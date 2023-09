Audi vernieuwt Q4 e-tron

Alle varianten van de Audi Q4 e-tron beschikken voortaan over een accupakket met een netto capaciteit van 77 kWh (bruto: 82 kWh). Door de aangepaste chemische samenstelling van de accucellen is bij een snellaadstation nu een hogere DC-laadsnelheid mogelijk. Onder optimale omstandigheden kan het accupakket daardoor in ongeveer 28 minuten van 10 naar 80 procent worden opgeladen. De quattro-versies halen daarbij een nieuw, hoger laadvermogen van 175 kW, de versies met achterwielaandrijving laden met maximaal 135 kW. Om de levensduur van het accupakket te vergroten, wordt hij automatisch tot maximaal 80 procent opgeladen.

Onderweg leidt de e-tron routeplanner de bestuurder zoveel mogelijk langs snellaadstations, waarbij het systeem, voor een zo hoog mogelijke laadsnelheid en een zo groot mogelijke actieradius, automatisch het accupakket voorverwarmt alvorens het gekozen snellaadstation is bereikt. In de vernieuwde Q4 e-tron wordt het accupakket nu ook automatisch gekoeld als een bepaald temperatuurniveau tijdens het rijden of het opladen wordt overschreden.

Nieuwe aandrijflijn, hogere efficiƫntie en meer vermogen

Zowel de uitvoeringen met achterwielaandrijving als de versies met quattro vierwielaandrijving beschikken nu over een nieuw ontwikkelde synchroonmotor met permanente magneet (PSM) op de achteras. Hiermee springen de Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron zuiniger om met de energie en beschikken ze bovendien over meer vermogen en een grotere actieradius. De Audi Q4 Sportback 45 e-tron heeft bijvoorbeeld een theoretisch maximum WLTP-bereik van 547 kilometer.

In de vernieuwde Q4 45 e-tron en Q4 Sportback 45 e-tron met achterwielaandrijving levert de elektromotor voortaan een vermogen van 210 kWh (286 pk). Deze uitvoeringen accelereren in 6,7 seconden van 0 naar 100 km/u. Als Q4 45 e-tron quattro of Q4 Sportback 45 e-tron quattro accelereert de auto in 6,6 seconden van 0 naar 100 km/u. De topmodellen - de Q4 55 e-tron quattro en Q4 Sportback 55 e-tron quattro - hebben een vermogen van 250 kW (340 pk), waarmee ze in 5,4 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/u sprinten. Alle versies hebben een topsnelheid van 180 km/u.

Verbeterde stuurreacties: onderstel met Audi-DNA

Dankzij een verbeterde afstemming van het onderstel belooft de vernieuwde Q4 e-tron meer rijcomfort, meer rijplezier en meer veiligheid. Op alle versies heeft de besturing een directere overbrenging gekregen, waardoor de uitgebalanceerde wegligging en de besturing beter met elkaar in harmonie zijn en de carrosserie minder beweegt. Voorzien van het optionele sportonderstel staat de auto 15 mm lager op de weg.

Nieuwe functie: active lane assist

In combinatie met adaptive cruise control is de Q4 e-tron nu optioneel verkrijgbaar met active lane assist. Bij snelheden van 90 km/u en hoger wordt via witte pijlen in het instrumentarium en via het augmented reality head-up display aangegeven of het veilig is om van rijstrook te wisselen. De bestuurder kan de automatische wisseling van rijstrook inleiden met de richtingaanwijzer, waarna hij bij de manoeuvre wordt ondersteund in de besturing.

Rijkere standaarduitrusting

Audi MMI navigatie plus, Audi connect Navigatie & Infotainment en het volledig digitale 10,25 inch instrumentarium Audi virtual cockpit zijn voortaan standaard in alle uitvoeringen te vinden. Het kofferdeksel wordt nu ook automatisch geopend en afgesloten, en in combinatie met de optionele Comfortsleutel reageert het kofferdeksel tevens op voetbewegingen. Stoelverwarming is eveneens standaard.

De vernieuwde Q4 e-tron is optioneel verkrijgbaar met een unieke akoestische identiteit. Met de kenmerkende 'character sound' onderscheiden de Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron zich nu nadrukkelijker van de andere elektrische Audi-modellen. Ter verbetering van de verkeersveiligheid zijn alle modellen bij snelheden onder 25 km/u hoorbaar. Indien gewenst kan het geluid worden uitgeschakeld via het Audi drive select menu.

Productie Q4 e-tron uitgebreid naar Brussel

Als reactie op de grote vraag naar de Q4 e-tron-modellen gaat Audi de productiecapaciteit van de modelserie uitbreiden. Aanvullend op de productie in het Duitse Zwickau wordt de Audi Q4 e-tron vanaf eind 2023 ook gebouwd in de Audi-fabriek in Brussel. Sinds december 2022 rollen daar ook de Audi Q8 e-tron en Q8 Sportback e-tron van de productielijn.