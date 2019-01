Volkswagen Up! nu ook als R-Line

18 januari 2019 | De Volkswagen up! met een vleugje GTI is nu leverbaar in Nederland. Het R-Line Sportpakket is er voor de move up! en high up! en geeft de compacte Volkswagen een extra sportieve uitstraling.

De Volkswagen up! met R-Line Sportpakket is direct te herkennen aan zijn 16 inch lichtmetalen velgen in Triangle Black-design. Ook de R-Line-voorbumper, R-Line-logo's op de zijpanelen, de donkergetinte ramen achter, de zwarte spiegelkappen en het zwarte dak springen direct in het oog. Het R-Line Sportpakket is verkrijgbaar in combinatie met de lakkleuren Teal Blue, Honey Yellow, Dark Silver en Pure White.

Het R-Line Sportpakket is leverbaar voor de move up! en high up! en heeft een vanafprijs € 692. De high up! met R-Line Sportpakket is er tegen een meerprijs van € 332 ook met grote 17 inch lichtmetalen Polygon-velgen. Wie voor deze velgen kiest, krijgt er voor de finishing touch ook een in zwart uitgevoerde dakhemel bij.

De Volkswagen up! met R-Line Sportpakket is er vanaf € 14.916.