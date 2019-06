28 juni 2019 | De Volkswagen e-up! krijgt een belangrijke aanpassingen. Met zijn nieuwe batterij, die bijna twee keer zo veel capaciteit krijgt als die van de huidige generatie, rijdt de nieuwe e-up! naar verwachting tot ruim 250 kilometer (WLTP) op een volle accu.

Volkswagen staat aan de vooravond van een elektrisch offensief. In de tweede helft van 2020 wordt het eerste model van de ID. Family (de ID.3) geïntroduceerd. Sinds begin mei is het mogelijk om een productieplek voor de ID.3 1st te reserveren en de interesse is overweldigend. Volkswagen is echter al sinds 2014 succesvol in Nederland met de volledig elektrische e-Golf én e-up!. Die laatste krijgt binnenkort een nieuwe batterij, met als resultaat een bijna verdubbelde actieradius.

De nieuwe e-up! beleeft zijn wereldpremière in september op de IAA in Frankfurt en arriveert begin 2020 in de Nederlandse Volkswagen-showrooms. De definitieve specificaties en prijzen worden in aanloop naar de introductie bekend gemaakt. Geïnteresseerden kunnen echter nu al terecht op de speciale e-up! website om hun interesse kenbaar te maken. Vervolgens neemt de dichtstbijzijnde Volkswagen-dealer direct contact op om de reserveringsmogelijkheden te bespreken.