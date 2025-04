Audi Q4

Audi Q4 nu ook als 40 e-tron

8 april 2025 - Audi introduceert een nieuwe basis-uitvoering van de Audi Q4. De Audi Q4 40 e-tron beschikt over een 150 kW (204 pk) sterke elektromotor en achterwielaandrijving. Tot nu te was de Q4 er alleen met een 210 kW (286 pk) elektromotor en Quattro vierwielaandrijving. De nieuwe versie, die leverbaar is als SUV én Sportback, is nu te bestellen.