Volkswagen up! GTI nu te bestellen

14 december 2017 | De Volkswagen up! is er nu ook als GTI. Hij heeft alle kenmerken van een echte GTI. Hij is licht, heeft een krachtige motor, een sportief onderstel en is van binnen en van buiten aangekleed met opvallende GTI-details. De 85 kW/115 pk sterke up! GTI is per direct te bestellen, prijzen beginnen bij 19.840 euro.

De up! GTI is volgens hetzelfde recept ontwikkeld als de de oorspronkelijke Golf GTI uit 1976. Dat betekent een laag gewicht, compacte afmetingen én een krachtige motor. Hij wordt aangedreven door een 1.0 TSI turbomotor met 200 Nm aan trekkracht, waarmee de up! GTI in 8,8 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u sprint en een topsnelheid van 196 km/u klokt.

De up! GTI, standaard met handgeschakelde zesversnellingsbak, rolt op speciale 17 inch lichtmetalen velgen en heeft een rijhoogte die 15 mm lager ligt dan die van de andere up!-modellen.

Er loopt aan de voorkant een rode strip onder de grille langs, met daarboven het GTI-logo. Op de flanken benadrukken twee zwarte strepen de verbrede dorpels van de up! GTI. De buitenspiegels zijn uitgevoerd in hoogglans zwart. De rode GTI-accenten komen ook aan de achterzijde terug en worden daar versterkt door een fraaie verchroomde uitlaat die is ondergebracht in een zwarte diffuser. Verder beschikt de up! GTI over een opvallende dakspoiler, voor meer neerwaartse druk op de achteras.

De up! GTI is leverbaar in een diverse klassieke GTI-kleuren, zoals Red, Pure White en de metallic tinten Dark Silver en Black Pearl. Red, Pure White en Dark Silver zijn ook te bestellen in combinatie met een zwart dak.

In het interieur springen vooral het met leer beklede, multifunctionele sportstuur, de GTI-pookknop en de legendarische geruite stoelbekleding eruit. Ook het speciale GTI-dashpad en de rode GTI sfeerverlichting zijn echte blikvangers. De up! GTI beschikt onder meer over airconditioning, verwarmbare voorstoelen, cruise control, parkeersensoren achter, Radio Composition met smartphone-integratie en elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels. Hij is leverbaar als drie- en vijfdeurs hatchback. Optioneel is de up! GTI aan te kleden met zaken zoals een panoramadak, Beats-audiosysteem, DAB+ digitale radio-ontvangst en een achteruitrijcamera.

De Volkswagen up! GTI is vanaf nu te bestellen bij de Volkswagen-dealers, vanaf € 19.840 voor de driedeurs up! GTI. Prijzen van de vijfdeursversie beginnen bij € 20.215. De eerste exemplaren arriveren naar verwachting eind februari in Nederland.