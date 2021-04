Audi onthult Q4 e-tron

14 april 2021 | Met de Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron debuteert Audi in de klasse van de elektrisch aangedreven compacte SUV's. De nieuwe modellen nemen het design van de Q4 concept cars over en claimen volop ruimte, innovatief bedieningsgemaken 100% connectiviteit. Deze eigenschappen koppelen ze aan een theoretische actieradius tot 511 kilometer. De Audi Q4 e-tron is al op korte termijn te bestellen en te configureren, de Sportback-versie volgt later dit jaar. Prijzen van de Audi Q4 e-tron beginnen bij 48.295 euro.

De Audi Q4 e-tron-modellen nemen het design van de Q4 e-tron concept en de Q4 Sportback e-tron concept uit 2019 over. Hun proporties danken ze onder meer aan krachtige lijnen, korte carrosserieoverhangen en grote wielen. Beide modellen zijn bovendien zeer gestroomlijnd. De Q4 e-tron heeft een Cw-waarde van 0,28. De Q4 Sportback e-tron met zijn coupeáchtige daklijn laat 0,26 optekenen. Op verzoek zijn de nieuwe Q4 e-tron-modellen leverbaar met Matrix LED-koplampen. Een primeur hierbij is de keuzemogelijkheid voor vier verschillende lichtsignaturen. Aan de achterzijde zijn de lichtunits door een lichtstrip met elkaar verbonden.

De Audi Q4 e-tron-modellen zijn 4,59 meter lang. Daarmee zijn ze compact als een Audi Q3, maar beloven ze, mede door het ontbreken van een transmissietunnel, de binnenruimte van een Audi Q7 én veel ruimte voor bagage. Zo heeft de bagageruimte van de Q4 e-tron een inhoud die kan variëren van 520-1.490 liter (Sportback: 535-1.460 l). In het interieur zijn volop opbergplaatsen te vinden. Het totale opbergvolume bedraagt zo'n 25 liter. In de flessenhouders in de voorportieren vinden literflessen een plek.

De beperkte draaicirkel van 10,2 meter draagt bij aan het gebruiksgemak. De Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron kunnen bovendien aanhangers met een gewicht tot 1.000 kg trekken. Met 1.200 kg doen de vierwielaangedreven Quattro-modellen daar een schepje bovenop.

Afhankelijk van de gekozen configuratie heeft de Q4 e-ton in theorie een maximale actieradius van 511 km. Dankzij de 125 kW-laadmogelijkheid volstaat een laadsessie van 10 minuten onder ideale omstandigheden om de actieradius met 130 kilometer te vergroten. Met de myAudi app is het laadproces te starten en te monitoren. Via de app zijn ook klimaatfuncties op afstand te bedienen.

Het lichte interieur van de Audi Q4 e-trons is een nieuwe trend van Audi voor de toekomst. Zo is de stoelbekleding voor een groot deel gemaakt van gerecyclede PET-flessen (circa 26 1,5 liter-flessen per stoel). In het nieuwe stuur zijn touch-oppervlakken opgenomen, waarmee het digitale instrumentenpaneel is te bedienen. Voor de aansturing van het infotainment- en navigatiesysteem is er het centraal geplaatste MMI touch display. Ook stembediening is mogelijk. Op verzoek zijn de Audi Q4 e-tron-modellen leverbaar met een augmented reality head-up display. Dit laat informatie van assistentiesystemen en navigatiesymbolen samensmelten met het uitzicht op de weg. De informatie wordt in een breed blikveld weergegeven. De bestuurder ervaart dit fascinerende beeld op circa 10 meter voor zich.

Afhankelijk van het gekozen infotainmentsysteem (MMI, MMI plus of MMI pro) en andere opties (Audi virtual cockpit plus, augmented reality head-up display) is een scala aan functies beschikbaar. Met de online diensten van Audi connect is bijvoorbeeld de intelligente e-tron routeplanner beschikbaar. Deze stelt de optimale route samen op basis van oplaadmogelijkheden onderweg. Ook een Sonos sound system is leverbaar.

De Audi Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron zijn er met keuze uit twee accupakketten en drie aandrijfconfiguraties. Het 52 kWh accupakket is geschikt voor 7,4 kW-wisselstroomladen en heeft een 100 kW snellaadmogelijkheid. Het 77 kWh accupakket is geschikt voor 11 kW gelijkstroomladen en 125 kW snelladen.

In de Audi Q4 35 e-tron komt het 52 kWh accupakket samen met een 125 kW / 170 pk sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Ook de Q4 40 e-tron-versies hebben achterwielaandrijving, maar dan in combinatie met het 77 kWh accupakket en een elektromotor met 150 kW / 204 pk. De Audi Q4 50 e-tron Quattro, die enkele weken later bestelbaar wordt, beschikt over het grote accupakket, maar hier hebben de voor- en achteras elk een eigen elektromotor. De unit op de vooras komt uit efficiencyoverwegingen alleen in actie bij krachtig accelereren of als er extra grip nodig is. Het systeemvermogen van 220 kW / 299 pk resulteert in een acceleratie van 0-100 km/u in 6,2 seconden en een topsnelheid van 180 km/u (begrensd). Het energieterugwinningsysteem maakt ook gebruik van topografische gegevens en van navigatie-informatie om de actieradius te optimaliseren. De optionele warmtepomp gebruikt restwarmte van het hoogspanningssysteem en de buitenlucht om een ideaal interieurklimaat te bewerkstelligen. Dit verbetert de efficiency.

De aansturingssystemen voor aandrijflijn en onderstel werken nauw samen.Voor extra dynamiek is een 15 mm verlaagd sportonderstel leverbaar (standaard bij S-Line). Audi drive select, dat standaard is in de Sportback-modellen, maakt het mogelijk om een rijprofiel naar wens te kiezen. Met progressive steering wordt de stuurrespons directer naarmate de stuurhoek toeneemt. Demperregeling is een optie. Met dit systeem wordt de werking van de demping automatisch aangepast aan de rijomstandigheden en het gekozen rijprofiel. Voor de Q4 e-tron-range zijn velgen leverbaar met een diameter variërend van 19 tot 21 inch. Diverse ervan zijn uitgevoerd in gestroomlijnd aero-design.

De Audi Q4 e-tron wordt standaard geleverd met LED-koplampen en -achterlichten, automatische airconditioning, voorverwarming/-ventilatie van het interieur, een elektrisch bediende achterklep, digitale radio-ontvangst (DAB+) en cruise control met snelheidsbegrenzer.

In Nederland is het debuut weggelegd voor de Audi Q4 e-tron, de Sportback volgt later dit jaar. Bij de verkoopstart zijn de Audi Q4 35 e-tron (vanaf € 48.295, lease vanaf € 574 per maand) en Q4 40 e-tron (vanaf € 52.815, lease vanaf € 599 per maand) er direct met een keuze uit vier luxe Launch edition-uitvoeringen. De Q4 e-tron Launch edition heeft alle genoemde voorzieningen plus 19 inch lichtmetalen velgen, Audi smartphone interface, Audi sound system, stoelverwarming vóór, parkeerhulp achter en diefstalalarm. De Q4 e-tron Launch edition Advanced bouwt verder op die luxe met onder andere Matrix LED koplampen, doorlopende achterlichten, dynamische richtingaanwijzers, de Audi virtual cockpit, MMI navigatie plus, sportstoelen, het ambiente lichtpakket en verlichte instaplijsten.

De Audi Q4 e-tron Launch edition Advanced Plus staat voor luxe. Naast alle genoemde voorzieningen zijn ook een panoramadak, parkeerhulp plus, een warmtepomp, de achteruitrijcamera en adaptieve cruise control inbegrepen. Tenslotte is er de Q4 e-tron Launch edition S-Competition. Die focust op sportiviteit met onder meer het S-Line exterieur (sportonderstel, specifieke stijlelementen) en S-Line interieur (sportstoelen met S-Line logo, zwarte hemelbekleding, aluminium afwerkingsaccenten etc.). Tevens standaard zijn het optiekpakket zwart, Audi drive select, Audi progressive steering en de adaptieve cruise control. Dit gaat samen met alle luxe van de Launch edition Advanced Plus.

Dit zijn de vanafprijzen van de Q4 Launch editions:

Q4 35 e-tron Launch edition: € 48.295

Q4 35 e-tron Launch edition Advanced: € 53.045

Q4 35 e-tron Launch edition Advanced Plus: € 57.045

Q4 35 e-tron Launch edition S Competition: € 61.045

Audi start in juni 2021 met de levering van de compacte, elektrisch aangedreven Audi Q4 e-tron.

