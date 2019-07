Autotest | Een samenvatting van een eerdere test van de Volvo V60: een fijne, ruime en veilige auto, maar niet al te zuinig. Een samenvatting van een eerder testverslag van de Volvo S60: heerlijke reisauto, maar een te hoog verbruik. Geen probleem zei men bij Volvo: probeer de V60 T8 met plug-in hybride aandrijving. Zo gezegd, zo gedaan.

De Volvo V60 en S60 zijn in de basis dezelfde auto's. Het verschil zit in het koetswerk. De V60 is een stationcar, de S60 is een sedan. Beide auto's zijn daarom leverbaar met dezelfde motoren, waaronder de T8. Deze T8 is tegelijkertijd de sterkste en de zuinigste uitvoering van de V60 en S60.

Plug-in hybrid

"T8 Twin Engine" staat voor een combinatie van een 2.0 liter viercilinder benzinemotor (die ook in de andere uitvoeringen van de V60 en S60 wordt gebruikt) met een elektromotor. De benzinemotor (303 pk / 400 Nm) drijft de voorwielen aan, de elektromotor (87 pk / 240 Nm) de achterwielen.

Daarbij kiest Volvo voor een zogenaamde "plug-in hybride" (PHEV). Net als iedere andere hybride wordt tijdens remmen en uitrollen energie teruggewonnen, maar deze plug-in kan ook worden geladen middels een stekker (2.5 uur via een publiek laadpunt, significant meer aan een regulier stopcontact). Deze opzet vereist grotere batterijen (11.6 kWh, 400 Volt) dan een standaard hybride, maar levert daarom een grotere bijdrage tijdens het rijden.

Terwijl een standaard hybride hoogstens 3 km geheel elektrisch kan afleggen, kan deze plug-in hybride grotere afstanden volledig elektrisch rijden (tot een maximumsnelheid van 125 km/u). Volgens Volvo kan de V60 T8 een kleine 50 km volledig elektrisch afleggen, in de praktijk is dat 38 km. Daarna neemt de benzinemotor het over en dat voelt in de praktijk als een echt verlies. In geheel elektrische modus is de V60 stil, snel, soepel en verfijnd. Naast een elektromotor is een benzinemotor, hoe modern ook, rauw en uit een ander tijdperk.

Uiteraard is een grote reisauto zoals deze bedoeld voor lange afstanden. Wanneer de accu's leeg zijn, vormen ze slechts ballast en zal het gemiddelde verbruik zelfs hoger uitkomen dan met een reguliere V60. Daarom kan de V60 T8 met de bestuurder meedenken. Door bij aanvang van iedere rit in het navigatiesysteem de bestemming in te geven, bepaalt de computer hoe de beschikbare elektriciteit het beste over de rit kan worden verdeeld. Wat de V60 T8 niet doet, is automatisch extra energie terugwinnen bij het naderen van bochten, bij kruispunten of andere auto's.

Over een route van 128 km bedroeg het gemiddeld verbruik 4.7 liter per 100 km. Dezelfde route kostte met een lege accu (dus geen assistentie van de elektromotor) 7.8 liter per 100 km. Net zoals bij andere plug-in hybrides geldt: hoe vaker wordt geladen, hoe lager het verbruik; waarbij een verbruik van nul mogelijk is.

Prestaties

Zoals eerder aangegeven, is de T8 niet alleen de zuinigste uitvoering van de V60, maar ook nog eens de snelste. En dat is tijdens iedere rit overduidelijk! De V60 T8 presteert met ongelooflijk veel gemak. In feite is er altijd zoveel reserve beschikbaar, dat zelfs een voorzichtig tikje op het gaspedaal al goed is voor een sprint die menig andere auto niet kan bijhouden!

Toch is er ook nog eens een sport-modus beschikbaar. Dan reageert de T8 ronduit agressief op het gaspedaal. Bij volgas komt de neus omhoog, is het alsof een onzichtbare hand de auto een enorme duw geeft, telt de digitale snelheidsmeter sneller dan leesbaar is en schiet de V60 er vandoor. De sprint van 0 naar 100 km/u wordt geklaard in 4.9 seconden en dat is sneller dan veel sportwagens!

Het onderstel kan het geweld van de hybride-motor goed aan. Wel is voelbaar dat de T8 iets zwaarder is dan een standaard V60. Daarom kan de auto in extreme situaties iets heviger reageren. In de dagelijkse praktijk is de V60 vooral een goedmoedige auto, die alles makkelijk maakt en zich daarom even eenvoudig comfortabel als sportief laat rijden.

„Naast een elektromotor is een benzinemotor, hoe modern ook, rauw en uit een ander tijdperk“

Ruimte

Net zo makkelijk wordt het gaspedaal weer losgelaten en is de V60 een statige, comfortabele en stille auto. Bovendien gaat de bijzondere techniek niet ten koste van de ruimte en dat voor Volvo kenmerkende comfort. Het laatste begint met sublieme stoelen die volop comfort, zijdelingse steun en veiligheid bieden. De gebruikte materialen hebben vervolgens een zekere warmte die met name bij de Duitse merken steevast ontbreekt. Als ultieme Scandinavische smaakmaker is de versnellingshendel van de testauto uitgevoerd in Orrefors kristal.

De ruimte voor en achterin is goed. Ook met grote volwassenen voorin, hebben twee even grote volwassenen achterin zelfs nog enkele centimeters beenruimte over. Omdat de V60 zich qua prijs en afmetingen tussen twee segmenten bevindt, is het lastig om een oordeel te geven over de bagageruimte. In vergelijking met auto's uit het D-segment (Mercedes-Benz C-Klasse, Audi A4) is de kofferruimte fors. Wordt de V60 vergeleken met auto's uit het E-segment (Mercedes-Benz E-Klasse, Audi A6) dan is de laadruimte van de Volvo juist bescheiden.

Uitrusting

Zoals bij de meeste moderne auto's is centraal op het dashboard een beeldscherm te vinden om het geïntegreerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem te bedienen. Volvo kiest er voor om dit niet liggend, maar staand te plaatsen en dat werkt in de praktijk erg prettig. Met name bij navigeren is het niet van belang wat zich rondom de auto afspeelt, maar hoe de route voor de auto zicht ontwikkelt. Daarbij is Volvo er goed in geslaagd om de opzet en bediening van een tablet na te bootsen, zodat menigeen meteen met het systeem overweg kan. Het optionele Bowers & Wilkins audiosysteem klinkt glashelder en snaarstrak. Het voordeligere Harman Kardon audiosysteem zal met het commerciële geluid echter een grotere doelgroep aanspreken.

Bij Volvo is veiligheid net zo'n belangrijk onderdeel van de uitrusting als luxe. En bij Volvo worden alle modellen voorzien van alle veiligheidstechnieken die het merk in huis heeft, ongeacht de prijsklasse. Anno 2019 betekent dat dat de V60 kan assisteren bij het remmen, sturen en gasgeven. "Pilot Assist" gaat daarbij verder dan gebruikelijk: de computer kan bepalen om in plaats van een noodstop automatisch een uitwijkmanoeuvre uit te voeren. In het dagelijks verkeer is Pilot Assist slechts op de achtergrond aanwezig. Soms is subtiel voelbaar hoe de auto zelf iets bijstuurt, maar dit wordt nooit als hinderlijk ervaren. In tegendeel: het is een geruststellend gevoel dat de computer altijd over de veiligheid waakt.

Conclusie

Eerdere proefritten met de Volvo's S60 en V60 resulteerden beide in dezelfde conclusie: prima auto's, maar het verbruik is te hoog. De hier gereden V60 T8 lost dat probleem absoluut op. Indien consequent wordt geladen, is de V60 T8 zeer zuinig. Dankzij de elektrische aandrijving is de V60 T8 ook nog eens stiller en verfijnder dan een standaard V60 of S60. Als klap op de vuurpijl liggen de prestaties op sportwagen-niveau en is de V60 T8 een echte bruut. De bijzondere techniek gaat niet ten koste van de veiligheid, het weggedrag of de binnenruimte.

Daarmee lijkt de V60 T8 te mooi om waar te zijn en tot op zekere hoogte is dat ook zo. De prijs ligt namelijk zo'n 10.000 euro boven die van een standaard V60 of S60. Door steeds te kiezen voor beide is dit een auto die met één been in de toekomst en één been in het verleden lijkt te staan. Maar ook daarvoor valt wat te zeggen: wie (nog) niet klaar is voor de geheel elektrische auto, heeft aan deze T8 zonder enige twijfel de ultieme V60.