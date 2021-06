Volkswagen Up!

Volkswagen e-up! is terug

11 juni 2021 | De e-up! is terug van weggeweest. Deze meest compacte elektrische Volkswagen is helemaal in zijn element in de stad, maar met een theoretische actieradius van meer dan 250 kilometer komt hij ook veel verder. De e-up! is er vanaf 25.850 euro.

