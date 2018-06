1.0 TSI is Engine of the Year in zijn klasse

6 juni 2018 | De 85 kW/115 pk sterke 1.0 TSI van de Volkswagen up! GTI is door een internationale jury van vakjournalisten uitgeroepen tot Engine of the Year 2018 in de felbevochten klasse tot 1,0 liter.

De 1.0 TSI benzinemotor van de up! GTI is krachtig én compact. Bovendien is het de eerste motor in de up!-reeks met een vierwegkatalysator met een geïntegreerd benzine-partikelfilter (OPF; Ottopartikelfilter). Dit systeem vermindert de partikeluitstoot met 95%. Daarmee voldoet de up! GTI aan de nieuwe EU 6AG-emissienorm (Euro 6d Temp). Een tweede katalysator (drieweg) zorgt dat deze motor ook bij hoge belastingen onder de grenswaarden van de EU 6AG-norm blijft.

In de EU 6AG-norm komen verbruiksmetingen volgens de nieuwe, realistische WLTP-cyclus (Worldwide Harmonized Light-Vehicles Test Procedure) samen met Real Driving Emissions (RDE). De metingen vinden plaats op rollentestbanken en onder dagelijkse omstandigheden op straat.

Naast het innovatieve katalysatorsysteem zijn er meer technologieën die zorgen voor maximale prestaties en minimale emissies. Zo wordt de wastegate (de overdrukklep) van de turbo elektronisch aangestuurd en de intercooler is in het inlaatspruitstuk geïntegreerd. Het uitlaatspruitstuk op zijn beurt is ondergebracht in de cilinderkop. De inspuitdruk bedraagt 350 bar; nieuwe magneetinjectoren met vijf openingen spuiten het mengsel direct in de verbrandingsruimten van de motor met vier kleppen per cilinder. Het maximale vermogen (85 kW/115 pk) van de 1.0 TSI is beschikbaar tussen 5.000-5.500 tpm. Mede dankzij de twee verstelbare nokkenassen is het maximale koppel van 200 Nm vanaf 2.000 tpm tot 3.500 tpm te benutten.