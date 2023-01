Volkswagen neemt Up! uit productie

Op zoek naar een Volkswagen Up! high up!?

Al in 2007 liet Volkswagen een studiemodel voor een nieuw model in het A-segment zien. Opmerkelijk detail: het vrolijk ogende autootje zou de motor achterin krijgen, net als de Kever destijds. Over de aanduiding up! waren de kenners het wel eens: de twee letters waren een overduidelijke verwijzing naar de naam Lupo, die Volkswagen tot dat moment voor zijn kleinste gebruikte. Inmiddels weten we dat het up! bleef. En in het studiemodel schemerde het uiterlijk van de productieversie al duidelijk door.

De eerste up!

In 2011 kwam de up! op de markt, uitsluitend in driedeursuitvoering. Met zijn guitige, maar toch volwassen uiterlijk viel hij direct in de smaak. Ook zijn praktische interieur was een groot pluspunt. Daarbij eiste hij op diverse fronten een voortrekkersrol voor zich op. De up! was namelijk de eerste in zijn segment die leverbaar was met City Emergency Braking. Destijds ook heel vooruitstrevend: het Personal Infotainment Device met smartphone-integratie voor de bediening van navigatie-, informatie- en entertainmentfuncties.

De up!-familie werd al snel uitgebreid. Begin 2012 volgde de vijfdeursversie. De cross up! was een bijzonder buitenbeentje. Hij viel op door zijn stoere off-road uiterlijk: hij stond hoger op zijn wielen en de carrosserie werd gesierd én beschermd door robuuste kunststof delen. Door de jaren heen zijn er diverse speciale uitvoeringen van de up! geweest, zoals de muzikale Groove up! en Beats up! en de luxe White up! en Black up! Er is zelfs een bedrijfswagen-uitvoering van de up! geweest: een tweezitter met een riante laadruimte.

Er was lang naar uitgekeken en in 2017 kwam hij dan eindelijk op de markt: de up! GTI. De sportiefste up! ooit had klassieke GTI-uitstraling, een vermogen van 85 kW / 115 pk en hij woog nog geen 1.000 kg. Met al deze eigenschappen deed hij denken aan de allereerste Golf GTI.

Op weg naar de toekomst

In 2013 kwam er een baanbrekende up! op de markt: de e-up! met 100% elektrische aandrijving. Met een actieradius van 130 kilometer was hij bij uitstek bedoeld voor inzet in de stad. Zo heeft de e-up! laten zien hoe snel de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden gingen: de laatste versie had al een actieradius van 250 kilometer; bijna een verdubbeling ten opzichte van de eerste versie. Maar het belangrijkste is dit: samen met de e-Golf heeft de e-up! de weg naar de elektrische toekomst van Volkswagen ingeleid.

Ook op andere manieren heeft de up! bijgedragen aan het vormgeven van de toekomst van het automobiele landschap. Zo was hij in 2017 de eerste Volkswagen in Nederland die online was te bestellen, in combinatie met een abonnement. Tegenwoordig geldt dat voor een groot aantal modellen van Volkswagen, dankzij Volkswagen Private Lease.