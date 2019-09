Volkswagen prijst nieuwe e-Up!

25 september 2019 | Volkswagen heeft een prijskaartje gehangen aan de nieuwe e-Up! Met zijn extra sterke batterij rijdt hij tot 260 kilometer op een volle accu. De elektrische stadsauto is nu te bestellen vanaf 23.475 euro. Hij komt begin 2020 naar Nederland, met een bijtelling van 56 euro.

Met de nieuwe e-up! maakt Volkswagen de volgende serieuze stap richting elektrisch rijden voor iedereen. Hij biedt niet alleen een grotere actieradius dan voorheen, maar doet dat ook tegen een lagere prijs. De elektromotor heeft een vermogen van 61kW / 83pk en een maximumkoppel van 210 Nm. Hij put zijn energie uit een nieuwe, extra sterke batterij van 36,8 kWh.

De batterij van de e-up! is op verschillende manieren van stroom te voorzien. Dit gaat het meest rap met een snellader die een lege accu in één uur tot 80 procent kan laden. Met een wisselstroomwallbox (7,2 kW) is een lege accu in zo'n 5,5 uur volledig opgeladen.

De nieuwe e-Up! is er in twee uitvoeringen. Standaard is hij onder meer voorzien van automatisch airco (Climatronic), Lane Assist, Radio Composition Phone met Bluetooth, smartphone integratie met navigatie app en verkeerstekenherkenning, elektrisch bedienbare voorportierramen en centrale vergrendeling met afstandsbediening. De e-Up! onderscheidt zich van de overige Up! uitvoeringen met zijn kenmerkende LED dagrijverlichting.

De e-Up! Style biedt boven de standaarduitrusting een met leder bekleed, multifunctioneel stuurwiel, blauwe sfeerverlichting, cruise control, een achteruitrijcamera, parkeersensoren achter en een regen- en lichtsensor. Hij onderscheidt zich met zijn 16-inch Ypsilon lichtmetalen velgen en extra donker getinte achterruiten. Het dak en de elektrisch bedienbare buitenspiegels zijn in zwart metallic gespoten.

De Volkswagen-dealer kan de installatie van een laadpaal van A tot Z verzorgen. Met de laadpas van Shuttel kan men bij zo'n 70.000 laadpunten in Europa laden. Shuttel werkt met een vast tarief per kWh per type laadpaal (thuis, publiek of snelladen). De Shuttel laadpas biedt naast laadgemak ook toegang tot extra's zoals 10% procent korting in de Volkswagen webshop en een gratis rij-training gericht op elektrisch rijden. Begin volgend jaar wordt het mogelijk om met de Shuttelpas ook, tegen meerprijs, gebruik te maken van bijvoorbeeld het OV, een taxi of een deelauto van Greenwheels.

De nieuwe e-up! wordt dan ook inclusief 6 jaar onderhoud en APK geleverd in Nederland. Daarnaast heeft de e-up! standaard 8 jaar garantie op de hoogvoltaccu (óf maximaal 160.000km). De nieuwe e-up! is vanaf vandaag te configureren en te bestellen. Hij is er vanaf € 23.475. De e-Up! Style heeft een vanafprijs van € 25.320. Zakelijke rijders kunnen de e-Up! rijden vanaf € 563 bijtelling netto per maand. De nieuwe elektrische stadsauto van Volkswagen arriveert begin 2020 in Nederland.