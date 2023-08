Gezinsauto in hart en nieren

BMW iX1 privé leasen?

Bij BMW wijst de "X" in de naam op modellen die zijn afgeleid van een terreinwagen. Ze hebben daarom een hoge bouw, stoere uitstraling en heel veel binnenruimte. En omdat deze zogenaamde SUV's (Sports Utility Vehicles) razend populair zijn, biedt BMW ze in vele maten aan. De X1 is de kleinste en sinds de introductie van deze derde generatie in 2022 is er ook een elektrisch aangedreven versie die luistert naar de naam "iX1".

Ruimte

Omdat de X1 en iX1 onderhuids dezelfde auto's zijn, is het uiterlijk grotendeels gelijk. In tegenstelling tot het elektrische topmodel van BMW, de iX, straalt de iX1 daarom niet uit dat het een elektrische auto is. Daarom heeft ook de iX1 een lange motorkap, ondanks het feit dat een elektromotor veel kleiner is dan een verbrandingsmotor.

En dat heeft gevolgen voor de binnenruimte. Elektrische auto's met een korte motorkap houden meer ruimte over voor de cabine, terwijl de iX1 met zijn traditionele verhoudingen ook "traditionele" ruimte biedt. De hoofd- en beenruimte voorin is gemiddeld en de iX1 biedt de eenvoudige instap en hoge zit die hoort bij een auto als deze. De ruimte achterin is eveneens gemiddeld, waarbij de achterpassagiers mopperden over de harde kunststof achterkant van de voorstoelen de lelijk tegen die knieën kan drukken. Let op dat de BMW X1 wel een verschuifbare achterbank heeft, maar de iX1 niet.

De bagageruimte meet 490 liter (1.495 met opgeklapte achterbank) en dat is beneden gemiddeld voor een auto van deze omvang. De bergruimte in het interieur is goed, maar het centrale bergvak is niet erg doordacht. Om een fraaie zwevende middenconsole te creëren is gekozen voor een open bergvak eronder. Echter, in de bocht schuiven alle spullen over de rand en onder de stoelen!

Uitrusting

Kenmerkend voor de huidige generatie BMW's is de minimalistische cockpit. Het aantal knoppen is gering omdat vrijwel alle functies worden bediend met twee beeldschermen die van achter het stuurwiel tot halverwege het dashboard een geheel lijken te vormen (lijken, want er is een kleine onderbreking die wordt afgedekt door het stuurwiel). Voor een optimale leesbaarheid is het scherm licht gebogen.

Op het beeldscherm wordt versie 8 van BMW's eigen besturingssysteem weergegeven. Dit is modern en compleet, maar lijkt uit twee gescheiden stukken te bestaan. De diverse instellingen zijn verdeeld over talloze apps die allemaal worden bediend met kleine icons (te klein om veilig te bedienen tijdens het rijden). De overige functies gebruiken juist grote menu's, grote letters en hebben een lekker groot "raakoppervlak" zodat ze eenvoudig in een rijdende auto zijn te bedienen.

Veel functies kunnen ook worden bediend door "Hallo BMW" te zeggen. Daarop wordt een assistent geactiveerd die vrij geformuleerde commando's kan interpreteren, zolang het te maken heeft met de auto. De mogelijkheden en het intellect van deze slimme assistent zijn vergelijkbaar met die van andere merken.

„De bestuurder is echt betrokken bij het rijden, waardoor ook is te merken hoe mooi de auto reageert op commando's“

Het navigatiesysteem maakt gebruik van "augmented reality" om instructies te verduidelijken en dat geeft in de praktijk echt meerwaarde boven navigatie met de smartphone middels Apple CarPlay of Android Auto (alleen draadloos). Op het centrale beeldscherm wordt namelijk een camerabeeld getoond met daar overheen levensgrote pijlen die aanwijzen welke afslag moet worden genomen. Ook de parkeercamera's rondom en het head-up display zijn als zinvolle extra's ervaren.

Met zogenaamde "My Modes" kan de bestuurder het karakter van de auto bepalen. Dit gaat verder dan alleen de gebruikelijke aanpassing van het gaspedaal en de besturing. Met kleur van de interieurverlichting, de massagefunctie van de stoelen en geluid van het audiosysteem wordt echt een stemming bepaald. De klank van het Harman Kardon audiosysteem in de testauto is afgewogen en beschaafd, waardoor er heel lang naar kan worden geluisterd zonder dat het vermoeiend wordt.

Actieradius en laden

Bij het ontwerp van de elektrische aandrijflijn moest BMW zorgvuldig te werk gaan. De iX1 mag de grotere modellen niet overtreffen, maar moet wel meerwaarde bieden ten opzichte van doorsnee merken. Daarom is niet gekozen voor uithoudingsvermogen (dat kan iedereen), maar wel voor slagkracht. Dat betekent in de praktijk een actieradius van 400 km (WLTP waarde: 417 km), waarmee de iX1 geen records breekt, maar wel concurrerend is.

Bij de snellader kon met een vrijwel lege accu (alle waarschuwingssystemen op oranje) met een snelheid van maximaal 125 kW worden geladen. Dit daalde vanaf zo'n 50% tot 100 kW. Dit zijn keurige waarden, die bovendien veel hoger liggen dan die van elektrische auto's van doorsnee merken.

Prestaties

De bovengenoemde slagkracht zit in de hoeveelheid energie die de batterij snel kan leveren. De "iX1 xDrive 30" reageert daarom uiterst gretig op het stroompedaal, waarmee de auto niet alleen levendig is, maar zelfs verslavend snel. De elektromotoren op de voor- en achterwielen leveren samen 313 pk / 494 Nm. Het voelt echter alsof dat veel meer is! Het maakt niet uit of 20 km/u of 120 km/u wordt gereden, het indrukken van het stroompedaal levert direct een machtige versnelling op.

Om het nog interessanter te maken kan met de "boost"-hendel achter het stuurwiel tijdelijk extra vermogen worden geleverd. Dan wordt het koetswerk welhaast een speelbal van de aandrijflijn en voelt het alsof de wielen de auto voorbij willen! Dankzij de vierwielaandrijving blijft de grip echter altijd gewaarborgd. Een leuk detail: deze eenvoudigste iX1 levert al meer vermogen dan de snelste X1 ("M35i") met verbrandingsmotor!

Ondanks het riant vermogen en de onweerstaanbare verleiding om daar vaak en volledig gebruik van te maken, is de iX1 in de praktijk zuinig. Het testverbruik kwam uit op 17.4 kWh / 100 km en dat is bescheiden voor een auto van deze omvang en met dit sprintvermogen.

Weggedrag

Om de iX1 tot een echte BMW te maken moet de auto niet alleen sportieve prestaties leveren, maar vooral ook sportief sturen. Dat begint met een lekker dik stuurwiel dat bijzonder prettig in de hand ligt. Vervolgens reageert de iX1 alert en precies op ieder commando. Veel meer dan bij de doorsnee elektrische auto is de bestuurder van de iX1 daarom echt betrokken bij het rijden. Dat geeft de nodige voldoening en vraagt steeds om meer!

Ondanks het lage zwaartepunt van de batterij in de vloer is bij korte, abrupte bewegingen merkbaar dat de iX1 in de hoogte is gebouwd. Verwacht daarom zeker niet het superieure weggedrag van bijvoorbeeld een BMW i4. Wanneer juist mooie lijnen worden gestuurd beloont de iX1 dat met een prachtige balans en een hoge mate van verfijning. Tegelijkertijd is de iX1 een echte gezinsauto. Dankzij de beschaafde maatvoering is de iX1 handelbaar en praktisch in de stad, maar ook stabiel en comfortabel op de snelweg.

Conclusie

BMW stond voor een uitdaging. De iX1 moest de functionaliteit van een gezinsauto en de bijna saaie perfectie van een elektromotor combineren met sportiviteit en rijplezier. Na een week rijden is de conclusie dat BMW met vlag en wimpel is geslaagd om deze lastige combinatie te realiseren.

Om te beginnen maakt de iX1 optimaal gebruik van de mogelijkheden die elektrische aandrijving biedt. De "iX1 xDrive 30" is sterker dan de snelste X1 met benzinemotor, terwijl de elektrische variant comfortabeler, soepeler en voordeliger is. De actieradius en laadsnelheid breken geen records in het segment, maar zijn ruim voldoende voor een premium-merk.

Vervolgens is BMW erin geslaagd de iX1 een sterk karakter te geven. De bestuurder is echt betrokken bij het rijden, waardoor ook is te merken hoe mooi de auto reageert op commando's. Dat geeft heel veel voldoening en nodigt steeds uit tot meer. Tegelijkertijd is de iX1 even ruim en praktisch als iedere andere middelgrote SUV. Kortom: de iX1 is een gezinsauto in hart en nieren!

plus Snel, levendig en zuinig

Sportief, dynamisch karakter

Even functioneel als een doorsnee SUV min Kostbare Intro Edition

Spullen vallen uit open bergvak onder middentunnel

Wielen lijken het koetswerk soms voorbij te willen