de verbinding met mobiele telefoons komt na het starten van de auto opmerkelijk snel tot stand.

Ook de veiligheid heeft een sprong vooruit gemaakt. De sensoren kijken nu verder vooruit en weten een accurater beeld van het verkeer rondom de auto op te bouwen. Daartoe wordt op het beeldscherm achter het stuurwiel schematisch getoond welke voertuigen rondom zijn gedetecteerd. Ongewenste hulpsystemen, zoals de camera die gericht is op het gezicht en de waarschuwing voor het overschrijden van de maximumsnelheid, zijn eenvoudig uit te schakelen.

Elektrische auto

Alhoewel Audi in de eigen communicatie de termen "nieuw" en "vernieuwd" door elkaar gebruikt, laat de aandrijflijn er geen twijfel over bestaan dat dit slechts een vernieuwd model is. De batterijen en elektromotoren zijn namelijk dezelfde als bij de introductie van de Q4 e-tron in 2021. Dat lijkt vreemd omdat de techniek zich zo snel ontwikkelt, maar tijdens de test is deze e-tron niet als achterhaald ervaren.

De testauto is voorzien van een 77 kWh batterij en een 286 pk / 545 Nm sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Daarmee zijn de prestaties ruim voldoende, terwijl het testverbruik van 16.9 kWh / 100 km iets lager is dan de fabrieksopgave van 17.3 kWh / 100 km. Met hendels achter het stuurwiel kan worden bepaald hoe sterk de Q4 op de motor afremt bij het loslaten van het stroompedaal. Door de automaat in de b-stand te zetten, laat de vernieuwde Q4 zich zelfs met één pedaal rijden. Dan is het loslaten van het stroompedaal voldoende om te remmen en wordt tegelijkertijd veel energie teruggewonnen. Mede daarom kon zuiniger worden gereden dan Audi belooft.

Dankzij de forse batterijcapaciteit belooft Audi een bereik van 578 km. Echter, dat is zelfs onder gunstige weersomstandigheden niet gerealiseerd. Een kleine 500 km kon wel worden gehaald op een volle batterij. Ondanks het feit dat de techniek niet is herzien, wist de testauto vrijwel direct na het aansluiten op een snellader een laadsnelheid van 150 kW te halen. Een lunch duurde daarom langer dan de tijd die nodig was om op te laden van 35% naar 80%! Goed om te weten: de laadaansluiting zit op de enige juiste plaats: rechts achter. Op die manier is er geen risico op schade door langsrijende fietsers of vrachtwagens wanneer de Q4 parallel aan de weg is geparkeerd. Bij haaks parkeren kan de auto scherp achteruit indraaien en veilig weer wegrijden.

Weggedrag

Ook de rijeigenschappen zijn bij het oude gebleven. Afhankelijk van het soort asfalt zijn de banden (Hankook Ventus S1 evo) nauwelijks tot nadrukkelijk hoorbaar. De geluiden van de aandrijflijn en wind zijn altijd minimaal.

De Audi Q4 e-tron is geen auto die de bestuurder betrekt bij het rijden en het is geen dynamisch sturende auto. Alhoewel bochten moeiteloos met zeer hoge snelheden kunnen worden genomen, geeft dit geen enkele voldoening en komt de auto bij sportief rijden niet tot leven. De Q4 wil het leven vooral zo makkelijk mogelijk maken en slaagt daarin nog beter dan voorheen.

Conclusie

De Audi Q4 e-tron is vernieuwd voor modeljaar 2026. Met eenvoudige middelen is Audi erin geslaagd het vijf jaar oude model dezelfde uitstraling te geven als de nieuwste modellen. Toch zit de grootste vooruitgang binnenin met een compleet nieuw dashboard. Dat ziet er niet alleen fraai uit, ook de elektronica is krachtiger en laat zich makkelijker bedienen dan voorheen.

En daarin zit de charme van de Q4 e-tron: dit is geen innovatieve auto en geen auto met een uitgesproken karakter. Dit is wel een auto die alles goed doet. Alles werkt zoals verwacht en alles is doordacht. Dat komt tot uiting in het zitcomfort, het laadgemak, het weggedrag en de veiligheid. De Q4 voelt daarom als een trouwe metgezel die iedere reis aangenaam maakt. Deze e-tron mag dan geen nieuwe auto zijn, het model is wel grondig vernieuwd en dat doet de Q4 goed.