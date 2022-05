Audi hergebruikt glas voor Q4 e-tron

Op zoek naar een Audi Q4 40 e-tron?

Samen met zijn partners gaat Audi met dit proefproject de uitdaging aan om een gesloten materiaalkringloop voor autoglas tot stand te brengen. Het plan is onderdeel van Audi's strategie op het gebied van circulaire economie, waarbij het merk op alle gebieden de productieketen onder de loep neemt. De grondstoffen die daarbij een rol spelen, worden zoveel mogelijk weer in het productieproces opgenomen zodra ze niet meer worden gebruikt. Op die manier kunnen hulpbronnen bij de ontwikkeling en productie worden gespaard en kunnen de milieueffecten in de hele waardeketen worden verminderd.

Zo wordt al sinds 2017 aluminiumschroot uit de perserij van Audi in een soortgelijk gesloten circuit toegepast en gaat het merk het nu ook met glas proberen. Audi's doel is om overal waar het technisch mogelijk en economisch redelijk is, secundaire materialen te gebruiken. Tot nu toe worden oude autoruiten niet gebruikt voor de productie van nieuwe, en daar wil Audi verandering in brengen.

Door beschadigd autoglas te recyclen, hoeven in totaal minder energie en grondstoffen te worden gebruikt om nieuwe autoruiten te produceren. Door op deze manier te werken kan uiteindelijk de vraag naar primaire materialen, zoals kwartszand, aanzienlijk worden verminderd. Audi is van plan om deze duurzamere autoruiten te gaan gebruiken in de serieproductie van de Q4 e-tron. Audi vertrouwt hierbij op de samenwerking met toeleveranciers om nieuwe materiaalkringlopen te ontwikkelen en de waardeketen duurzamer te maken.

Volgens een intensieve studie is er meer dan genoeg potentieel: op dit moment wordt een groot deel van de afgedankte autoruiten of panoramische zonnedaken omgezet in bijvoorbeeld drankflessen of isolatiemateriaal. Als dit project erin slaagt van beschadigde autoruiten weer nieuwe ruiten te maken, levert dat diverse voordelen op. Zo wordt in eerste instantie de kwaliteit van het hoogwaardige autoglas benut voor nieuw, hoogwaardig glas. Er is ook een positief effect op de CO2-uitstoot, omdat tot zo'n 30 procent minder koolstofdioxide wordt uitgestoten dan bij de productie van geheel nieuw glas.

Stap 1: het verwerken van ruwe componenten van beschadigd glas door Reiling

De eerste stap binnen de pilot begint bij een aantal geselecteerde dealers van de Volkswagen Groep, die beschadigde ruiten aanleveren bij Volkswagen Original Teile Logistik GmbH. In de volgende stap worden de beschadigde ruiten afgeleverd bij Reiling Glas Recycling. Daar worden ze in kleine stukjes gebroken en verwerkt. Tot nu toe werd van gerecycled autoglas vooral glas voor drankflessen gemaakt. Autoglas moet aan de strengste eisen voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van botsveiligheid. De partnerbedrijven willen het beschadigde glas dan ook recyclen tot de oorspronkelijke, hoge kwaliteit.

Om van dit gebruikte, gelaagde glas hoogwaardig recyclebaar materiaal te kunnen maken, past Reiling Glas Recycling ultramoderne apparatuur toe. Het bedrijf verwijdert eerst materialen zoals plasticlagen in het glas, metalen, verwarmingsdraden en antennekabels. Het verwijderingsproces wordt uitgevoerd met magneten, scheiders voor non-ferrometalen en afzuigers.

Stap 2: Saint-Gobain Glass en Sekurit maken nieuw autoglas van de scherven

In de volgende recyclingstap, nadat het glasrecyclaat is verwerkt en alle mogelijke afvalstoffen zijn verwijderd, maakt Saint-Gobain Glass vlakglas van de scherven. Daartoe wordt het glasgranulaat eerst per soort gescheiden voor een duidelijke controle van herkomst en kleur, en vervolgens opgeslagen. Voor de productie van nieuw basisglas is het zuiverste, meest homogene glasrecyclaat nodig. Saint-Gobain Glass mengt het recyclaat vervolgens met onder andere kwartszand, natriumcarbonaat en krijt - de basiscomponenten van hoogwaardig glas.

Het doel van de pilot is om ongeveer 40 ton gerecycled autoglas in vlakglas om te zetten. Het vlakglas wordt vervolgens verwerkt tot rechthoeken van elk ongeveer 3 x 6 meter. Daarna zet het gelieerde bedrijf Saint-Gobain Sekurit het vlakglas om in autoglas.

Stap 3: Toepassing van gerecycled autoglas in de Audi Q4 e-tron

De pilotpartners zijn overeengekomen om het proces eerst een jaar lang te testen. Als blijkt dat het glas op een economische en ecologisch zinvolle manier kan worden gerecycled, gaat Audi het materiaal toepassen in de Audi Q4 e-tron.